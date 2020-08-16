Что творит «Лион»! Вслед за «Ювентусом» французы выбили «Манчестер Сити»

Когда «Бавария» громила накануне «Барселону», экс-тренер обеих команд Хосеп Гвардиола, возможно, вспоминал свою крупнейшую выездную победу в Лиге чемпионов. В сезоне-2015/2016 «Бавария» Гвардиолы тоже накидала целую сетку мячей своему сопернику, правда, на групповом этапе. Тогда чемпион Германии разгромил «Рому» в Риме – 7:1. Возглавлял итальянскую команду… сегодняшний главный тренер «Лиона» Руди Гарсия. Теперь каталонец и француз встретились в четвертьфинале ЛЧ. К слову, в Мюнхене «Бавария» также переиграла «Рому» (2:0), и это была вся история взаимоотношений Гвардиолы с Руди Гарсией до августа 2020-го.

Перед матчем с «Манчестер Сити» Руди Гарсия, вдохновлённый победой над «Ювентусом», рассуждал о возможном реванше в битве с Гвардиолой:

«Аппетит приходит во время еды. Конечно, «Манчестер Сити» – фаворит пары, но четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что и фаворитов можно победить. Надеюсь, это произойдёт в субботу. Судя по первым двум матчам, аутсайдеры имеют все шансы», – рассуждал тренер «Лиона».

«Ман Сити» – любимый клиент Корне

Игра показала, что за словами Руди Гарсии скрывалось что-то большее, чем просто надежда на удачное стечение обстоятельств. И «ткачи» выбили «Ювентус» не только по причине игровых проблем чемпиона Италии при Маурицио Сарри. В «Лионе» все механизмы у французского тренера работают лучше, чем работали в «Роме».

Гвардиола подстроился под соперника, поставив трёх игроков в центр обороны, но никакого преимущества из этого решения англичане не извлекли. Французы очень хорошо перекрывали центр поля, вынуждая «Манчестер Сити» уводить атаки на фланги. До середины первого тайма статистики зафиксировали всего один удар: его нанёс фаворит… по своим воротам. Кайл Уолкер едва не сотворил автогол, послав мяч в створ.

«Лион» забил классный гол, легитимность которого подтвердила система VAR. Команда Руди Гарсии очень хорошо подготовила атаку, а нападающие всё-таки избежали офсайда и поймали соперника на ошибке. Хотя Эрик Гарсия в сумасшедшем подкате выбил мяч из-под ног Карла Токо Экамби, Максвелл Корне из непростой позиции послал мяч в сетку. Кстати, в прошлой Лиге чемпионов Корне забил три гола в двух матчах с «Ман Сити».

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При 0:1 давление на оборону «Лиона» возросло. Рахим Стерлинг и Кевин Де Брюйне находили каналы, в которые доставлялся мяч. Первый тайм команды Гвардиола выиграла по ударам – 6:2 (в створ – 4:2), тем не менее «Лион» вполне заслуженно выиграл по счёту.

Невероятный промах Стерлинга и дубль Дембеле

Во втором тайме «Лион» продолжил вязать «Манчестер Сити» по рукам и ногам. Гвардиола не выдержал и уже на 56-й минуте заменил рисковавшего заработать удаление капитана Фернандиньо на Рияда Мареза. Перешёл на четыре защитника, сделал ещё больший акцент на фланги. Но Руди Гарсия тут же ответил – Экамби по ситуации становился дополнительной фигурой на краю, меняя схему на 5-4-1.

Владея мячом уже 70% времени, «Ман Сити» создавал мало моментов. Но на 69-й минуте команда Гвардиолы всё-таки отыгралась. Джейсон Денайер и Максанс Какере неудачно сыграли при перестроениях, а Рахим Стерлинг здорово оценил ситуацию и выкатил мяч Де Брёйне. Бельгиец точно пробил в касание.

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Однако всего через 10 минут «Лион» снова повёл! «Ткачи», перейдя на четыре защитника, несколько раз поймали потерявших баланс англичан на контратаках. Теперь Какере блестяще сыграл на перехвате, а Мусса Дембеле реализовал выход на один.

Вообще замена Депая на Дембеле – лучшее решение Руди Гарсии! На 87-й минуте нападающий оформил дубль, который снял все вопросы о победителе. Но какой же момент перед этим упустил Стерлинг!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Форвард промахнулся, нанося удар без помех с линии вратарской! Этот эпизод стал ключевым в концовке. Руди Гарсия взял реванш у Гвардиолы, выбив «Ман Сити» вслед за «Ювентусом».