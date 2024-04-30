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Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании

Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу команды в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:2).

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 49'     3:2 Левандовски – 82'     4:2 Левандовски – 90+3'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'

«Отдельные ошибки — результат недостатка концентрации. В этом сезоне с нами такое часто случалось. Наша позиционная атака сегодня была плохой. Мы выиграли, потому что воспользовались преимуществами наших стандартов. Мы уделяем особое внимание стандартным положениям, как в атаке, так и в защите. У нас отличные игроки: Гюндоган, Рафинья, Педри, Ламин и Френки.

Все мы должны улучшиться в следующем сезоне. Это совершенно ясно», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, «Барселона» одержала пятую победу за последние шесть матчей в Примере. В следующем туре команда сыграет с «Жироной».

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