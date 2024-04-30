Слишкович рассказал, при каких обстоятельствах возглавил «Спартак»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своих перспективах остаться главным тренером «Спартака».

«Меня пригласили в клуб для разговора на одну тему — хочу ли я и готов ли возглавить первую команду и продолжать эту работу до особого распоряжения. Я принял на себя не только большую ответственность, но и честь возглавить такую команду. Благодарен клубу за то, что доверили мне эту роль. Я не думал и не спрашивал до тех пор, пока не возникла эта возможность. Работаю и буду работать до тех пор, пока меня об этом просят ответственные лица, и моя цель — сделать всё, что я могу.

Как долго задержусь в команде? Я уже говорил, что мои мысли не в этом направлении. Я работаю и не хочу гадать, какое окончательное решение примут в клубе. Но оно наверняка будет работать на благо команды. В нашем клубе очень профессиональные люди, которые прекрасно видят ситуацию», — приводит слова Слишковича Jutarnji.

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде. В среду, 1 мая, подопечные Слишковича проведут матч 1/2 финала Пути регионов с московским «Динамо». Игра пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе им. Льва Яшина» и начнётся в 18:00 по московскому времени.