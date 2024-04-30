Левандовски повторил уникальное достижение Это'О в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился хет-триком в матче 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (4:2).

Как сообщает Opta, Левандовски стал первым игроком «Барселоны» со времён Самуэля Это'О, дважды забивший головой в одном поединке Ла Лиги. Знаменитый камерунский экс-нападающий сделал это в 2005 году во встрече с «Мальоркой».

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Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 15 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».