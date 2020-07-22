Василий Уткин: худшего и слабейшего «Зенита», чем этот, просто не бывало

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями об успехе «Зенита», во второй раз подряд ставшего чемпионом России.



«Я с большим вниманием слушаю то, что сейчас говорят о своей команде болельщики «Зенита» и его руководители. Они говорят о рекордном отрыве, о феноменальной убедительности победы, о рекорде голов для тандема форвардов, который установили Дзюба и Азмун. Друзья мои, это обаяние цифр совершенно обманчиво. У вас худший «Зенит» за новейшие времена. Худшего и слабейшего «Зенита» просто не бывало. При Манчини команда, возможно, играла слабее, но это была тренерская проблема – команда могла делать лучше, поэтому Манчини и был уволен. А вот эта команда на своём пике показывает вот именно это, и большего она не покажет. Все эти рекорды – нет, они не дутые. Но они показаны в совершенно неконкурентной среде. Не той среде, в которой «Зенит» собирается добиваться успеха и собирался всё новейшее время, за которое нынешняя команда, безусловно, слабейшая.



И дело в том, что эта оценка совершенно не изменится, даже если выяснится, что все судьи были кристально честны и мы все раздули страшную истерику вокруг несуществующей проблемы. Даже если все будут обожать «Зенит», а не ненавидеть, к чему всё больше и больше склоняется более или менее нейтральная публика», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«Слать по произвольно выбранному адресу с таким вопросом». Уткин — о посте Анны Семак