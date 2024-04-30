Левандовски высказался о победе «Барселоны» в матче с «Валенсией», где он оформил хет-трик

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе команды в матче с «Валенсией» (4:2) в 33-м туре чемпионата Испании. В этой встрече польский нападающий оформил хет-трик.

«Нет, это было непросто, в первом тайме у нас не было пространства для атаки. Важно то, что мы – «Барселона», и если они забьют нам два гола, мы должны подняться. Если они забьют нам голы, мы должны забить больше.

Мы знали, что во втором тайме нам нужно было играть быстрее и терпеливее. Нам нужно было быть близко к воротам, чтобы искать последний пас и свободное пространство. Команда взяла три очка, и мы забили четыре гола. Мы играли хорошо и теперь можем подумать о матче с «Жироной» на следующей неделе», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Жироной».

Хави забавным образом вручил детям подарки на Рождество