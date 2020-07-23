С чего начнётся новый сезон? Да всё с того же — с побед «Зенита» и шараханий «Спартака»

Вчера многие топ-деятели РПЛ едва ли не синхронно заявили, что ждут от нового сезона кардинально других результатов (в частности Федун: «В новом сезоне «Спартак» должен стать сильнее и эффективнее!»).

Понятно желание людей подвести черту — мол, отыграли и забыли, теперь всё будет по-другому. Опускается одна маленькая, но уникальная деталь — новый сезон стартует уже (всего) через полторы недели после завершения предыдущего.



По факту — на финише, в мае — может, что-то и будет иначе. Но сейчас — не надо обманывать себя сказками — всё продолжится точно так же, как было в последние недели. Новый сезон станет продолжением старого.



Разве больше не будет масок и перчаток? Тесты, меры предосторожности — всё останется. Только прибавится болельщиков на трибунах — с 10 до 50%. И все команды выстроятся с равными нулями в графе набранные очки.



(Похоже, что команд всё-таки будет 16, а не 18. Вся эта возня — деньги «Тамбову», чтобы вместо него играли «Крылья»; «Химки» то в ФНЛ, то в РПЛ — кривое зеркало нашего футбола. Бессмысленного и беспощадного).



Но прогноз на первые туры напрашивается сам собой – «Зенит» по накатанной продолжит уверенно побеждать всех и вся, а проблемы его конкурентов никуда не денутся. За полторы недели-то.

Василий Уткин: худшего и слабейшего «Зенита», чем этот, просто не бывало

Это будут те же «Спартак» (может, даже судить его продолжат с прежними претензиями на заговор), «Ростов», ЦСКА, «Краснодар» — и далее по списку. Латающие дыры и решающие проблемы на ходу, без передышки.



У ЦСКА сейчас исландцы из-за сомнительных тестов выбыли. Где гарантия, что уже в августе кого-нибудь другого не накроет? Вы уверены, что в новом сезоне обойдётся без ковидных «технарей»? Тоже ведь старая песня о главном.

И те же проблемы останутся у «Локомотива» — пусть он и не проигрывает при Николиче. Результат — да. Но игра? С такой игрой в ЛЧ, боюсь, команде светит прежний результат — вне зависимости от жеребьёвки. А ведь серба позвали прежде всего после двух провальных выступлений в Европе. Но разве этот «Локо» готов там по-другому выступить?



Усиливаться надо. Где Бадель и Матич? Где Лаксальт и Кокорин? Хорошо хоть Смолов вернулся. Может, с Николичем у него получится лучше, чем с Сёминым.



Да и у «Зенита» без усиления немного шансов в ЛЧ исправиться. Это у нас он гегемон. Отрыв, рекорды, все дела. Но для Европы это не значит ничего — от слова «совсем». Даже хуже, когда у лидера в своём чемпионате конкуренции нет. «Бавария» с «Юве» и «ПСЖ» подтвердят.

Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Понятно, что хочется обнуления всех проблем и забыть форс-мажорное футбольное лето-2020 как страшный сон. Хочется, чтобы Ерёменко окончательно выздоровел. Чтобы «Спартак» стал стабильно сильным. Чтобы «Краснодар» не лопухнулся с Лигой чемпионов, как в прошлом году. Но откуда и почему это должно взяться? Вдруг и по мановению волшебной палочки? Просто потому что один чемпионат сменил вывеску и де-юре уступил место другому?

То, что раньше должно было закладываться на сборах, сейчас командам приходится осваивать через официальные матчи. Игру строить, ошибки исправлять, людей лечить, новичков вписывать — всё в полевых условиях. И сколько ещё времени на адаптацию к новым реалиям может уйти – кто знает? Недели? Месяцы?



А потом наверняка начнутся разговоры — мол, мы устали, отпуска не было.



В общем, готовьтесь к продолжению и не тешьте себя лишними иллюзиями. Новый чемпионат – это только название. Проблемы старые.