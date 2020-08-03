Он забил за сезон больше КриРо и Месси! Всего пару лет назад Иммобиле был никому не нужен

Чиро Иммобиле — джокер нынешнего сезона. Итальянец в 30 лет по-настоящему удивил, став обладателем «Золотой бутсы». В «Лацио» нападающий смог реанимировать карьеру после непродолжительного путешествия по Германии и Италии. Как ему это удалось и почему он ругался с Симоне Индзаги?

Иммобиле провалился в Германии и Испании, но на родине он один из лучших

После удачного сезона-2013/2014 в составе «Торино», в котором Иммобиле стал лучшим бомбардиром Серии А, нападающий перешёл в «Боруссию» Д. Боссы «шмелей» выложили за итальянца 18,5 млн, а Чиро должен был стать заменой ушедшему из клуба Роберту Левандовскому. В Бундеслиге у нападающего не заладилось с первых игр. Лишь в пятом туре Иммобиле сумел поразить ворота «Штутгарта». Болельщики, ждавшие от форварда большего, выдохнули: «Ну, сейчас пойдёт». К сожалению, не пошло. Забивал он мало, в основном — в Лиге чемпионов и Кубке Германии. Форварда сложно в чём-то упрекнуть: старание и желание помочь клубу просматривалось в каждой игре, но ему попросту дико не везло. Да и, кажется, стиль игры дортмундцев не особо подходил Чиро.

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Вряд ли болельщикам запомнится дубль форварда в ворота дрезденского «Динамо», который вывел команду в следующий раунд Кубка. Все запомнят, как Чиро провалился в чемпионате. Вторая часть сезона и вовсе стала кошмарной для итальянца: несколько выходов на замену — это всё, чем довольствовался нападающий. Сам Иммобиле считал, что ему не хватало поддержки: «Моя семья и я не получили никакой помощи и много страдали. Я не говорю по-немецки, этот язык вообще невозможно выучить, и я мог ожидать от своих партнёров больше поддержки».



Но не стоит искать подводных камней. Всё намного проще: итальянец не подходил клубу, а клуб — итальянцу. Левандовски и Иммобиле, который должен был заменить поляка — игроки абсолютно разного плана. Клоппу удобнее было сместить Обамеянга на позицию центрфорварда, чем строить игру вокруг Чиро. Боссы клуба на следующий сезон отправили нападающего в аренду.

Так Иммобиле оказался в «Севилье». В Испании Чиро нравилось больше, в чём он не раз признавался прессе. Но какой в этом толк, если у него снова ничего не получалось. За полгода нападающий провёл 15 матчей, в которых забил 4 мяча. Итальянцу так и не удалось выйти из тени Карлоса Бакки.

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«Я чувствовал себя некомфортно в «Севилье», мне редко давали шанс, — рассказывал футболист в одном из интервью. — Я хотел уйти в январе, но Эмери попросил меня остаться в команде. Я вышел на поле, забил два гола, но затем он посадил меня на лавку. Тогда я понял, что Эмери ничего не понимает в футболе».



Удивительно, но испанцы выкупили Иммобиле. Правда, тут же отдали в аренду в «Торино». По окончании сезона форвард оказался никому не нужен. Но тут руку помощи протянул «Лацио», который вывалил за провалившегося форварда € 9,85 млн.

Великолепный тандем игрока и тренера

После скандального ухода Марсело Бьелсы из «Лацио» у руля клуба вновь встал Симоне Индзаги. Тренер и нападающий быстро нашли общий язык. Индзаги рассчитывал на Иммобиле, а форвард старался не подвести коуча.

«Я хотел играть в «Лацио» любой ценой, — говорил футболист в интервью El Desmarque. — Я сразу почувствовал себя великолепно, мне понравились команда и тренер. Здесь я не совершил ту же ошибку, что и в Дортмунде. Там я чувствовал ответственность, а в Риме предпочёл не думать об этом».



Иммобиле сложно можно назвать быстрым форвардом, да и классной техникой он не обладает. Именно этим руководствовался Индзаги, когда раздумывал над стилем командной игры. Симоне стал использовать модель, где Иммобиле превратился в главную фигуру команды: футболисты подстраивались и играли на нападающего. Главный козырь Чиро — выбор позиции. Он прекрасно читает игру и знает, в какую зону стоит ждать передачи от партнёра. При этом Индзаги освободил форварда от черновой работы: Чиро редко прессингует и совсем не возвращается на свою половину поля.

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«Похож ли Индзаги на Клоппа? С точки зрения мотивации, которую он даёт тебе, — да, — рассказывал футболист. — Индзаги — полноценный европейский тренер. С ним мне очень комфортно и работается очень хорошо».

В дебютном сезоне Иммобиле забил 23 мяча. Забавный факт: «Лацио» стал первым клубом, в котором Чиро задержался более чем на один сезон. За предыдущие семь лет нападающий ни разу не оставался в клубе на второй год.

Индзаги и Иммобиле нашли общий язык и за пределами футбольного поля. За несколько лет они не раз лестно отзывались друг о друге, а на клубных мероприятиях часто беседуют между собой. Кажется, такого тренера в карьере Чиро ещё не было.

Но один раз конфликт всё же имел место. Это произошло в сентябре 2019 года. В матче с «Пармой» Иммобиле забил в первом тайме, но к исходу 60-й минуты Индзаги заменил форварда, чем вызвал у футболиста гнев. После игры Чиро раскритиковал тренера в интервью, но вскоре, остыв, попросил прощения у команды в социальной сети: «Иногда давление и напряжение заставляют нас делать вещи, которые мы не должны делать. Я приношу извинения товарищам по команде и тренеру за своё поведение после смены. Вы учитесь на ошибках», — написал Иммобиле в “Инстаграме”.



Вскоре нападающий публично показал, что в их отношениях с тренером нет никаких проблем. После забитого мяча в ворота «Дженоа» Иммобиле отправился к Индзаги и обнял его.

Пожалуй, лучший ответ всем хейтерам. Хотя вины с Иммобиле никто не снимает.

Лучший бомбардир Европы

В завершившемся сезоне Иммобиле был неудержим. Чиро с первых туров захватил лидерство в гонке бомбардиров Серии А и не уступил лидирующую строчку по итогу сезона. Но мало кто верил, что Чиро может составить компанию в споре за «Золотую бутсу». Скептики прикусили языки лишь в январе, когда Иммобиле догнал Роберта Левандовского по забитым голам. Мало того, Чиро продолжил забивать и на коронавирусную паузу ушёл в качестве единоличного лидера. Как мы помним, Германия первой в Европе возобновила чемпионат. Левандовски стал забивать чуть ли не в каждой игре. В конце мая, кажется, только ленивый не предрекал победу польскому нападающему. Но Бундеслига завершилась в конце июня, а Серия А, где Иммобиле и Роналду до последнего сражались между собой — в августе.



Роберт задал приличную планку в виде 34 забитых мячей. Иммобиле, оформив хет-трик в ворота «Вероны» в 36-м туре, сравнялся с показателями поляка. Уже в следующей игре Чиро забил ещё.

Теоретические шансы догнать итальянца были у Роналду, но португалец не забивал пенальти, а на последнюю игру вовсе не попал в заявку. Чиро же в заключительном туре забил ещё один гол и установив очередной рекорд. А их у форварда набралось достаточно.



— Иммобиле установил рекорд по количеству голов среди итальянцев в Серии А за сезон. На счету форварда 36 голов, благодаря чему он опередил бывшего нападающего миланского «Интера» Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959).

— Чиро забил 36 мячей в сезоне, повторив рекорд чемпионата по количеству голов за сезон. Предыдущий был установлен в сезоне-2015/2016 форвардом «Наполи» Гонсало Игуаином.



— Иммобиле обновил рекорд по забитым пенальти за сезон в чемпионате Италии. Одиннадцатиметровых у итальянца набралось аж 14 штук. Прежнее достижение — 12. — Иммобиле стал лишь пятым итальянским игроком в истории чемпионатов страны, которому покорилась отметка в 30 или более забитых мячей за один сезон. До него подобным достижением отметились Джузеппе Меацца (сезон-1929/1930, 31 гол), Феличе Борель (1933/1934, 31), Антонио Анджелильо (1958/1959, 33) и Лука Тони (2005/2006, 31).



— Иммобиле вернул «Золотую бутсу» в Италию впервые за 13 лет. Последним игроком из Серии А, которому удавалось завоевать ценную награду, был Франческо Тотти. Это произошло в 2007 году.

Что говорит о награде сам Иммобиле?

«Горжусь тем, чего достиг, особенно когда оглядываюсь назад и смотрю, с чего начал и через что прошёл, — цитирует Иммобиле Goal. — Если сильно веришь, иногда мечты сбываются. Хочу поблагодарить тренера, его штаб и моих товарищей по команде. Эти рекорды являются достижением всей команды. Благодарю болельщиков «Лацио», которые заставили меня чувствовать себя незаменимым в этой команде. Очень горжусь этим. Хочу быть живым примером того, что, если не будете сдаваться, вы сможете достичь любой цели. Очень горд, что занял своё место в истории этого вида спорта. Чувствую сильные эмоции, вспоминая, как одноклубники встретили меня в раздевалке после хет-трика в матче с «Вероной». Именно в этом и заключается спорт».

Кстати, футболист уже короновал себя в социальной сети.

Действительно, Чиро — король сезона!