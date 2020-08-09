«Пожизненно дисквалифицировать главного судью и того, что на VAR!» Скандал на «Спартаке»

Прошлый сезон будто и не заканчивался для «Спартака». С первого тура нового чемпионата красно-белые начали страдать от судейских решений. Теперь «народную команду» крепко обидел рефери Казарцев – поставил один спорный и один безусловно ошибочный пенальти. Соцсети полыхают. Причём – редкий случай! – негодуют не только «мясные». Художества Казарцева объединили поклонников разных клубов. Мы собрали только цензурные отзывы о работе рефери.