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Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией» в игре 33-го тура Примеры

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором сыграли каталонская «Барселона» и «Валенсия». Игра проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу каталонцев.

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На 22-й минуте Фермин Лопес открыл счёт в матче и вывел каталонцев вперёд.

Гости усилиями Уго Дуро и Хосе Луиса Вайя (с пенальти) к 38-й минуте вырвались вперёд.

В компенсированное к первому тайму время голкипер валенсийцев Георгий Мамардашвили получил прямую красную карточку за фол последней надежды — он сыграл рукой за пределами штрафной площади, не позволив вингеру сине-гранатовых Ламину Ямалу убежать с мячом к пустым воротам.

Во второй половине форвард хозяев Роберт Левандовски оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

«Барселона» за 33 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу набрала 73 очков. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой после аналогичного количества встреч 47 очков, идёт седьмой.