Два года чемпионату мира в России! Каким мы его запомнили и что он дал нашей стране

В это трудно поверить, но чемпионату мира в России уже два года. Признанный советом ФИФА лучшим в истории турнир стартовал 14 июня 2018 года и продолжался целый месяц. Каким мы его запомнили и что он дал нашей стране?

Самое смешное, что было на чемпионате мира в России Футбол – это весело! Чемпионат мира в России доказывает.

ЧМ-2018 стал лучшим и для нас. Россия полюбила свою сборную

Прежде всего, домашний чемпионат мира изменил отношение болельщиков к сборной России. Если до старта ЧМ-2018 в игроков национальной команды и главного тренера Станислава Черчесова плевались все, кому не лень, то в начале июля 2018-го эти люди были уже героями нации. Хорошо бы узнать статистику, сколько в тот год родилось Станиславов, Артёмов и Игорей в нашей стране!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Дзюба, нынешний капитан сборной России, ехал на турнир в роли сменщика Фёдора Смолова, будучи выкинутым из «Зенита» Роберто Манчини. Однако на чемпионате мира центрфорвард доказал, что сила характера, возможно, самое ценное качество в футболе. Дзюба преодолевал себя – и забивал. Сперва Саудовской Аравии, следом Египту, а потом и Испании с пенальти, который Артём своими же силами и заработал. После этого турнира отношение к Дзюбе поменялось если не у всей страны (каждому не угодишь), то у большей части болельщиков точно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На чемпионате мира мы убедились, что Игорь Акинфеев действительно великий вратарь. Его «нога бога» в серии пенальти с Испанией – самый ценный сейв того турнира. ЧМ-2018 по-настоящему открыл для нас Дениса Черышева, который никогда не играл в России. ЧМ-2018 красиво завершил карьеру Сергея Игнашевича, сохранившего топ-уровень в 38 лет. И, конечно же, ЧМ-2018 заставил нас поверить в то, что сборную России возглавляет действительно крутой тренер. Черчесов, как и Дзюба, вынудил вчерашних критиков аплодировать себе. С тех пор сборная, выходя на поле, не забывает о своём девизе – «Играем за вас!».

Страну объединили «усы надежды» Черчесова. На ЧМ-2018 появился фирменный жест Дзюбы

Наш футбольный фольклор пополнился несколькими яркими вещами. Ещё до старта чемпионата мира в программе «Вечерний Ургант» был запущен весёлый флешмоб «усы надежды». Его поддержало огромное количество людей: В «инстаграме» под тэгом #Усынадежды пользователи выложили 100 тыс. фотографий! «Усы надежды» объединили людей разного возраста, статуса и даже разных полов. В стороне от этого шоу не остался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Запомнились и другие яркие истории с участием поклонников нашей сборной. Так, героем матча Россия – Испания в «Лужниках» помимо самих футболистов стало «трио в кокошниках». Колоритные упитанные болельщики, поедающие с беззаботным видом хот-доги на трибунах в самый напряжённый момент матча, превратились в героев шуток и мемов.

Ещё один яркий образ с ЧМ-2018 – отдающий честь Артём Дзюба. После того турнира капитан сборной России всегда отмечает таким жестом свои голы. Хотя авторство празднования принадлежит Черчесову: главный тренер отблагодарил центрфорварда воинским приветствием за гол в ворота Саудовской Аравии.

«Ты просто космос, Россия!». Год победе сборной над Испанией на ЧМ-2018 «Нога бога», слёзы и радость Черышева и Игнашевича, народные гуляния ночью и другие лучшие фото исторического матча в «Лужниках».

ЧМ-2018 – память на всю жизнь. В тот месяц наша милиция нас берегла

ЧМ-2018, каким бы большим бизнесом он ни был, реализует главную идею – футбол для болельщиков. После этого турнира людям было что вспомнить, причём даже тем, кто не попал на арены. Болельщики посещали фан-зоны, чтобы почувствовать атмосферу праздника, приезжали к стадионам с целью сфотографироваться с колоритными зарубежными фанатами и просто знакомились друг с другом, наслаждаясь танцами и музыкой чемпионата мира.

В Москве центром всеобщего притяжения стала быстро набравшая популярность у иностранцев Никольская улица. Посмотрев на аргентинцев или бразильцев, мы поняли, что действительно значит фраза «больные футболом».

Ещё одно приятное воспоминание о ЧМ-2018 – работа служб охраны порядка. В этот месяц «родная милиция» была такой, какой и хотели бы её видеть граждане. Действовала чётко, вежливо, тактично. Значит, система может идеально функционировать, если поставить такую цель! Только сама цель не должна ограничиться желанием не опозориться перед иностранцами.

Зарубежные гости, приехавшие на чемпионат мира, открыли для себя Россию. Многие – полюбили или по крайней мере зауважали, оценили её красоту, впечатляющую географию. С имиджевой точки зрения турнир 2018-го стал огромным плюсом для нашей страны.

10 самых популярных роликов ЧМ-2018. Насладитесь ещё раз Каждый из них собрал на «Чемпионате» более сотни тысяч просмотров.

Благодаря ЧМ-2018 Россия получила новые стадионы. Не все из них используются для большого футбола

Новые стадионы в России – важное наследие чемпионата мира. К этому турниру были возведены несколько арен. Матч открытия и финал приняли пережившие реконструкцию столичные «Лужники». «Санкт-Петербург» ввели в эксплуатацию ещё за год с лишним до старта ЧМ-2018 – перед Кубком конфедераций. Другие стадионы – в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове, – построили или перестроили к началу чемпионата мира.

К сожалению, не всё и не везде было гладко. В СМИ много писали о проблемах на некоторых аренах. Кроме того, не в каждом городе остался большой футбол. Представитель Волгограда только сейчас вернулся в РПЛ, а в Саранске и Нижнем Новгороде высший дивизион представлял в нынешнем сезоне бездомный ФК «Тамбов». В Калининграде местная команда тоже пока играет в ФНЛ.

Не используются для футбола на регулярной основе и «Лужники». Появлялась информация, что на крупнейшем стадионе страны будет выступать «Чертаново» в случае попадания в элиту. Однако коронавирус отложил возможный выход этой команды в РПЛ.

Стадион, зарабатывающий не футболом. Казань спустя год после ЧМ-2018 «Казань-Арена» не пользуется особым спросом в дни матчей «Рубина», но популярна для других целей.

Дорожные ямы и разбитая плитка. Что случилось с наследием ЧМ-2018 в Ростове На подготовку к мундиалю там потратили более 100 млрд. Сейчас эта цифра кажется неоправданной.

ЧМ-2018 менял облик российских городов. Эффект от турнира составил 1,1% величины годового ВВП страны

Чемпионат мира помог России улучшить не только футбольную инфраструктуру. Города, принимавшие турнир, преображались, становились более удобными, как для туристов, так и для местных жителей. Возводили новые нужные объекты, реставрировали дома, ремонтировали дороги, строили набережные, добавляли такую «мелочь», как таблички на английском языке, пусть кое-где и ошибками.

Все деньги чемпионата мира — 2018 Сколько потратила Россия, заработали в ФИФА, заплатили болельщики и получит наша сборная.

В одном из исследований сообщалось, что суммарное влияние чемпионата мира на ВВП России составило около 17 млрд долларов, что превзошло эффект от предыдущих чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и оказалось наиболее близко к показателю Японии. В относительном выражении эффект от ЧМ-2018 составил около 1,1% величины годового ВВП России. По данному показателю турнир уступил только чемпионату мира в ЮАР, так как ВВП этой страны в абсолютном выражении меньше, чем у других стран-хозяек чемпионата мира. При этом положительный эффект для российской экономики от ЧМ-2018 составил около одного триллиона рублей, включая расходы на строительство инфраструктуры и расходы туристов.

Сборная России заработала своим выступлением на чемпионате мира 16 млн долларов.