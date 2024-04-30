Президент Серии А прояснил судьбу перенесённой игры «Аталанты» с «Фиорентиной»

Лоренцо Казини, являющийся президентом итальянской Серии А, сообщил, что перенесённая 17-го марта из-за госпитализации генерального директора «Фиорентины» Джузеппе Бароне выездная игра 29-го тура «фиалок» с «Аталантой» может пройти уже после окончания сезона-2023/2024. Заключительный, 38-й тур итальянской Серии А должен пройти 26-го мая 2024 года.

«Единственной свободной датой для нас было 22 мая, однако если команды будут пробиваться дальше в еврокубках, во что мы, конечно, верим, нам придётся задуматься о переносе встречи на 31 мая или 2 июня», — сказал Козини в эфире Radio Anch’io Sport.

Напомним, игра между «Аталантой» и «Фиорентиной» должна была состояться 17-го марта в Бергамо в 20:00 по московскому времени. Встреча была перенесена после того, как генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне в день матча почувствовал недомогание и в тот же день был госпитализирован в миланскую клинику «Сан Раффаэле». Специалист впоследствии перенёс операцию на сердце, однако спустя два дня скончался.