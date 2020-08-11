4 года назад Черчесов принял сборную России. Что он успел за это время?

Летом 2016 года сборная России неудачно выступила на Евро во Франции: всего одно очко в трёх встречах и вылет на стадии группового турнира. Сразу после провального матча с Уэльсом (0:3) Леонид Слуцкий покинул свой пост. Возник вопрос: кто следующий?



Среди кандидатов на вакантную должность назывались несколько фамилий – Бердыев, Семак, Бородюк и Черчесов. Выбор РФС пал на Станислава Саламовича, который к тому времени уже покинул «Легию». За год работы в польском клубе Черчесов сделал золотой дубль, но не нашёл общего языка с руководством. После такого успеха российский специалист резонно рассчитывал на усиление состава, необходимое для успешного выступления в Лиге чемпионов. Получив отказ, Черчесов покинул «Легию», но пробыл без работы всего два месяца.



11 августа 2016 года, ровно четыре года назад, начался новый этап в жизни и карьере тренера Черчесова – у руля сборной России. Есть повод подвести промежуточные итоги его работы в национальной команде и вспомнить самые яркие моменты, связанные с ней, за эти четыре года.

Состав, схема

В первых матчах под руководством Черчесова сборная играла по схеме 3-5-2 (чуть реже 3-4-2-1). «В три защитника пока действовать комфортнее, – объяснил свой выбор в марте 2017 года Станислав Саламович. – В случае необходимости мы всегда можем перейти на два центральных». Прежде всего это решение обусловил уход ветеранов-защитников – братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Последнему всё-таки пришлось вернуться в сборную: 38-летний защитник заменил Руслана Камболова, получившего травму, когда национальная команда вовсю готовилась к ЧМ-2018. К тому времени Игнашевич отсутствовал в сборной чуть больше двух лет.



Черчесова неоднократно критиковали за консерватизм в вопросе выбора состава. Тем не менее постепенно он обновил команду, хотя этот процесс не был быстрым и безболезненным. Если сравнивать первый матч Черчесова во главе сборной и последний, в обойме остались лишь семеро: Алексей Миранчук, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Андрей Семёнов, Сослан Джанаев, Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов. Лишь троих – Джанаева, Жиркова и Кудряшова – можно считать ветеранами (33, 36 и 33 года соответственно), при этом игроком основы из них является только Жирков.



За четыре года за сборную Черчесова сыграли 72 исполнителя. Дебютировали – 25 человек. Что касается схемы, то за редким исключением Черчесов выбирает расстановку 4-2-3-1. Последний раз схема с тремя центральными защитниками использовалась в матче с Бельгией (март 2019 года).

Результаты

Черчесов возглавил сборную в самый благоприятный момент – в преддверии домашнего чемпионата мира. Долгое время на тренера не оказывалось серьёзного давления ввиду статуса матчей, которые сам Станислав Саламович называет исключительно «контрольными». «Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые, но никак не товарищеские», – уточнил Черчесов после одной из таких встреч.



В первых девяти матчах под руководством Черчесова сборная России победила лишь трижды. Не без труда были переиграны Гана и Румыния – оба раза по 1:0 (в последнем матче Оздоев забил победный мяч уже в добавленное время). В июне 2017 года, за две недели до старта Кубка конфедераций, была разгромлена на выезде сборная Венгрии (3:0).



Именно Кубок конфедераций стал первой серьёзной проверкой для команды Черчесова. В группе россиянам достались Португалия, Мексика и Новая Зеландия. Одержав лишь одну победу (над Новой Зеландией — 2:0), наши парни заняли третье место и не смогли выйти в полуфинал турнира. «Теперь точно знаем, над чем нам работать. Надо чуть успокоиться и всё проанализировать», – заявил Станислав Саламович после вылета с с турнира.



Несмотря на неудачные результаты, Виталий Мутко остался доволен работой Черчесова. «Мне нравится команда, которую строит Черчесов, – сказал президент РФС. – Мне нравится её настрой. Может, не хватает где-то исполнительского мастерства, но это лучшие игроки страны, с ними можно и нужно работать. К чемпионату мира сделаем выводы, достойно подготовимся».

Незадолго до ЧМ-2018 россияне провели ряд контрольных встреч, причём соперники на этот раз были серьёзнее некуда – Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Почти во всех матчах наша сборная смотрелась достойно. На самом мундиале команда Черчесова выступила успешно, дойдя до четвертьфинала, а победа над Испанией в 1/8 финала стала национальным достоянием и поводом для гордости. Аналогичный футбольный бум в стране наблюдался только в 2008 году, после феерической победы над Нидерландами в четвертьфинале чемпионата Европы (3:1).

Два года чемпионату мира в России! Каким мы его запомнили и что он дал нашей стране Это был, без сомнения, лучший ЧМ в истории.

Лучший этап тренерской карьеры Черчесова в сборной пришёлся на отбор к Евро-2020. Россияне выиграли 8 из 10 встреч квалификации, а оба поражения пришлись на матчи против Бельгии (1:3, 1:4). В остальных играх наша сборная пропустила всего один мяч (от Шотландии, победа — 2:1). Кроме того, Россия забила 33 мяча – больше в квалификации к Евро-2020 только у Италии (37), Англии (37) и Бельгии (40).

Факты

Во главе сборной России Черчесов провёл 41 матч – 19 побед, 7 ничьих и 19 поражений. По проценту выигранных встреч (43,9%) Черчесов пока занимает 9-е место в списке главных тренеров национальной команды. Для сравнения, лучший показатель у Олега Романцева – 58 матчей, 36 побед, 12 ничьи и 10 поражения (62,0% побед).



Под руководством Черчесова сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, переиграв Сан-Марино со счётом 9:0. Предыдущий рекорд – победа 7:0 над командой Лихтенштейна (2015).



Одержав семь побед подряд в квалификации к Евро-2020, наша сборная повторила рекорд команды Олега Романцева. В 1995 году россияне также выиграли семь встреч, без особых проблем пробившись на Евро-1996.



На момент прихода Станислава Черчесова сборная России занимала 38-е место в рейтинге ФИФА. Низшей точки в классификации (61-е место) мы достигли в апреле 2017 года. Прежде всего это было связано с тем, что команда тогда не участвовала в официальных матчах. Сейчас сборная России вернулась на 38-ю строчку рейтинга ФИФА.