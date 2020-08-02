5 левых вингеров для РПЛ. Есть интересные варианты для «Зенита», «Спартака», ЦСКА

Продолжаем знакомство с игроками, которые готовы прийти и прямо сейчас усилить нашу лигу. Это исследование посвящено поискам левых вингеров, которые ярко себя проявляют прямо сейчас и могли бы в качестве шага вперёд в карьере прийти в РПЛ.

Удивительно, что окончание этого исследования совпало с новостями о трансфере в “Локомотив” Франсуа Камано из “Бордо" за 7 млн евро. К нему мы вернёмся позже.



Оценивать футболистов будем по статистическим критериям, которые, согласно нашему исследованию, сильнее всего влияют на цену вингеров на сайте Transfermarkt. Именно они будут отражены в статистических выкладках по каждому игроку.

Фото: Gareth Copley/Getty Images

Самый известный футболист из этого шорт-листа — Коман.

Флоринель Коман (22 года, Румыния, “Стяуа”)

Ещё молодой, но уже известный миру румын до 22 лет уже забил 35 голов и отдал 18 результативных передач за бухарестский клуб.

Среди сильных качеств — умение выйти на ударную позицию (игрок касается мяча в штрафной 4,57 раза за игру). Благодаря этому он наносит 3,59 удара с точностью 42% (норма для самых* бьющих вингеров — 2,58 удара с точностью 34%).



*Здесь и далее под понятиями “самый бьющий”, “самый быстрый”, “лучший” подразумевается то, что игрок входит в 20% самых сильных вингеров по этому показателю.



Также у Флоринеля всё здорово с дриблингом — 7,8 обводки за матч с 55% результативностью (при норме среди лучших по качеству дриблёров — 5,2 (54%).



Видеонарезка лучших атакующих действий Флоринеля Комана.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 5,4 млн евро.



Окончание контракта: 30.06.2022.



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 8 млн евро.



В целом хороший игрок. Смущает его высокая цена, притом что покупать его придётся из чемпионата Румынии.



Клубы РПЛ, которые усилит и подойдёт по стилю: “Локомотив”, “Спартак”, “Зенит”.



Перспектива: игрок на перепродажу через 1-2 сезона. Будет востребован в Италии.

Фото: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Киого Фурухаси (25 лет, Япония, “Виссел Кобе”)

Трудно не относиться скептически к 170-сантиметровому 25-летнему японцу в шорт-листе для усиления российских клубов. И если бы во время просмотра игры Киого мы увидели бы хоть один показатель, свидетельствующий о том, что он плохой футболист, он был бы моментально вычеркнут из этого списка. Но их просто нет.

Хорошее качество удара позволило ему забить за 2019 минут на поле 13 голов (0,56 за игру).



Ключевое преимущество Киого в качестве игры — пас. Он отдаёт 25 коротких и средних передач с точностью 88%. Не зря Андрес Иньеста приехал в клуб, кое-чему научил одноклубника.



Видеонарезка лучших атакующих действий Киого Фурухаси.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 1,5 млн евро.



Окончание контракта: 31.01.2021.



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 2,5 млн евро.



Игрок может серьёзно повысить качество состава, а для многих клубов стать лидером на поле.



Клубы РПЛ, которые усилит и подойдёт по стилю: “Динамо”, “Рубин”, “Ростов”, “Ахмат”, “Уфа”, “Сочи”, “Урал”.



Перспектива: получить игрока основного состава на один полноценный взрослый контракт.

Фото: instagram.com/cumicnikola

Никола Чумич (21 год, Сербия, “Раднички”, принадлежит “Олимпиакосу”)

Никола — универсал, способный сыграть на любом из флангов. Раскрылся в сербском клубе “Раднички” (14 голов + 3 голевые передачи за сезон).

В отличие от Киого, владеющего передачей на уровне “ниндзя”, у Николы другое преимущество — удар. Он наносит 2,4 удара за матч со снайперской точностью 52%.



Второй сильной стороной Николы является смелая обводка — 9,3 за матч с приемлемой успешностью для такой частоты в 49%.



Но не обойдёмся и без критики. Это первый игрок в шорт-листе с очевидной ахиллесовой пятой. С качеством передачи нужно срочно что-то делать.



Видеонарезка лучших атакующих действий Николы Чумича.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 1,5 млн евро.



Окончание контракта: 30.06.2024.



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 4 млн евро.



“Олимпиакос” не стремится продавать серба, но почему бы не поторговаться? Особенно какой-нибудь команде, где уже есть балканцы.



Клубы РПЛ, которые усилит и подойдёт по стилю: ЦСКА, “Локомотив”, “Краснодар”, “Динамо”.



Перспектива: пан или пропал. Либо звезда чемпионата на 1-2 сезона с последующей перепродажей, либо сгниёт на лавке. Вероятность и того, и того исхода примерно одинакова.

Фото: instagram.com/jenspetterhauge

Йенс Петер Хауге (20 лет, Норвегия, “Будё-Глимт”)

Если бы “Будё-Глимт” играл в какой-нибудь более футбольной стране Европы, его тренера вознесли бы до высот Гасперини. Его команда выиграла 10 из 10 матчей на старте турнира с разницей мячей 38:11. Чтобы найти в этой команде человека, который сильнее других заслуживает внимания, пришлось хорошенько покопаться в углублённой статистике.



Встречайте: универсальный вингер Хауге. Фланг — его стихия. Играет в половине случаев слева, в половине справа. Не удивлюсь, если тренер бросает монетку.

Всё при игроке. Обводка на высоком уровне 7,4 (с проходимостью 57%). Невероятное качество открывания и проникновения в штрафную (рекордные для этого списка 6,17 касания мяча в штрафной за матч). Серьёзная вовлечённость в игру своей команды — 41 передача за матч с высоким качеством всех типов передач.



И самое интересное, что, в отличие от сокомандников, у него нет резкого скачка в статистике. Она выросла, но незначительно. Когда вся команда в ударе, он показывает свой уровень игры “чуть выше среднего”.



И по праву в этом списке.



Видеонарезка успешных атакующих действий Йенса Петера Хауге.

Фото: instagram.com/seadhaksabanovic

Сеад Хаксабанович (21 год, Черногория, “Норрчёпинг”, Швеция)

И, наконец, король этого шорт-листа. Балканец, родившийся в Швеции (все мы знаем одного такого из “Милана”) прямо сейчас делает себе имя и уже известен скаутам всех европейских клубов. Смотрите сами.



Сеад выделяется наибольшей включённостью в игру своей команды — отдаёт 43 передачи за матч с точностью 83%. Для сравнения — у самых вовлечённых в игру вингеров этот показатель составляет 33,8 с точностью 72%.

Также он в значительном отрыве по передачам в последнюю треть и в штрафную: и по точности, и по количеству.



Игрок на данном этапе своей карьеры и с текущим уровнем сопротивления вообще без слабых мест. На высоком уровне всё: передача, удар. Но отдельно стоит остановиться на дриблинге. Плотно сбитый корпус позволяет ему совершать обводки с места, и он этим часто пользуется (8,8 обводки за матч с проходимостью в 57%). Это позволяет ему быть главным “тащером” команды, совершая 3,86 забега с мячом за матч (при норме для лучших вингеров в 2.8).



Видеонарезка лучших атакующих действий Сеада Хаксабановича.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 1 млн евро.



Окончание контракта: 30.06.2024.



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 4 млн евро.



Лучший доступный игрок по соотношению цена-качество прямо сейчас.



Клубы РПЛ, которые усилит и подойдёт по стилю: “Локомотив”, “Спартак”, “Зенит”, “Краснодар”, “Ростов”, “Динамо”, ЦСКА, “Ахмат”, “Рубин”.



Перспектива: лучший атакующий игрок РПЛ.



Почти под каждым выпуском есть 1-2 комментария “Почему только легионеры, давайте русских”. Даём!



В клубе РПЛ готов играть…

Никита Иосифов (20 лет, Россия, “Казанка”)

На уровне ПФЛ хорошо себя проявляет воспитанник “Локомотива”, но в основе родного клуба в связи с возможной покупкой Камано и хорошей игрой Рыбчинского шансов у него, объективно, немного.



Никита в первую очередь первоклассный дриблёр — 8,2 обводки за 90 минут (проходимость 57%) и 4 забега с мячом.

Также сильным качеством игрока является навес. Их он выполняет в среднем 4,4 за матч с высоким показателем качества в 40% (уровень 10% лучших по этому качеству вингеров мира).



Протащить мяч по флангу и навесить на набегающего по другому флангу партнёра — одна из самых важных атакующих опций команды нижней части турнирной таблицы. И Никита готов решать эту задачу уже в этом сезоне.



Подытожим статистической выкладкой по всем значимым для вингеров метрикам.

А теперь вернёмся к новости о покупке “Локомотивом” Франсуа Камано из “Бордо” за 7 млн евро. В сезоне-2019/2020 он провёл шесть матчей в стартовом составе, поэтому обратимся к его статистике годичной давности.

По какой-то причине “Локомотив” любому вингеру, играющему хорошо сейчас, предпочитает игрока, который играл в футбол год назад и плохо. Зато во Франции. Один из немногих показателей, в которых Франсуа был хорош, — результативность. Будем надеяться, руководителям “Локо” сообщили, что он просто бил пенальти.