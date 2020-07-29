Как дела у легионеров, покинувших РПЛ год назад? Боккетти маринуют, Луис Адриано забивает!

В России открылось летнее трансферное окно. В связи со сложившейся коронавирусной ситуацией закрытие планируется в рекордно поздние сроки — в октябре. Самые интересные переходы нас ждут впереди, а пока предлагаем узнать, как провели сезон легионеры, покинувшие чемпионат России год назад.

Зе Луиш

Бывший клуб: «Спартак».

Нынешний клуб: «Порту».

Статистика в сезоне-2019/2020: 31 матч (1744 минуты): 10 забитых мячей, 2 голевые передачи.

Фото: instagram.com/zeluis_9

Несмотря на нежелание Зе покидать «народную команду», «Спартак» всё же продал нападающего в Португалию. Сумма сделки составила € 10,75 млн, а контракт был подписан до 2023 года.



Дебютировал форвард в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Зе Луиш вышел лишь на 81-й минуте, голевыми действиями не отметился, но и без них португальцам удалось победить. В ответной игре Зе удалось забить, но это не помогло команде пройти в следующий раунд квалификации.



Зе Луиш продолжил забивать в чемпионате: оформил хет-трик в ворота «Витории Сетубал», затем огорчил заклятых врагов «Порту» из «Бенфики». Выходец из Кабо-Верде по праву был признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе. Но тогда никто и подумать не мог, что эти пять мячей станут половиной из всех забитых за сезон…



В январе Зе Луиш был в шаге от перехода в «Тоттенхэм». Но английский клуб отказался от покупки из-за проблем с разрешением на работу игрока. Всё дело в том, Зе не является гражданином Евросоюза, поэтому «шпоры» должны были получить специальное разрешение от АПЛ. На этом этапе сделка и сорвалась.



Последние полгода для футболиста сложились не очень удачно. Нападающий часто травмировался и крайне мало забивал. Зато радовал своих подписчиков в «Инстаграме», где разыгрывал русскую жену и делал собаке маникюр. Вместе с «Порту» Зе стал чемпионом Португалии, но выражал недовольство собственной игрой.

Бывший клуб: «Спартак».

Нынешний клуб: «Бэйцзин Гоань».

Статистика в сезоне-2019/2020: 7 игр (364 минуты): 1 голевая передача.

Фото: Fred Lee/Getty Images

Лукас Фернандо стал ещё одной жертвой распродажи «Спартака». Правда, покупатель уж больно настойчивый был, да и предлагал неплохие деньги. Фернандо отправился в Китай. Сумма сделки составила € 15 млн. «Бэйцзин Гоань» арендовал игрока за € 5,4 млн с обязательством выкупа в январе за € 9,6 млн.



Но ещё в России Фернандо успел вляпаться в странную историю. Водителя футболиста задержали, когда тот привёз запрещённые вещества в Россию. Как оказалось, эти таблетки предназначались для родственника футболиста: «С самого начала, когда его только задержали в аэропорту, я говорил, что это было лекарство для моего тестя, — признавался Фернандо. — Мы сразу же предоставили медицинскую карту, рецепт и паспорт моего тестя».

Сам водитель рассказывал, что не знал о содержимом чемодана: «В аэропорту мне передали несколько чемоданов для Фернандо и его подруги Рафаэллы, и в одном из них находились эти лекарства. Я даже не задумывался, что там внутри них, и просто положил их в машину. Когда полицейские обнаружили это, то начался кошмар». Фернандо так и не помог бедолаге, оставив того отвечать перед законом.



В Китае бразильца ждал сюрприз: боссы клуба отправили в отставку главного тренера. Первые два матча в китайской лиге Фернандо провёл в стартовом составе. Голевыми действиями не отметился, а затем и вовсе присел на скамейку запасных. С того момента полузащитник не провёл ни одного полного матча. Фернандо проиграл конкуренцию и до декабря сыграл лишь пять раз. Как мы все знаем, очагом коронавирусной инфекции стал Китай, поэтому новый сезон в стране в запланированные сроки не стартовал.



Зимой появилась информация, будто бразилец может вернуться в «Спартак». Сообщалось, что китайский клуб не намерен выкупать футболиста. Как выяснилось позже, в контракте был пункт об обязательном выкупе полузащитника, если тот сыграет хотя бы по одной минуте за китайскую команду. Фернандо сыграл больше, но вряд ли может довольствоваться положением в клубе



Новый сезон стартовал в конце июня, правда, последующие туры перенесли на август. Команда Фернандо одержала победу в первом матче, но самого футболист в заявке не оказалось.

Бывший клуб: «Спартак»

Нынешний клуб: «Аль-Гарафа»

Статистика в сезоне-2019/2020: 17 матчей (1530 минут): 11 забитых мячей, 5 голевых передач.

Фото: instagram.com/sofiane.hanni

Ещё один «пассажир» «Спартака» — Софьян Ханни. Будем честны, покупка алжирского полузащитника обернулась полнейшим провалом. Хоть бывший генеральный директор клуба Томас Цорн заявлял, что уход футболиста — обоюдное решение, наверняка от Ханни хотели избавиться при любом удобном случае. Такой случай подвернулся: катарская «Аль-Гарафа», за которую не так давно выступал Уэсли Снейдер, предложил за футболиста € 3,5 млн. Московский клуб, конечно же, принял предложение.



В дебютной игре против «Аль-Шахания» полузащитник забил гол и сделал две голевые передачи. Ханни стал основополагающим игроком катарского клуба. Все 17 матчей Софьян отыграл от первой до последней секунды. Конечно, сопоставлять уровни европейского и ближневосточного чемпионатов было бы глупо, но факт есть факт: за последние полгода алжирец забил почти столько же, сколько за три предыдущих сезона в сумме.



Федерация футбола Катара решилась возобновить футбольный сезон в конце июня, но после сыгранного тура футбол перенесли на август. Команда Ханни занимает четвёртое место в турнирной таблице, а сам Софьян, имея в активе 11 забитых мячей, ведёт борьбу за лучшего бомбардира турнира.

Бывший клуб: «Спартак»

Нынешний клуб: «Палмейрас»

Статистика в сезоне-2019/2020: 21 матч (1536 минут): 21 забитых мячей, 1 голевая передача.

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

В конце июня прошлого года Луис Адриано перешёл в «Палмейрас» за скромный € 1 млн: «Хочу быть рядом с семьёй и верю в проект «Палмейраса». Это вызов для меня», — говорил бразилец на презентации. На родину, кстати, футболист отправился не один. Вместе с ним полетела его возлюбленная Екатерина Дорожко.

Фото: instagram.com/dorozhko

На родине Адриано сразу же принялся радовать местных болельщиков. Дебютный мяч забил в ворота «Гремио» в матче Кубка Либертадорес. Правда, этот гол не помог клубу выйти в следующий раунд. Спустя несколько матчей форвард оформил хет-трик в ворота «Флуминенсе». Один из забитых мячей бразилец посвятил возлюбленной, изобразив жест в форме сердца. Стоит отметить, ранее больше двух мячей на родине бразилец не забивал. По этому случаю футболист забрал мяч домой в качестве сувенира.



До конца года нападающий не баловал фанатов результативностью. Забивал мало, но эти мячи становились решающими. Но и самое главное, футболист был счастлив в Бразилии, о чём он сам рассказал коллеге Дмитрию Егорову: «Я счастлив, ведь сейчас со мной семья, жена. Играю в родном чемпионате, в Бразилии, где живут все мои друзья. Я 19 лет не был дома, поэтому да — я счастлив».



Очередной хет-трик Адриано оформил в марте 2020 года. Жертвой нападающего стал скромный «Гуарани». Луис Адриано стал третьим игроком в истории с хет-триками в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес. Во время пандемии главным хедлайнером новостей стала жена футболиста. Екатерина жаловалась подписчикам, что ей ежедневно желают смерти из-за брака с темнокожим мужчиной. Ситуация дошла до абсурда, Адриано удалил все фото с русской женой, а сама Екатерина не обновляет «инстаграм» больше месяца.



Чемпионат Бразилии возобновился в июле. Адриано сумел отличиться в игре против «Агуа Санта».

Бывший клуб: «Спартак»

Нынешний клуб: «Верона»

Статистика в сезоне-2019/2020: 5 игр (302 минуты): 2 жёлтые карточки.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Сальваторе Боккетти перешёл в «Верону» на правах свободного агента. Защитник подписал соглашение сроком на два года. Позже Сальваторе признался, что у него был вариант остаться в России: «Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Просто не могу выходить на поле против «Спартака», в футболке другого российского клуба — это было бы некрасиво и нехорошо».

Может, действительно, стоило остаться в России, потому как на родине у Боккетти не задалось с самого начала. Футболист остался в запасе как в кубковой встрече против скромного «Кремонезе», так и в первой игре чемпионата. Но красная карточка, полученная одноклубником в начале матча, позволила итальянцу преждевременно вступить в игру. Во втором туре защитник снова довольствовался выходом на замену. Затем Сальваторе получил довольно серьёзную травму. Следующий матч в старте Боккетти провёл лишь 24 ноября против «Фиорентины». Последнее появление Боккетти на поле датировано 7 декабря.



В столь трудное время защитник не теряет оптимизм, вспоминает время в «Спартаке» и обещает вернуться: «Я буду помнить моё время в «Спартаке», сохраню эти моменты в моём сердце навсегда! Я часто говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Спартаке», но у жизни свои планы. Но знаю, что однажды вернусь в «Спартак»и необязательно в качестве футболиста».



Дела у Сальваторе не складываются. Защитника попросту маринуют в клубе. Надеемся, в новом сезоне он получит больше игрового времени.

Бывший клуб: ЦСКА.

Нынешний клуб: «Удинезе».

Статистика в сезоне-2019/2020: 29 матчей (2145 минут): 1 забитый мяч, 1 голевая передача.

Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Родриго Бекао, ставший известным на футбольном поприще по выступлениям за ЦСКА, попросту кинул «армейцев». Оказывается, бразилец ещё зимой прошлого года договорился о переходе в другой клуб: «Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с «Удинезе» обо всём ещё в конце декабря — начале января, — рассказывал Роман Бабаев. — Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Трансфер бразильца обошёлся в € 1,6 млн, стороны подписали пятилетний контракт».



Родриго Бекао уже в дебютной игре игре принёс победу «Удинезе» над «Миланом». Этот гол так и останется первым и последним для бразильца на сегодняшний день в Италии. Бразильцу повезло, «Удинезе», как и ЦСКА, играл по схеме с тремя центральными защитниками. В знакомую расстановку идеально вписался Бекао. Конечно, игру защитника нельзя назвать безошибочной: он часто запускал соперников за спину, пытался играть по мячу и ошибался… Но стоит отметить, бразилец по-прежнему хорош в отборах и верховых единоборствах.



Родриго с периодичностью раз в месяц вспоминает игру против «Реала». По словам Родриго, он испытывал экстаз. Трудно представить, какой экстаз испытывали болельщики красно-синих, когда узнали о подлом поступке бразильца.

Бывший клуб: «Краснодар»

Нынешний клуб: «Орландо»

Статистика в сезоне-2019/2020: 12 матчей (827 минут): 1 забитый мяч, 2 голевые передачи

Фото: Getty Images

В июле прошлого года «Краснодар» остался без легенды. Клуб покинул уругвайский полузащитник Маурисио Перейры: «Мы с моей семьёй решили, что с «Краснодаром» контракт продлён не будет, — говорил зимой футболист в интервью El Pais. — Я доиграю полгода в России и всё. У меня есть сын, которому скоро пора будет идти в школу. Ему сложно говорить по-русски. Мы хотим поменять обстановку и найти место, где он сможет говорить на испанском». Перейрой интересовалось сразу несколько испанских клубов, но полузащитник оказался в Америке. Маурисио подписал контракт с «Орландо Сити» до конца сезона-2019/2020.



Перейра принял участие в каждой игре, на которую был заявлен. Пока Маурисио помогал клубу подниматься в таблице, болельщики «Краснодара» признали его лучшим игроком в истории клуба. Футболист был тронут, даже обратился к болельщикам на русском языке.



Перейра редко выкладывает фотографии в социальные сети. Но совместное фото с Кака футболист проигнорировать попросту не мог.

Групповой этап MLS стартовал в июле. В очередной встрече Перейра помог «Орландо» уйти от поражения, забив дебютный мяч за клуб. Кстати, ассистентом тогда выступил Луиш Нани.

Бывший клуб: «Зенит».

Нынешний клуб: «Спортинг».

Статистика в сезоне-2019/2020: 22 игры (1553 минуты): 1 голевая передача, 10 жёлтые карточки.

Фото: instagram.com/luisneto13oficial

Нету не собирался продлевать контракт с питерским клубом. По сообщениям источника, защитник ещё в январе 2019 года прошёл медицинское обследование для лиссабонского «Спортинга». В интервью Григорию Телингтатеру португалец недвусмысленно дал понять, что карьера в России близится к завершению: «Мне 30 лет. 6,5 лет – в «Зените». Конечно, мне хотелось бы дать больше стабильности моей семье. Также выслушаю людей, которые заботятся о моей карьере».



В марте лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании контракта с Нету. Соглашение было подписано до лета 2022 года и вступало в силу после окончания сезона



В «Спортинге» Луиш долгое время сидел в запасе. В первых 10-ти турах Нету появился на поле лишь четыре раза. Дела в Лиге Европы складывались куда лучше, там он хоть изредка попадал в состав. В декабре защитник получил перелом ребра. Восстановившись, стал незаменимым игроком основы. Казалось бы, дела пошли в гору, но пандемия коронавируса поставила футбол на стоп. Чемпионат Португалии возобновился в июне, с тех пор команда Нету провела 10 матчей в чемпионате. Сам Луиш появлялся на поле лишь два раза.

Эрнани

Бывший клуб: «Зенит».

Нынешний клуб: «Парма».

Статистика в сезоне-2019/2020: 33 игры (2526 минут): 1 забитый мяч, 3 голевые передачи.

Фото: Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

Эрнани из тех футболистов, кто так и не смог адаптироваться к нашему футболу. Бразилец должен был заменить Витселя в «Зените», но он попросту не справился. В июле прошлого года «Парма» арендовала Эрнани на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн. Спойлер — итальянский клуб использует опцию выкупа.

Футболист попрощался с клубом на русском. Будто знал, что уже не вернётся обратно: «Спасибо «Зенит», каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года, проведённых вместе. Благодарю за всё».



В «Парме» полузащитник с ходу стал основным игроком. Подумать только, полузащитник пропускал игры лишь в двух случаях: в случае дисквалификации или травмы. Во всех остальных матчах Эрнани непременно выходил на поле. Единственный гол Эрнани забил в Кубке Италии в ворота «Фрозиноне». Этот мяч вывел клуб в ⅛ финала турнира.

Бывший клуб: «Ахмат».

Нынешний клуб: «Гент».

Статистика в сезоне-2019/2020: 24 матча (2002 минуты): 1 забитый мяч, 2 голевые передачи, 3 жёлтые карточки.

Фото: instagram.com/miladmohammadi.official

Милад Мохаммади здорово прибавил в «Ахмате», став одним из лучших крайних защитников чемпионата. Грозненский клуб приобрёл иранца за скромные € 600 тыс. в 2016 году, спустя несколько лет трансферная стоимость футболиста выросла более чем в 8 раз. Правда, своевременно «Ахмат» игрока продать так и не смог, поэтому Мохаммади перебрался в «Гент» на правах свободного агента. Контракт с клубом был рассчитан на три года.



Играть на постоянной основе Милад начал лишь с декабря прошлого года. До этого появлялся на поле меньше десяти раз. Новый год Мохаммади начал в ранге игрока основного состава. С тех пор пропустил лишь одну игру в чемпионате из-за дисквалификации. Единственный мяч иранский футболист забил в ворота созвучной по произношению команды «Генк». Клубы часто путают между собой. Например, два болельщика Ливерпуля не смогли посетить выездной матч Лиги чемпионов именно по этой причине. Вместо Генка отправились в Гент. Свою ошибку они понял лишь за полчаса до начала матча.



Чемпионат Бельгии было решено не доигрывать. «Гент» закончил чемпионат на втором месте — клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.