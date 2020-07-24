Игрок за 70 млн не сделал ни одного результативного действия. Провальный сезон Тома Лемара

Летом 2018 года мадридский «Атлетико» приобрёл Тома Лемара за 70 млн евро, установив свой трансферный рекорд. За ним охотились лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», но французский футболист сделал выбор в пользу испанского клуба. «Матрасники» возлагали на него большие надежды, а Симеоне называл его игроком с большими способностями. К тому же приход Лемара в «Атлетико» ждал его близкий друг по сборной Франции Антуан Гризманн, который уже тогда собирался в «Барселону».

Первый сезон в «Атлетико» Тома провёл не так уж плохо. А вот после ухода Гризманна в каталонский клуб дела Лемара пошли по нисходящей. Симеоне стал быстро убирать его с поля во время матчей, а после перерыва, вызванного пандемией, и вовсе оставлял на скамейке запасных. Спортивные СМИ уже называют трансфер Лемара в «Атлетико» худшим за последние 10 лет и описывают его как одно из главных разочарований этого сезона Ла Лиги.

Как Лемар провёл свой первый сезон в «Атлетико»?

В «Монако» француз играл либо под нападающим, либо был одним из вингеров при схеме 4-2-3-1. А вот в «Атлетико» ему пришлось привыкать к другой роли на поле. Диего Симеоне часто ставил футболиста на непривычную для него позицию левого полузащитника, где играть ему было максимально некомфортно.

Но, несмотря на это, первый сезон Лемара в «Атлетико» выдался не таким уже провальным. В сезоне Ла Лиги — 2018/2019 он провёл 31 матч и забил по голу в ворота «Хетафе» и «Эйбара», а также отдал три голевые передачи. В Лиге чемпионов француз сыграл в семи матчах и отметился только одним ассистом на Антуана Гризманна в матче с «Брюгге».

Если Тома и пропускал игры, то только по причине травм. Симеоне максимально использовал французского футболиста в стартовом составе, но и ожидал от него гораздо большего. Это понимал и сам Лемар, который признался в этом в интервью журналу France Football.

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«Мой первый сезон в «Атлетико» был не самым выдающимся с точки зрения статистики. Она не отражает того, что я могу на самом деле. Перед прошлым сезоном я мало отдыхал. Длинный сезон в «Монако», потом чемпионат мира… Мой отпуск длился неделю. Этого было слишком мало для того, чтобы восстановиться полностью, и это сильно повлияло на моё выступление», – сказал француз.

К тому же Тома надеялся на то, что Гризманн всё же останется в «Атлетико» и им удастся сформировать мощную связку. Однако уже летом Антуан перешёл в «Барселону», а игра Лемара в следующем сезоне стала ещё более блёклой.

Провальный сезон Лемара и возможный уход из «Атлетико»

Перед этим сезоном у француза было гораздо больше времени, чтобы подготовить себя к началу чемпионата. Но провёл он его ещё хуже, чем предыдущий. В 22 матчах Ла Лиги Лемар не сделал ни одного результативного действия, проводя в среднем на поле всего 42 минуты. По информации WhoScored, за 811 проведённых на поле минут Тома отметился лишь двумя ударами в створ. Ещё один любопытный факт: в 2020 году «матрасники» забили только один гол, когда на поле был Лемар. Француз окончательно потерял место в стартовом составе и остался на скамейке запасных даже в последнем туре Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (1:1).

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В Лиге чемпионов он семь раз выходил на поле и тоже ничем примечательным не отметился. Ещё в январе испанская пресса стала сообщать, что Лемар может покинуть мадридский «Атлетико», так как Симеоне на него больше не рассчитывает. Тогда же аргентинский тренер заявил, что Тома не оправдал ожиданий и заплаченных за него денег.

«Факты говорят сами за себя. Это правда, что он не смог достигнуть того, на что он способен. У него есть качества, которых нет больше ни у кого в команде. Каждый раз, когда он был доступен, он чаще играл, чем не играл. Его качества всегда впечатляли меня, но он не оправдал ожиданий», – сказал Симеоне в интервью As.

Зимой британская газета The Telegraph сообщила, что «Челси» и клубы РПЛ включились в борьбу за Лемара, но агент игрока Пьер Делчер сразу же опроверг информацию об интересе российских клубов. «В России Лемаром не интересуются. Мы не будем рассматривать предложения из России, если такие появятся. Он, вероятно, останется в «Атлетико», — сказал агент французского футболиста в интервью Sport24.

Зимой им также интересовались «Тоттенхэм», «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Бавария». В марте в ESPN сообщили, что за французом пристально следит «Манчестер Юнайтед», представители которого якобы даже общались с агентом игрока.

Согласно авторитетному немецкому порталу Transfermarkt, трансферная стоимость Лемара за последние два года упала в три раза. Теперь его оценивают в 24 млн евро, но «Атлетико» будет требовать за футболиста не меньше 60 млн, ведь контракт француза действует до 2023 года. Теперь «матрасникам» остаётся дождаться предложения от топ-клуба, который готов будет выложить приличную сумму за провалившегося в этом сезоне футболиста.