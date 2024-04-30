Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу команды в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:2).

«Отдельные ошибки — результат недостатка концентрации. В этом сезоне с нами такое часто случалось. Наша позиционная атака сегодня была плохой. Мы выиграли, потому что воспользовались преимуществами наших стандартов. Мы уделяем особое внимание стандартным положениям, как в атаке, так и в защите. У нас отличные игроки: Гюндоган, Рафинья, Педри, Ламин и Френки.

Все мы должны улучшиться в следующем сезоне. Это совершенно ясно», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, «Барселона» одержала пятую победу за последние шесть матчей в Примере. В следующем туре команда сыграет с «Жироной».

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