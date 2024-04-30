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Слишкович высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»

Слишкович высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался об увольнении испанца Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Футбольное правило, правда, неписаное, заключается в том, чтобы менять тренера при плохих результатах и ​​несбывшихся ожиданиях. Именно это случилось с моим бывшим начальником штаба. Однако лично я думал, что это подождет до конца чемпионской гонки, но это произошло раньше», — приводит слова Слишковича Jutarnji.

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде. В среду, 1 мая, подопечные Слишковича проведут матч 1/2 финала Пути регионов с московским «Динамо». Игра пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе им. Льва Яшина» и начнётся в 18:00 по московскому времени.

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