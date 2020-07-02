Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021

УЕФА на своём сайте опубликовал расписание Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Квалификация:
Предварительный раунд – 8-11 августа
Первый квалификационный раунд – 18-19 августа
Второй квалификационный раунд – 25-26 августа
Третий квалификационный раунд – 15-16 сентября
Плей-офф – 22-30 сентября
Групповой этап:
1-й тур – 20-21 октября
2-й тур – 27-28 октября
3-й тур – 3-4 ноября
4-й тур – 24-25 ноября
5-й тур – 1-2 декабря
6-й тур – 8-9 декабря
Плей-офф:
1/8 финала – 16 февраля, 17 марта
1/4 финала – 6 апреля, 14 апреля
1/2 финала – 27 апреля, 5 мая
Финал – 29 мая (Стамбул)
Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
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