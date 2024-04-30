Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Калешин: Краснодару» не хватает чемпионского духа

Виталий Калешин: Краснодару» не хватает чемпионского духа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин отреагировал на ничью в матче южан с «Крыльями Советов», который прошёл в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0. Игра прошла 29 апреля в Самаре на «Солидарность Самара Арене».

«Возможно, дело в психологии, потому что много молодых ребят, никто из них не становился чемпионом. Вот этого духа не хватает. «Зенит» уже раза три, по сути, оступился, два последних матча – поражения.

Тяжело сказать, чего не хватает «Краснодару». В матче с «Балтикой» выглядели здорово, с «Факелом» тоже. Возможно, ответственность, что могут стать чемпионами, каждая ошибка на вес золота. Из-за этого и получилась такая игра», – приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, после ничейного результата в матче с южанами футболисты «Крыльев Советов» заработали 40 очков. Коллектив Игоря Осинькина занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» после 26 туров набрал 50 очков. Подопечные Мурада Мусаева сравнялись по этому показателю с петербургским «Зенитом», который занимает первое место. Но южане идут вторыми из-за результатов личных встреч с сине-бело-голубыми.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'
Материалы по теме
Салтыков – о матче с «Краснодаром»: «Крылья» не заработали одно очко, а потеряли три
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android