Против кого сыграют российские команды в еврокубках? Разбираемся

Самый необычный сезон в истории чемпионатов России подошёл к концу: последний тур был сыгран накануне, а финал Кубка пройдёт 25 июля. Самое время рассказать о предполагаемых соперниках наших команд в еврокубках. Важно! Большинство европейских чемпионатов продолжается, вероятные соперники определены по состоянию турнирной таблицы на момент написания текста.

«Зенит»

Куда попадает: групповой этап Лиги чемпионов.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Зенит» убрал «Бенфику»! Оздоев и Дзюба – короли! Отличная игра в исполнении чемпионов России.

«Зенит» в ранге чемпиона России отправляется напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Как и в прошлом году, команда Сергея Семака при жеребьёвке попадёт в первую корзину. Напоминаем, в первой корзине располагаются чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА (к сожалению, на следующий год мы теряем эту опцию), обладатель трофея ЛЧ и победитель Лиги Европы.

Как надо измениться «Зениту», чтобы быть состоятельным в Европе В первую очередь нужно усиление во всех линиях.

Если еврокубковых чемпионов нам только предстоит узнать, то победители вышеперечисленных чемпионатов (кроме одного) уже известны. «Зенит» точно не сыграет в одной группе с «Реалом», «Баварией», «Ливерпулем» и «ПСЖ». До сих пор неизвестен чемпион в Италии, но нет никаких сомнений, что очередной трофей завоюет «Ювентус». Если питерцы и сыграют в Турине, то только в плей-офф.

«Локомотив»

Куда попадает: групповой этап Лиги чемпионов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спасибо, Юрий Палыч! «Локо» проиграл, но заставил собой гордиться Команда Юрия Сёмина наиграла на ничью с «Ювентусом» и так обидно проиграла.

К сожалению, осенью 2019 года Португалия обошла нас в рейтинге УЕФА. Со следующего сезона (2021/2022) мы лишаемся одной команды в Лиге чемпионов: чемпион РПЛ по-прежнему будет попадать в группу ЛЧ, тогда как вице-чемпиону придётся бороться в квалификации, а команда, занявшая третье место, ограничится Лигой Европы.

«Локомотив», который чуть было не упустил право выступать в Лиге чемпионов, всё же занял второе место и гарантировал участие в групповом этапе самого престижного еврокубкового турнира. “Железнодорожникам” удалось улучшить свой рейтинг по сравнению с прошлым годом: коэффициент в 2019 году составлял 28,500, в 2020-м — 33,000. Команда Николича имеет все шансы оказаться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа. Для этого москвичам нужно, чтобы в четвёртой корзине оказались команды рейтингом ниже. Возможно ли это? Вполне. Сейчас докажем, а заодно расскажем, кто может выпасть «Локомотиву». Корзины Лиги чемпионов (рейтинг):



1-я корзина: «Реал» (134,000), «Ливерпуль» (99,000), «Ювентус» (115,000), «Бавария» (123,000), «ПСЖ» (105,000), «Зенит» (64,000), победитель ЛЧ, победитель ЛЕ.



2-я корзина: «Атлетико» (126,000), «Барселона» (124,000), «Манчестер Сити» (112,000), — «Манчестер Юнайтед» (92,000), «Севилья» (88,000), «Боруссия» Д (85,000), «Челси» (83,000), «Шахтёр» (77,000),



Перед вами вероятные соперники «Локомотива» из первых двух корзин (за исключением «Зенита» (из одной страны) и «Шахтёра» (с украинскими командами нас традиционно разводят). Теперь самое интересное. Внимательно изучив вероятный список клубов, которые напрямую выходят в Лигу чемпионов, делаем вывод: 7 команд имеют рейтинг ниже, чем у «Локо»: «Аталанта» (32,500), «Интер» (32,000), «Марсель» (31,000), «Брюгге» (28,500), «Боруссия» М (26,000), «Лестер» (22,000), «Истанбул Башакшехир» (21,500).



И только у «Порту» (75,000), «Аякса» (69.500), «РБ Лейпциг» (44,000) и «Лацио» (41,000) он выше.



При всём уважении к «Генку», «Црвене Звезде» или условной «Славии», которые из года в год проходят через квалификации, рейтинг у клубов будет ниже. Что это значит? «Локомотив» почти наверняка окажется в третьей корзине при жеребьёвке.

«Краснодар»

Куда попадает: 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА и «Краснодар» извинились за еврокубковый позор. Суперматч на «ВЭБ Арене»! Даже жаль, что игра не завершилась вничью – это было бы справедливо.

Краснодар всё же сыграет в Лиге чемпионов. Но на группой этап команда Мусаева попадёт, лишь минуя два раунда квалификации.



Как мы знаем, квалификация в Лиге чемпионов делится на две сетки: Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Нас интересует вторая. Здесь участвуют обладатели бронзовых медалей из Франции и России, а также вице-чемпионы стран с 7-го по 15 места в рейтинге УЕФА. В этой сетке квалификаций будет сыграно три отборочных раунда.



Второй квалификационный раунд:

Сеяные: «Виктория Пльзень» (34,000), «Рапид» (22,000), ПАОК (21,000).



Несеяные: АЗ (18,500), «Трабзонспор» (4,000), «Осиек» (3.000).



Три команды-победительницы пройдут в третий раунд, где и начнёт квалификацию команда из России.



— «Бенфика» (70,000);



— «Динамо» Киев (55,000);



— «Гент» (39,500);



— «Краснодар» (35,500);



— «Ренн» (14,000).

Как и в ситуации с «Шахтёром», при жеребьёвке нас будут разводить с киевским «Динамо». Из всех оставшихся соперников серьёзную угрозу таит лишь «Бенфика». При этом есть вариант, что команда из России окажется сеяной вместе с португальцами. В таком случае мы можем избежать встречи с командой Жезуша.

ЦСКА

Куда попадает: групповой этап Лиги Европы / 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гнев Акинфеева, боль Чалова и розовые гетры судьи. Фото матча ЦСКА — «Лудогорец»

Теперь давайте разбираться с Лигой Европы. ЦСКА точно там сыграет, но с какой стадии стартует, зависит от финального противостояния «Зенита» и «Химок» в Кубке России. Если питерская команда вслед за золотом возьмёт Кубок, путёвки в Лигу Европы распределятся следующим образом: четвёртое место — групповой этап, пятое — 3-й квалификационный раунд, шестое — 2-й квалификационный раунд.



Рассмотрим такой сценарий (к «Химкам» ещё вернёмся).

ЦСКА добился наибольшего прогресса за три последних тура. Это везение или закономерность? Всё очень здорово, но в состояние эйфории погружаться рано.

ЦСКА, вероятно, окажется в первой корзине. С какими командами “армейцы” точно не встретятся в групповом этапе:



— «Наполи» (77,000);



— «Рома» (79,000);



— «Вильяреал» (56,000);



— «Байер» (57,000);



— «Спортинг» (50,000).



Конечно, это не полный список. Состав участников усилят обладатели кубков и команды, вылетевшие из Лиги чемпионов.

«Ростов»

Куда попадает: 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне «Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.

Если «Зенит» выиграет Кубок, команда Валерия Карпина начнёт выступление в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда. Рейтинг «Ростова» — 12,000. Если команда с берегов Дона доберётся до группового этапа, она расположится в третьей корзине при жеребьёвке.



Возможные соперники нашей команды на этой стадии квалификации:



«Брага» (41,000), «ПСВ» (37,000), «Спарта» Прага (30,500), «Антверпен» (2,500), АЕК (16,500), ЛАСК (14,000), «Сивасспор» (6,720), «Десна» (3,775), Сённерйюск (1,500), обладатель Кубка Хорватии, обладатель Кубка Швейцарии.



Список пополнят клубы, вылетевшие после второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (Путь представителей лиг). Ну и, конечно же, больше 35 команд — победителей второго квалификационного раунда.

«Динамо»

Куда могут попасть: 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА очень скучен — что с Гончаренко, что без. Кажется, кто-то обещал тут суперклуб? ЦСКА не справился с находившимся неделю на карантине «Динамо».

Победа питерцев в финале Кубка России позволит команде Кирилла Новикова стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. В прошлом году на данном этапе тульский «Арсенал» начал своё путешествие по Европе. К сожалению, оно оказалось непродолжительным: команда ограничилась выездом в Баку. Рейтинг «Динамо» складывается из коэффициента России — 9,109. Как правило, это четвёртая корзина при жеребьёвке. Кто же может стать соперниками динамовцев? Список клубов внушительный:

«Бешикташ» (54,000), «Вольфсбург» (36,000), БАТЭ (24,000), «Стандард» (20,500), «Гранада» (19,885), «Милан» (19,000), «Рейнджерс» (16,250), «Риека» (11,000) / «Локомотив» Загреб (4,975), «Фамаликан» (9,889), «Слован» (8,000), «Хайдук» (7,500), «Виллем ll» (7,150), «Яблонец» (7,000), «Хартберг» (6,585), «Санкт-Галлен» (6,040), «Орхус» (5,650), «Анортосис» (5,350), «Арис» (5,260), ОФИ (5,260), «Войводина» (5,250), «Викинг» (4,350), «Кайсар» (3,850). Победитель плей-офф из Украины, победитель Кубка Швеции.



Список участников пополнят победители первого квалификационного раунда. Таких клубов будет больше 45.



Для выступления в групповом этапе Лиги Европы динамовцам придётся пройти три раунда квалификации.

«Химки»

Куда могут попасть: групповой этап Лиги Европы.

Фото: instagram.com/fckhimki

Про эту команду можно снимать сюрреалистическую картину, а бесконечные новости о выходе или невыходе клуба в РПЛ уже не одну неделю мозолят глаза. «Химки» сенсационно обыграли «Урал» в полуфинале Кубка России и имеют все шансы попасть в Лигу Европы, да ещё и напрямую в групповой этап. Задача сложная, но назвать её нереальной — нельзя. “Всего лишь” нужно обыграть «Зенит». Это российский футбол, где возможно всё.

«Химки» не хотят в РПЛ, зато им нужен кубок! Клуб ФНЛ за один тайм разобрался с «Уралом» Команда Юрана уже ожидает своего соперника в финале.

Если «Химки» всё же одолеют «Зенит», у подмосковной команды рейтинг сложится из коэффициента России, который равен 9,109. Вероятно, это четвёртая корзина при жеребьёвке. Как минимум шесть матчей в еврокубке — огромные деньги для бедной команды. Выплата каждому клубу от УЕФА по итогам группового этапа составляет порядка € 3 млн. Это мы ещё не берём фиксированные выплаты при положительных результатах.



Для команды, которая не может найти лишние 50 млн рублей на финансирование, такой сценарий кажется счастливым билетом.

Новый формат квалификаций в еврокубках

Квалификации в Лиге чемпионов и в Лиге Европы в следующем сезоне будут проходить в одноматчевом формате. Победители пар будут определяться по итогам одного матча, а не двух, как это было ранее. Хозяев полей будет определять жеребьёвка. Лишь в четвёртых раундах еврокубков состоятся по два матча. Игры будут проходить без зрителей. Квалификации в ЛЧ и ЛЕ начнутся в августе, групповой этап — в октябре. Изменения в еврокубковые турниры были внесены в связи с пандемией коронавируса.