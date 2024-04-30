Непомнящий: допускаю ли смену чемпиона в этом сезоне РПЛ? Всё к этому идёт

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Допускаю ли смену чемпиона в этом сезоне? Всё к этому идёт. «Зенит» никак не может найти себя на протяжении уже долгого времени. Так что всё может быть. Сейчас преследователи, как акула, которая почувствовала запах крови. Их не остановить. «Динамо» может побороться, «Краснодар» тоже. Теперь важным аспектом на финише будет психология», – приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 26 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 50 очками находится на втором месте, уступая сине-бело-голубым по сумме личных встреч. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков).

Отметим, что в пяти предыдущих сезонах золотые медали чемпионата России доставались сине-бело-голубым.