«Уфа» не прогнулась! «Спартак» потерял очки во второй раз за три тура

Оставим разговоры о фарм-клубах «Спартака». Сегодня как всегда злая, неуступчивая «Уфа» дала бой красно-белым и не уступила. Команда Доменико Тедеско потеряла очки во второй раз за три тура.
Главные события матча в Уфе:
— Тедеско не руководил «Спартаком» из-за ангины, как и в предыдущем матче с «Ахматом». Главный тренер красно-белых остался дома. В Уфе его заменял на тренерской скамейке Андреас Хинкель.
— В «Уфе» дебютировал новичок Олег Данченко. У «Спартака» была та же основа, что и туром ранее, – такое случилось впервые при Тедеско. В заявку гостей попал экс-игрок уфимского клуба Остон Урунов.
— Игра неожиданно началась с давления «Уфы», которая заработала два подряд угловых и забила быстрый гол. После подачи углового Эсекьель Понсе почему-то остался один против двоих соперников и не смог помешать Павлу Аликину. Защитник хорошо пробил головой.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.
— Поведя в счёте, «Уфа» очень глубоко села в оборону. Защитников «Спартака» встречал только форвард-новичок Тимур Жамалетдинов, которому по ситуации помогали контролировавшие полуфланги Данченко и Азер Алиев. Москвичам было тяжело пробиться через центр. Выручили стандарты. Сперва после розыгрыша мяча и подачи сыграл рукой, закрывая лицо, Боян Йокич. Система VAR подсказала судье Станиславу Васильеву, что это пенальти. Однако Александр Беленов вновь показал себя мастером отражения одиннадцатиметровых – вытащил мяч, который послал в правый угол Джордан Ларссон.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.
— Отыгрались спартаковцы после подачи с углового. Ещё в первой фазе Понсе ловко оторвался от опекуна благодаря блоку, поставленному партнёрами. Получив на какие-то секунды свободу, аргентинец прибежал в нужную точку и точно пробил головой. После этого красно-белые имели ещё несколько шансов забить со «второго этажа». Беспрепятственно подавал даже Георгий Джикия. Первый тайм остался по ударам за командой Тедеско и Хинкеля – 8-6 (в створ – 2-2).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.
— Не очень высокий темп после перерыва был на руку команде Евсеева. Хозяева перекрывали все зоны, поэтому гости только бились головой о крепкую оборонительную стену соперника. В течение 15 минут команды играли вообще без ворот. Самый запоминающийся момент этого отрезка матча – жёлтая карточка главному тренеру «Уфы» за излишнюю эмоциональность.
— Во втором тайме уфимцы играли на удержание, почти без контратак. Жамалетдинову не хватало поддержки и передач на ход. Статистика ударов во втором тайме отражает происходившее на поле – 1-13 (в створ – 0-5). Контроль мяча принёс «Спартаку» три явных голевых момента Александра Соболева, но центрфорвард упустил свои шансы. В результате матч завершился вничью.
- 19 августа 2020
-
19:33
-
19:28
-
19:26
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:50
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:49
-
16:33
-
16:27
-
16:03
-
15:39
-
15:33
-
15:17
-
15:14