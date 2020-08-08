Чисто российская победа! ЦСКА выиграл у «Химок», сыграв без легионеров в основе

Новый чемпионат открылся встречей ЦСКА с дебютантом РПЛ, финалистом Кубка России «Химками». В подмосковной команде за прошедшие две недели случилась скандальная смена главного тренера – на место отправленного в отставку Сергея Юрана пришёл Дмитрий Гунько. Так что наставник «армейцев» Виктор Гончаренко наверняка не совсем представлял, к чему готовиться и какой футбол ждать от соперника.



Оказалось, что в РПЛ «Химки» пока не готовы удивлять, как в Кубке России. ЦСКА достаточно спокойно переиграл подмосковную команду, сделав результат за 45 минут. Команда Гончаренко в порядке.

Главные события матча «Химки» – ЦСКА

— В основу ЦСКА не попал новичок Адольфо Гайч. «Армейцы» вышли на игру с единственным номинальным нападающим Фёдором Чаловым и без единого легионера в составе! Никола Влашич получил мышечную травму и не попал в заявку. Между тем перед матчем московский клуб опубликовал интересное видео с рассказом о первом дне Гайча в команде.

— За «Химки» дебютировал Брайан Идову. Фланговый защитник только накануне перешёл из «Локомотива». Участник ЧМ-2018 в составе сборной Нигерии арендован до конца сезона-2020/2021.



— ЦСКА с самого начала владел заметным преимуществом, но до первого гола имел минимум моментов. Игрокам красно-синих непросто было выходить на ударные позиции, хотя команда Виктора Гончаренко провела несколько отличных комбинаций за счёт простых стенок и игры на третьего. На 18-й минуте «армейцам» отчасти повезло. Иван Обляков пробил из-за штрафной, мяч попал в Егора Данилкина и рикошетом прилетел к потерянному защитниками Константину Кучаеву. Игравший в атакующий тройке Кучаев забил ударом в касание с левой ноги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер»

— Автор первого забитого мяча поучаствовал и во втором голе ЦСКА перед перерывом. Комбинацию с участием Чалова и Кучаева завершил Алан Дзагоев. Одним касание укротил мяч, после чего пробил по воротам, воспользовавшись тем, что его не успел накрыть тот же Данилкин. Кстати, Дзагоев мог забить и раньше: пару моментов организовал для него традиционно сверхактивный Марио Фернандес.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер»

— Первый тайм «армейцы» выиграли по ударам – 9:5 (в створ – 3:1). Результат отражал превосходство красно-синих, а «Химкам» недоставало той смелости в атаке, которую дебютант РПЛ продемонстрировал в кубковых матчах минувшего сезона. Лучший шанс до перерыва выпал, пожалуй, Аршаку Коряну, когда мяч в штрафной ЦСКА отлетел к нему от главного действующего лица этих 45 минут Кучаева. Но Корян загубил свой момент.



— Уже на 53-й минуте ЦСКА остался без Дзагоева. Уже в самом начале второго тайма Алан стал держаться за заднюю поверхность бедра после резкой фланговой атаки. Полузащитник остался на поле, ещё чуть-чуть поиграл, однако вскоре попросил замену. Очередная травма – как же везёт Дзагоеву!

— С 63-й минуты «армейцы» вообще играли без классического форварда. На исходе часа матча Гончаренко заменил Чалова, который всего однажды пробил по воротам (неточно) и отметился одной ключевой передачей. Так продолжалось 20 минут, пока наконец за ЦСКА не дебютировал Гайч. На 93-й минуте аргентинец получил возможность открыть счёт свои голам за «армейцев», но, завершая контрвыпад, послал мяч в перекладину после прострела.



— По статистике «Химки» во втором тайме перебили ЦСКА – 13:5 (в створ – 3:1). Но, объективно говоря, команда Гунько не предложила в атаке ничего интересного и кроме попадания в концовке Владимира Дядюна в штангу благодаря рикошету (ЦСКА выручил сейв Игоря Акинфеева) по-настоящему голевых моментов не создала. «Армейцы» по делу получили три очка.