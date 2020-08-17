Волшебное лето Миранчука. Если он и теперь не уедет в Европу, будет грустно

Нынешнее великолепие Алексея Миранчука заключается не в его космическом голе в ворота «Краснодара» и не в других отдельных волшебных эпизодах. Оно – в невиданной прежде стабильности, пойманной наконец-то полузащитником летом 2020-го. Не припомню ни одной игры после коронавирусной паузы, где Алексей выглядел бы серо и незаметно. Каждый раз он в центре внимания, его футбол восхищает, в социальных сетях уже вовсю гуляют шутки: как бы Миранчук не получил травму спины, на которой в одиночку тащит «Локомотив».

Это, конечно же, всего лишь шутка: успехи «железнодорожников» нельзя списывать на одно лишь голое мастерство их 59-го номера, работу Марко Николича почему-то многие недооценивают. Но факт остаётся фактом: из 12 голов, забитых «Локомотивом» начиная с июня, девять – на счету Миранчука. Он превратился в главную звезду, напрочь затмил Крыховяка (хотя в какой-то момент поляк вырвался далеко вперёд) и, есть ощущение, с каждым днём становится всё увереннее в своих силах. Даже Станислав Черчесов, который всегда осторожно оценивал игру Миранчука (в отличие от многих коллег-тренеров и журналистов), в июле публично хвалил футболиста: «Он играет по-хозяйски. Надеюсь, в сборной будет таким же. Мне кажется, его время пришло».

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Статистика Алексея тоже выглядит феноменально: у полузащитника каждые 90 минут по 0,48 xG + 0,32 xA, 2,79 передачи под удар, свыше 2,5 точные передачи в штрафную. Даже если отнять голы с пенальти и подачи со стандартов, ключевые атакующие метрики всё равно выглядят мощно – и налицо явный недобор голевых пасов. Миранчук делает разницу, но теперь не эпизодически, как было прежде, а стабильно. Он способен вытаскивать игры в одиночку и решать эпизоды в самых сложных для команды отрезках. Волшебное лето Алексея!

Откуда же взялись все эти чудеса? Фактор нового тренера Николича и изменившихся требований? Или желание как можно скорее уехать в Европу, доказать элитным клубам, что они не ошибутся, если купят его? Или просто всё совпало – тренер, амбиции, наступившая зрелость и пойманная уверенность? Наверное, здесь действительно стоит рассуждать о комплексе причин, и очень хочется, чтобы со временем всё это никуда не исчезло.



Миранчук всегда считался гиперталантом, им восторгались на каждом углу, но вот уже года два-три он никак не мог сделать важный шаг вперёд. Например, закрепиться в сборной, где главное пожелание тренерского штаба к Алексею все эти годы касалось стабильности – как на протяжении сезона, так и в отдельно взятом матче. «Каким бы ярким игроком ты ни был, ты не имеешь права терять мяч при выходе в атаку в одном случае из двух-трёх, особенно в центральной зоне», — примерно таков был посыл от Черчесова и его ассистентов. Если в РПЛ потери прощаются, то топ-сборные незамедлительно наказывают. И поэтому Черчесов всегда оценивал игроков относительно Бельгии, Франции или даже Швеции, а не Сан-Марино или Лихтенштейна. Требования всегда были высокими.



И вот теперь даже с точки зрения этих требования Миранчук вдруг резко прибавил. Да, у него всё ещё встречаются критические потери в ситуациях, когда команда к ним не готова (даже против «Краснодара» их случилось как минимум две), но, во-первых, визуально их стало меньше, во-вторых, Алексей напрочь затмевает их сумасшедшей эффективностью в атаке и умением решать эпизоды в одиночку.

Расстраивает пока лишь одно: вопреки космической игре, совершенно нет предчувствия скорого трансфера. Сначала ходит информация, что клуб выставляет чересчур высокую цену, хотя до окончания контракта Миранчука остаётся меньше года. А некоторые варианты якобы отвергает сам Алексей. Например, накануне коллеги из «СЭ» написали, что Миранчук не в восторге от «Аталанты» — он хочет в «Милан» или «Ювентус». Вот и получается, что «Локомотив» оттягивает время и не торопится, а сам футболист мнётся и выбирает – и затянуться всё это может до конца трансферного окна. А там – как повезёт.



Мы не вправе давать Миранчуку прямые советы, касающиеся конкретных клубов, для этого нужно досконально знать ситуацию, видеть каждый вариант не только снаружи, но и изнутри. Но очень хочется пожелать Алексею просто сделать всё возможное, всё зависящее от себя, чтобы трансфер в Европу состоялся. Потому что мы уже много раз видели, как футболисты, которые вроде бы «вот-вот – и в большой Европе», затягивали, откладывали, а в итоге лишались мечты. А в некоторых случаях ещё и сильно проседали в спортивном уровне.



Тогда как тот же Головин, который имел более яркую предысторию по сравнению с Миранчуком (она включала себя не только успехи на клубном уровне, но ещё и крутой футбол на ЧМ-2018), умерил амбиции, включил логику и перешёл не в «ПСЖ» или «Барселону», а «всего лишь» в «Монако», решившись на переход быстро, без всяких месячных раздумий. И там, даже в условиях постоянных тренерских отставок и резкого падения клуба, Александр прогрессировал, что признают все вокруг. Сам он тоже нисколько не жалеет.



А вот Миранчук, если не вгрызётся шанс зубами, может и пожалеть. Лучшего, более подходящего времени для отъезда просто не придумать. Таких чудес Алексей не показывал никогда. А футбол бывает мимолётным: сегодня ты сверкаешь, забиваешь, поднимаешь своей ценник втрое и требовательно смотришь на поступающие предложения, а завтра вдруг становишься никому не нужным. Поймать момент – искусство, которое дано не каждому.