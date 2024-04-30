Пловчиха Юлия Ефимова высказалась о смене тренера в «Спартаке»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мыслями о смене тренера в московском «Спартаке».

«Конечно, стало лучше — начали выигрывать. Иногда смена тренера — это очень хорошо. Не знаю, правильный ли выбор сделал «Спартак», посмотрим, время покажет. Но новый тренер — это всегда хорошая встряска, перемена, которая может привести к позитивному результату», — приводит слова Ефимовой «РБ Спорт».

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.