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Судейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: реакция соцсете

Судейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»
«Чемпионат»
«Пожизненно дисквалифицировать главного судью и того, что на VAR!» Скандал на «Спартаке»
В соцсетях наблюдается редкостное единодушие по поводу судейства матча «Спартак» — «Сочи».
Футбол / РПЛ 0

Прошлый сезон будто и не заканчивался для «Спартака». С первого тура нового чемпионата красно-белые начали страдать от судейских решений. Теперь «народную команду» крепко обидел рефери Казарцев – поставил один спорный и один безусловно ошибочный пенальти. Соцсети полыхают. Причём – редкий случай! – негодуют не только «мясные». Художества Казарцева объединили поклонников разных клубов. Мы собрали только цензурные отзывы о работе рефери.

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