«Это будущее «МЮ». В Англии уже знают чертановского вундеркинда Пиняева

Сергей Пиняев продолжает приятно удивлять своей игрой, причём не только российских любителей футбола. На яркий дебют 15-летнего вундеркинда из «Чертаново» (3 матча в ФНЛ, 1 гол, 2 результативных передачи) обратили внимание даже за рубежом. И прежде всего – в Англии, где за прогрессом Пиняева давно следят скауты «Манчестер Юнайтед».

В The Sun появилась статья, где Пиняева назвали «особенным»

Первым на успехи Сергея отреагировал британский таблоид The Sun. Журналист Алан Скотт отмечает, что Пиняев уже приезжал в «МЮ» на стажировку, однако подписать контракт с ним пока не позволяет российское законодательство. Правда, автор не учёл тот факт, что переходы игроков младше 18 лет регулирует и ФИФА.



«Пиняев играет за российский клуб «Чертаново», представляющий второй дивизион. Его великолепный ассист случился на 95-й минуте матча с «Томью». На левом фланге он обыграл двух защитников, вошёл в штрафную и выполнил прострел, который замкнул Конев», – пишет Скотт. Кроме того, Алан называет российского вундеркинда «особенным». Спустя два дня после выхода материала Пиняев открыл лицевой счёт в ФНЛ, поразив ворота «Иртыша».

Пиняев дебютировал в ФНЛ и через 30 секунд отдал голевую передачу. И это в 15 лет! Просто красавчик!

Про Пиняева пишут в фанатских пабликах «МЮ» и в «Твиттере»

Футбольный скаут Артур Петросян, который сотрудничает с ESPN, The Guardian, The New York Times и Sky Sports, в своём «твиттере» написал: «Сергей Пиняев (15 лет, 9 месяцев, 10 дней) забил свой первый гол в ФНЛ (второй дивизион России), став самым молодым автором забитого мяча в истории лиги. На матче присутствовал скаут «Манчестер Юнайтед», где игрок дважды был на стажировке».

Аккаунт «Football Wonderkids» (14,4 тыс. читателей) отреагировал на это событие следующей записью: «Всего 18 минут понадобилось Сергею Пиняеву для того, чтобы забить свой первый гол за «Чертаново» на взрослом уровне! Ему всего 15 лет. Несколько дней назад он также записал на свой счёт первую голевую передачу». В комментариях пользователи «твиттера» называют Пиняева будущим «МЮ».

Форум болельщиков «МЮ» United In Focus также не остался в стороне. «Пиняев – будущее российского футбола. После одной из стажировок Николай Ларин (генеральный директор «Чертаново») заявил, что в «МЮ» Пиняева назвали «самым ярким игроком, прошедшим стажировку в клубе за последние 15 лет». Сам Пиняев сказал, что мечтает играть за «МЮ». Сейчас ему всего 15 лет, а трансфер может случиться лишь в январе 2023 года, когда игроку исполнится 18 лет», – говорится в материале, опубликованном на United In Focus.

Пиняев вошёл в топ-10 игроков мира в своей возрастной категории по стоимости

Прогресс Пиняева также оценили в Transfermarkt. По версии сайта, Сергей вошёл в топ-10 игроков 2004 года рождения по стоимости. Она у Пиняева уже составляет 200 тыс. евро (шестое место). Ранее Transfermarkt не оценивал российских футболистов младше 16 лет. «Надеемся, что это лишь начало в карьере молодого дарования из «Чертаново», и в будущем он сможет увеличить свою рыночную стоимость в несколько раз. Желаем Сергею сконцентрироваться на своей игре и дальнейшем прогрессе», – говорится в сообщении Transfermarkt.



Всего за месяц Пиняеву удалось привлечь к себе внимание футбольной общественности. Конечно, в Европе его имя пока мало кому известно. Однако если Сергей продолжит играть так и дальше, то зарубежные СМИ будут писать о нём больше и чаще.

Очередной футбольный экзамен у школьника Пиняева уже сегодня: «Чертаново» — «Динамо» Брянск.