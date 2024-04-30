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Тренер махачкалинского «Динамо» назвал закономерной нулевую ничью в матче с «Черноморцем»

Тренер махачкалинского «Динамо» назвал закономерной нулевую ничью в матче с «Черноморцем»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал результат матча 30-го тура Первой лиги с «Черноморцем». Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Новороссийске, завершилась с ничейным счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 30-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Сложный матч, как мы и ожидали. Первый тайм был под нашим контролем, но у «Черноморца» была массированная оборона, которую было тяжело вскрывать, и хорошо сыграл во время наших моментов вратарь новороссийцев. Во втором тайме была обоюдоострая игра: мы могли и забить, и пропустить. Считаю, что сегодняшний результат по игре.

«Черноморец» пользовался тем, что мы большими силами шли вперёд, открывали зоны и давали им возможности для контратак. Знаю, что в этой команде произошли большие изменения зимой – в последних матчах она выглядит хорошо. Видно, что «Черноморец» сейчас находится на ходу», — сказал Биджиева на послематчевой пресс-конференции.

После этой игры махачкалинское «Динамо» с 52 набранными очками после 29 проведённых матчей находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, отставая от лидирующих подмосковных «Химок» на два очка. «Черноморец» продолжает занимать 14-ю строчку, имея в своём активе 33 очка после аналогичного количества игр.

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