Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: допускаю ли смену чемпиона в этом сезоне РПЛ? Всё к этому идёт

Непомнящий: допускаю ли смену чемпиона в этом сезоне РПЛ? Всё к этому идёт
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Допускаю ли смену чемпиона в этом сезоне? Всё к этому идёт. «Зенит» никак не может найти себя на протяжении уже долгого времени. Так что всё может быть. Сейчас преследователи, как акула, которая почувствовала запах крови. Их не остановить. «Динамо» может побороться, «Краснодар» тоже. Теперь важным аспектом на финише будет психология», – приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 26 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 50 очками находится на втором месте, уступая сине-бело-голубым по сумме личных встреч. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков).

Отметим, что в пяти предыдущих сезонах золотые медали чемпионата России доставались сине-бело-голубым.

Материалы по теме
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android