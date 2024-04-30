Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Серии А прояснил судьбу перенесённой игры «Аталанты» с «Фиорентиной»

Президент Серии А прояснил судьбу перенесённой игры «Аталанты» с «Фиорентиной»
Аудио-версия:
Комментарии

Лоренцо Казини, являющийся президентом итальянской Серии А, сообщил, что перенесённая 17-го марта из-за госпитализации генерального директора «Фиорентины» Джузеппе Бароне выездная игра 29-го тура «фиалок» с «Аталантой» может пройти уже после окончания сезона-2023/2024. Заключительный, 38-й тур итальянской Серии А должен пройти 26-го мая 2024 года.

«Единственной свободной датой для нас было 22 мая, однако если команды будут пробиваться дальше в еврокубках, во что мы, конечно, верим, нам придётся задуматься о переносе встречи на 31 мая или 2 июня», — сказал Козини в эфире Radio Anch’io Sport.

Напомним, игра между «Аталантой» и «Фиорентиной» должна была состояться 17-го марта в Бергамо в 20:00 по московскому времени. Встреча была перенесена после того, как генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне в день матча почувствовал недомогание и в тот же день был госпитализирован в миланскую клинику «Сан Раффаэле». Специалист впоследствии перенёс операцию на сердце, однако спустя два дня скончался.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
В «Фиорентине» объявили об изменении в руководстве клуба после смерти гендиректора
Материалы по теме
«Аталанта» — «Эмполи». У Миранчука появились перспективы
«Аталанта» — «Эмполи». У Миранчука появились перспективы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android