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Левандовски высказался о победе «Барселоны» в матче с «Валенсией», где он оформил хет-трик

Левандовски высказался о победе «Барселоны» в матче с «Валенсией», где он оформил хет-трик
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе команды в матче с «Валенсией» (4:2) в 33-м туре чемпионата Испании. В этой встрече польский нападающий оформил хет-трик.

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 49'     3:2 Левандовски – 82'     4:2 Левандовски – 90+3'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'

«Нет, это было непросто, в первом тайме у нас не было пространства для атаки. Важно то, что мы – «Барселона», и если они забьют нам два гола, мы должны подняться. Если они забьют нам голы, мы должны забить больше.

Мы знали, что во втором тайме нам нужно было играть быстрее и терпеливее. Нам нужно было быть близко к воротам, чтобы искать последний пас и свободное пространство. Команда взяла три очка, и мы забили четыре гола. Мы играли хорошо и теперь можем подумать о матче с «Жироной» на следующей неделе», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Жироной».

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