«Уфа» не прогнулась! «Спартак» потерял очки во второй раз за три тура

Оставим разговоры о фарм-клубах «Спартака». Сегодня как всегда злая, неуступчивая «Уфа» дала бой красно-белым и не уступила. Команда Доменико Тедеско потеряла очки во второй раз за три тура.

Главные события матча в Уфе:

— Тедеско не руководил «Спартаком» из-за ангины, как и в предыдущем матче с «Ахматом». Главный тренер красно-белых остался дома. В Уфе его заменял на тренерской скамейке Андреас Хинкель.

— В «Уфе» дебютировал новичок Олег Данченко. У «Спартака» была та же основа, что и туром ранее, – такое случилось впервые при Тедеско. В заявку гостей попал экс-игрок уфимского клуба Остон Урунов.

— Игра неожиданно началась с давления «Уфы», которая заработала два подряд угловых и забила быстрый гол. После подачи углового Эсекьель Понсе почему-то остался один против двоих соперников и не смог помешать Павлу Аликину. Защитник хорошо пробил головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Поведя в счёте, «Уфа» очень глубоко села в оборону. Защитников «Спартака» встречал только форвард-новичок Тимур Жамалетдинов, которому по ситуации помогали контролировавшие полуфланги Данченко и Азер Алиев. Москвичам было тяжело пробиться через центр. Выручили стандарты. Сперва после розыгрыша мяча и подачи сыграл рукой, закрывая лицо, Боян Йокич. Система VAR подсказала судье Станиславу Васильеву, что это пенальти. Однако Александр Беленов вновь показал себя мастером отражения одиннадцатиметровых – вытащил мяч, который послал в правый угол Джордан Ларссон.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Отыгрались спартаковцы после подачи с углового. Ещё в первой фазе Понсе ловко оторвался от опекуна благодаря блоку, поставленному партнёрами. Получив на какие-то секунды свободу, аргентинец прибежал в нужную точку и точно пробил головой. После этого красно-белые имели ещё несколько шансов забить со «второго этажа». Беспрепятственно подавал даже Георгий Джикия. Первый тайм остался по ударам за командой Тедеско и Хинкеля – 8-6 (в створ – 2-2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Не очень высокий темп после перерыва был на руку команде Евсеева. Хозяева перекрывали все зоны, поэтому гости только бились головой о крепкую оборонительную стену соперника. В течение 15 минут команды играли вообще без ворот. Самый запоминающийся момент этого отрезка матча – жёлтая карточка главному тренеру «Уфы» за излишнюю эмоциональность.

— Во втором тайме уфимцы играли на удержание, почти без контратак. Жамалетдинову не хватало поддержки и передач на ход. Статистика ударов во втором тайме отражает происходившее на поле – 1-13 (в створ – 0-5). Контроль мяча принёс «Спартаку» три явных голевых момента Александра Соболева, но центрфорвард упустил свои шансы. В результате матч завершился вничью.