В Лиге Европы сыграют либо «Химки», либо «Динамо»

В следующем сезоне от России шесть команд сыграют в еврокубках. «Зенит» и «Локомотив» попадают напрямую в групповой этап ЛЧ, а третья команда («Краснодар» или ЦСКА) – в 3-й квалификационный раунд. Бронзовому призёру нужно будет пройти две команды для попадания в группу, а в случае вылета от любого из двух соперников он отправится сразу в группу ЛЕ.

Кроме того, у России есть ещё три путёвки в Лигу Европы:

— в групповой этап ЛЕ;

— в 3-й квалификационный раунд;

— во 2-й квалификационный раунд.



Самая ценная путёвка (сразу в группу ЛЕ) достаётся победителю Кубка России. В финале 25 июля встретятся «Зенит» и «Химки». Если победит подмосковная команда, то она проведёт в следующем сезоне минимум шесть матчей в Лиге Европы. При жеребьёвке «Химки» будут иметь коэффициент 9,109 (коэффициент России) и попадут либо в третью, либо в четвёртую корзину.



Если Кубок России возьмёт «Зенит», то все путёвки в еврокубки будут распределены по таблице РПЛ. В таком случае четвёртая команда лиги отправится сразу в групповой этап. Пятая команда РПЛ – в 3-й квалификационный раунд (до группы ЛЕ нужно будет пройти двух соперников). Шестая команда РПЛ – во 2-й квалификационный раунд (до группы ЛЕ нужно будет пройти трёх соперников). В прошлом году тульский «Арсенал» оступился уже на первом из трёх (бакинском «Нефтчи»).

После победы «Динамо» в Краснодаре москвичи гарантировали себе шестую строчку. Таким образом, в Лигу Европы отправится либо «Динамо», либо «Химки». Если «Химки», то сразу в группу. Если «Динамо», то во 2-й квалификационный раунд, и первый матч состоится ориентировочно 17 сентября. Раньше середины сентября в еврокубках не сыграет ни одна из наших команд (судя по предварительному календарю УЕФА). Пока планируется, что отборочные раунды ЛЧ и ЛЕ будут состоять из одного матча, а не по стандартной схеме «дома/на выезде».

Напомним, что этот сезон РПЛ последний, когда Россия делегирует сразу шесть команд в еврокубки (3 – в ЛЧ, 3 – в ЛЕ). Начиная со следующего сезона наши клубы будут бороться за пять путёвок в еврокубки (2 – в ЛЧ, 3 – в ЛЕ). Это произошло потому, что Россия в клубном рейтинге уступила шестую строчку Португалии. В сезоне-2018/19 наш коэффициент составил лишь 7,583 балла – худший показатель за 9 лет. В сезоне-2019/20 наши клубы совместно набрали 4,666 балла – худший показатель за 17 лет.