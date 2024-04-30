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Президент РПЛ Алаев заявил, что матчи лиги могут начать транслировать в Китае

Президент РПЛ Алаев заявил, что матчи лиги могут начать транслировать в Китае
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможном сотрудничестве российского футбола с китайским рынком. По словам функционера, матчи следующего сезона РПЛ могут начать показывать в Китае.

«Нам поступило предложение, которое нас не устроило. Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые готовы сделать предложение. Ждём оффер от одной большой китайской компании.

Могут ли матчи следующего сезона РПЛ начать транслировать в Китае? Да", — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

По итогам 26 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар», набравший 50 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Урал» и «Сочи».

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