Колыванов: «Зенит» выглядит удручающе, нет страсти к победе

Бывший российский футболист Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Зенита» в матче 26-тура чемпионата России с «Динамо». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Динамо» сделало большое дело. Мы же привыкли, что «Зенит» становится чемпионом за три-четыре тура до конца. Но в последних двух играх «Зенит» выглядит удручающе. Не показывает того, что должен. Команда играет без эмоций, нет страсти к победе. Глаза не горят, как будто мотивации не хватает. Хотя с таким подбором футболистов они в каждой игре должны по семь моментов создавать. А вчера создали полмомента за всю игру. Нет давления и прессинга, в команде нет лидера, который может заразить остальных темпераментом», — приводит слова Колыванова Евро-Футбол.Ру.

Отметим, «Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ. Ранее команда Сергея Семака проиграла «Рубину» со счётом 0:2. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Столько же очков и у «Краснодара», который занимает второе место.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом».

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