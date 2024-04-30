Якубко: в декабре все опять будут плеваться от календаря РПЛ, но это легко можно исправить

Бывший нападающий пермского «Амкара», футбольного клуба «Москва» и сборной Словакии Мартин Якубко поделился мыслями о календаре Российской Премьер-Лиги. По мнению экс-форварда на время отстранения российских клубов от еврокубков нужно проводить некоторые матчи в середине недели, чтобы не играть на морозе и в снегу.

«Если российские команды не играют в еврокубках, мне непонятно, почему нельзя поставить две игры в неделю. Это вопрос людям, которые занимаются календарём. Если была бы Лига чемпионов, всё равно приходилось бы проводить по два матча в неделю. Для меня это нелогично. И опять в декабре все будут плеваться последние 2-3 тура, что играют на морозе, на снегу. И опять будет такой шум, как прошлой зимой. Все же плевались от этого календаря, и снова будет то же самое. Хотя это можно легко исправить, засунув несколько туров на среду», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.