«Химки» не хотят в РПЛ, зато им нужен кубок! Клуб ФНЛ за один тайм разобрался с «Уралом»

Полуфинальный матч с участием середняка РПЛ и клуба, который собирается отказаться от повышения, казалось бы, не сулил ничего интересного. Однако «Химки» буквально за один тайм разобрались с «Уралом» и доказали, что Кубок России, в отличие от путёвки в Премьер-лигу, им действительно нужен.

«Химки» уничтожили «Урал» в первом тайме. За полчаса гости забили трижды

После второго подряд поражения в чемпионате Дмитрий Парфёнов сделал три замены в стартовом составе команды. Герасимов заменил Вилюша, Бавин – Бумаля, а Погребняк – Ефремова.



До недавнего времени сложно было предсказать, будут ли вообще «Химки» выступать в РПЛ. Что уж и говорить о стартовом составе команды Юрана – подмосковный клуб не играл с начала марта. Тем не менее после матча 1/4 финала против «Торпедо» главный тренер ограничился лишь двумя перестановками в старте «Химок». Хомича в рамке сменил Лантратов, а вместо в Баркова в нападении появился Дядюн.

Встреча в Екатеринбурге началась с неожиданного гола гостей. На стерильное владение мячом «Урала» подмосковный клуб ответил отличным стандартом на 11-й минуте. После подачи Поляруса со штрафного Гапон опередил своего опекуна и в падении вколотил мяч головой в сетку ворот. Завалившийся на бок Годзюр выручить свою команду не смог.



Далее на «Екатеринбург Арене» стало ещё веселее. Гости решили сильно не прижиматься к своим воротам и начали отвечать на атаки хозяев опасными контрвыпадами. В результате отличный шанс отличиться к середине первого тайма получил Александр Трошечкин. Полузащитник из пределов штрафной с лёта пробил по воротам, но промахнулся.



Зато со второй попытки Александр пробил уже как следует. На 36-й минуте Корян мягко навесил на дальнюю штангу, после чего Смирнов сделал скидку в центр на Трошечкина. Хавбек удачно подстроился под мяч и угодил прямо под перекладину.

На этом гости не остановились. В следующей же атаке они довели счёт до разгромного. Убежав в отрыв Боженов сделал отличную передачу на ход Полярусу. Хавбек ворвался в штрафную и в касание здорово пробил в дальний угол – мяч влетел в ворота Годзюра рикошетом от штанги.



Лишь после третьего пропущенного мяча «Урал», наконец, проснулся и организовал по-настоящему опасную атаку. После подачи Кулакова Аугустыняк без сопротивления нанёс удар с линии вратарской, но к сожалению для местных болельщиков, попал в перекладину.

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«Урал» хватило лишь на один ответный мяч

Перерыв вроде бы должен был пойти на пользу хозяевам. Но во втором тайме на поле ничего не изменилось



«Урал» намного больше владел мячом, однако справиться с плотной обороной «Химок» не мог. Как правило, хозяева приближались к чужой штрафной с флангов и делали неопасные подачи. Мало того что в нападении команде Парфёнова не хватало мысли и креативности, так ещё футболисты «Урала» частенько допускали технические ошибки – теряли мяч в неочевидных ситуациях и отдавали неточные передачи.



Скуку на стадионе в начале второго тайма развеивали лишь редкие вылазки «Химок» к чужим воротам. Гости пользовались огромными дырами в построении хозяев и моментами убегали в контратаки усилиями быстроногого Коряна, Поляруса и Дядюна.

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Чтобы хоть как-то повлиять на ход игры Дмитрий Парфёнов в середине тайма сделал две замены. Сначала он сменил Кухарчика на Ефремова, а затем выпустил Панюкова вместо Бавина.

На качестве игры «Урала» эти перестановки не сказались, зато хозяева сумели отквитать один мяч. Спустя всего лишь три минуты после выхода на поле отличился Андрей Панюков. В районе чужой штрафной поборолся Погребняк и сделал скидку на своего партнёра. Панюков приблизился к мячу и одним касанием отправил его в дальний угол ворот.



В оставшееся время матча «Урал» не только не смог организовать финальный навал на ворота «Химок», но и едва не пропустил четвёртый мяч – убежав в контратаку, Кухарчук попал в штангу.



Команда Юрана была явно сильнее, абсолютно заслуженно победила и вышла в финал Кубка России.