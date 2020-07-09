Как надо измениться «Зениту», чтобы быть состоятельным в Европе

Главный вопрос РПЛ нынешнего сезона официально закрыт — «Зенит» чемпион. Если у кого-то были сомнения, что после коронапаузы питерцы сумеют довести дело до конца, то эти сомнения были быстро развеяны. Ни одного потерянного очка в пяти турах, победы в том числе над ЦСКА и «Краснодаром» и как итог — самое раннее чемпионство в России в XXI веке.



Теперь на повестке у сине-бело-голубых Кубок, а осенью надо будет снова стартовать в Лиге чемпионов (если, конечно, новые волны вирусов не уничтожат весь мировой спорт на корню). И если предыдущая, не очень удачная, кампания была в некотором смысле простительна (как минимум из-за отсутствия опыта у главного тренера), то в этот раз спрос будет по полной. И к старту в ЛЧ «Зениту» нужно подойти во всеоружии.

Постараемся понять, какие проблемы были у «Зенита» прошлой осенью и как их можно решить.

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Низкая оборона и проблема с выходом в атаку

Для начала посмотрим на предыдущий розыгрыш и статистику «Зенита» в нём. Если сравнить показатели «Зенита» в прошлой ЛЧ и в текущем сезоне РПЛ, то в первую очередь бросаются в глаза два показателя — владение мячом и количество потерь на своей половине поля. Если в РПЛ питерцы допускают всего 10 потерь за матч до центра поля и владеют мячом 57% времени, то в ЛЧ картина разительно меняется. Потерь становится аж 16, а процент владения мячом катастрофически падает до 41%. При этом картина такая наблюдалась во всех матчах Лиги чемпионов — лишь в домашнем матче с Лионом питерцы в первом тайме владели инициативой.



Получался замкнутый круг. Глубоко садишься — тратишь больше сил в обороне, в том числе их начинают тратить нападающие (у Азмуна и Дзюбы в полтора раза больше оборонительных единоборств за матч в ЛЧ по сравнению с РПЛ). Тратишь больше сил в обороне — трудно сразу выходить в атаку, форварды не получают нужной поддержки, потому что партнёры устали. Сами форварды, также потратив больше сил, да ещё и не получая нужной поддержки, менее эффективны в борьбе и удержании мяча в переходах, теряют мяч. И всё начинается по новой. Отсюда падение всех остальных показателей — количества позиционных атак, их эффективности, количества обострений, количества стандартов в атаке, которые могли бы стать решающим фактором в паре матчей.

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Откуда эта проблема взялась и как ее решать?

У такой глубокой обороны была по большому счёту одна, но глобальная причина. «Зенит» просто не мог играть иначе, и Семак это прекрасно понимал, потому и осознанно сажал команду глубже, делая большую ставку на контратаки. Это не всегда работало, но, видимо, по-другому было бы ещё хуже. Дело в том, что «Зенит» довольно тяжеловесная команда, предпочитающая действовать в невысоком темпе как с мячом, так и без мяча. Минимальный прессинг, довольно пассивная оборона средним и даже близким к низкому блоком даже в РПЛ, неспешный, постепенный розыгрыш мяча почти без взрывов, постепенное доведение мяча до финальной трети. Да, бывают резкие выпады в контратаках, но основная стратегия «Зенита» в РПЛ — это медленное и постепенное удушение соперника в жёстких тисках силовой борьбы и многочисленных навесов. Но в Европе такой подход не работает. Никто не даёт спокойно раскатывать мяч, все стараются накрывать высоким прессингом — потому что готовы играть интенсивнее физически и грамотно подготовлены тактически. Приходится играть быстрее, более вертикально, и мало того что это само по себе приводит к большему количеству брака и к потерям, так ещё и структура привычной игры рушится. Команда оказывается в непривычной ситуации, отсюда снова брак, потери, и новый замкнутый круг.

Проблема этой тяжеловесности в принципе на сегодняшний момент для «Зенита» нерешаема. У команды такой состав (как минимум Дзюба и центрдефы), который не готов чисто физически играть в режиме большей интенсивности. Теоретически даже с довольно медленным, но тактически грамотным Дзюбой можно организовать неплохой высокий прессинг — Зидан вон ухитрялся ставить высокий прессинг с Роналду в составе, так что ничего невозможного тут нет. Но скорость центрдефов, как бы умело они ни скрывали её недостаток, не позволяет команде высоко поднимать линию обороны. И при высоком прессинге у команды будет либо дыра за спиной Ивановича и Ракицкого, куда они не успеют добежать, либо дыра между линий, которую даже два Барриоса не в состоянии будут закрыть. Поэтому приходится садиться к центру поля даже в РПЛ, а в Лиге чемпионов — ещё глубже, потому что оппоненты ещё сильнее прижимают.

Артём Дзюба и Сердар Азмун Фото: РИА Новости

Поэтому, скорее всего, осенью мы опять увидим стилистически такой же «Зенит», как и осенью прошлой — довольно глубоко сидящий в обороне и уповающий в большей степени на быстрый выход в атаку и стандарты. Но с одним большим отличием — «Зенит», скорее всего, будет к такому подходу лучше готов. Если в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы так и не успели посмотреть на Малкома в сине-бело-голубой футболке, то теперь он должен быть здоров и готов. И как показал успешный опыт игры с ЦСКА (конечно, соперником не уровня ЛЧ, но тоже довольно сильным), у Семака есть очень интересный план для организации контратакующей по стилю команды, где трио Азмун-Дзюба-Малком формирует ударный атакующий кулак, использующий пространство в атаке, под которым столь же мощный оборонительный кулак из трёх цепких и мобильных центрхавов.

Возможно, такую же схему мы увидим и в ЛЧ. С одной стороны, форварды получат больше поддержки из глубины. С другой — Малком сможет использовать свои скоростные качества и дриблинг на свободном пространстве и за счёт выхода с ведением может сократить количество потерь команды. Даже если у команды не всегда будут получаться быстрые атаки, то по крайней мере она сможет чаще выводить мяч из обороны, отодвигать игру от своих ворот и переходить в фазу позиционной атаки. А это уже больше постепенных розыгрышей, больше попыток обострений, больше стандартов…

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А что же состав и тренерский штаб? Им тоже надо усиливаться

Такой расклад выглядит для «Зенита» более перспективным. Хотя он и не без слабых мест. Команде даже для реализации этого плана нужно усиление во все линии. Нужен ещё один центрдеф — Осорио, видимо, не очень подошёл, а Иванович не молодеет. И желательно всё-таки найти быстрого защитника — а это товар редкий, штучный. Нужен ещё игрок в центр поля, чтобы дополнять Оздоева с Барриосом. Возможно, эту позицию смогут закрыть Кузяев с Ерохиным, но для ротации всё равно лучше иметь вариативность — где только её взять в условиях ужесточающегося лимита, непонятно. Нужен ещё один игрок в атаку — здесь тоже возможно возвращение Кокорина, но с учётом вероятного ухода Азмуна даже при Кокорине нужен будет ещё один игрок группы атаки. Так что трансферы Семаку для реализации такого плана в ЛЧ обязательно нужны, пусть и не прямо в основной состав.

Впрочем, и самому Семаку есть в чём прибавлять. Ещё один взгляд на статистику показывает одну из ключевых проблем «Зенита» — игру во вторых таймах, а если быть совсем уж точным, в начале второго тайма. За счёт хорошего первоначального плана на игру «Зенит» часто получает преимущество в первой половине встречи, но потом может легко его разбазарить. Даже в РПЛ с этим проблемы — с 45-й по 60-ю минуты у питерцев в чемпионате России разница мячей 5-4. Это отрезок, на котором «Зенит» больше всего пропускает и меньше всего забивает. А в ЛЧ с этим вообще была катастрофа — в первые 15 минут второго тайма разница мячей у «Зенита» 0-6. По сути в эти 15 минут сине-бело-голубые проиграли оба матча с “Лейпцигом” и решающую игру с “Бенфикой”.

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Если команда после перерыва выходит на поле в таком состоянии, что сразу получает гол, а то и не один, то это безусловно проблема тренерского штаба. Пока соперник придумывает план, как со старта второй половины матча резко набрать ход, «Зенит» как будто почивает на лаврах неплохой первой половины встречи. Потом Семак начинает судорожно что-то менять, но получается плохо. Всё это повторялось в прошлой ЛЧ, и конечно в грядущем розыгрыше это нужно будет исправить. Предпосылки к этому есть — например, в ”золотом” матче с “Краснодаром” Семак уже в перерыве решился на перестановку с изменением ролей игроков. Правда, это была реакция на плохой первый тайм, а как Семак будет реагировать на хороший тайм или на пропущенные голы потом, остаётся загадкой.

Тем не менее сам факт того, что Семак за счёт замен изменил игру, повернул её в сторону своей команды, настраивает на оптимистичный взгляд. Может быть, «Зениту» всё-таки удастся найти подходящий им для Лиги чемпионов стиль и стать там, в Европе, хотя бы относительно успешным.