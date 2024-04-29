В «Манчестер Юнайтед» определились, вокруг каких игроков будет строиться команда

Руководство «Манчестер Юнайтед» планируют строить свою новую команду вокруг 19-летнего вингера Алехандро Гарначо, 19-летнего полузащитника Кобби Майну и 21-летнего нападающего Расмуса Хойлунда. Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, все три вышеперечисленных футболиста будут строго недоступны для других клубов.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

19-летний Майну является воспитанником академии «Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах в основном составе «Манчестер Юнайтед», отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

19-летний Гарначо также является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 40 млн. В нынешнем сезоне Гарначо сыграл 45 матчей, забил девять мячей и отдал пять голевых передач.