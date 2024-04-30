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Левандовски повторил уникальное достижение Это'О в Ла Лиге

Левандовски повторил уникальное достижение Это'О в Ла Лиге
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился хет-триком в матче 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (4:2).

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 49'     3:2 Левандовски – 82'     4:2 Левандовски – 90+3'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'

Как сообщает Opta, Левандовски стал первым игроком «Барселоны» со времён Самуэля Это'О, дважды забивший головой в одном поединке Ла Лиги. Знаменитый камерунский экс-нападающий сделал это в 2005 году во встрече с «Мальоркой».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 15 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».

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