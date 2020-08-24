«Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов! Есть вопросы по победителю?

«Бавария» – победитель Лиги чемпионов! В этом турнире были потрясающие сенсации, но, пожалуй, невозможно спорить с тем, что трофей взяла лучшая на сегодняшний день команда Европы. Мюнхенский клуб выиграл шестой из 11 финалов в своей истории.

«ПСЖ» без нервов. Неймар мог забить первым

Удивительно спокойными выглядели представители «ПСЖ» перед первым в истории парижского клуба финалом Лиги чемпионов. Главный тренер Томас Тухель признался, что статус игры на него не давит:

«Нас ждет финал, который мы очень хотим выиграть. Нужно оставаться спокойными и готовиться, как к любому другому матчу. Не делать ничего особенного, игра сама по себе уже особенная. Зачем перегружать себя видео, речами и мотивацией?» – задавался вопросом Тухель.

Килиан Мбаппе тоже как будто не нервничал, ожидая встречи с «Баварией»:

«Не думаю, что я лучший пример для подражания, потому что ничем особенным не занимаюсь. «Обычно я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. И день финала будет обычным днём».

Когда началась игра, также не чувствовалось, что волнение как-то мешает игрокам «ПСЖ». «Бавария» как обычно попыталась уничтожить соперника мощным прессингом с первых минут (парижане с трудом выводили мяч на чужую половину поля), но достаточно быстро чемпион Франции остудил агрессию чемпиона Германии. Этому поспособствовали в том числе несколько пауз после фолов. Если кто и «плыл», так это скорее молодой защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

Здорово работало три центрхавов ПСЖ. Маркиньос принимал верные решения и руководил партнёрами, Андер Эррера выдвигался вперёд, чтобы образовывать 4-2-2-2 при развитии атак или участвовать в высоком прессинге, а экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес сделал несколько блестящих перехватов и длинных передач. Неудивительно, что Томас Мюллер совершил до перерыва всего 19 касаний мяча.

Первый по-настоящему голевой момент создал именно ПСЖ, но Неймар не забил с передачи Мбаппе – великолепный Мануэль Нойер спас после выхода один на один. Вообще до перерыва французы нанесли больше ударов – 6:5 (в створ – 2:1). Впрочем, у «Баварии» был супермомент, когда Роберт Левандовски пробил в штангу. Ещё один эпизод из первого тайма, о котором нельзя не сказать – потеря немцами Жерома Боатенга. Центральный защитник залечил повреждение, однако выдержал менее получаса.

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«Бавария» дожала «ПСЖ». Будет ли Париж говорить о пенальти на Мбаппе?

После перерыва Тухель перекинул Мбаппе направо, рассчитывая, очевидно, что тот заставит заработать удаление имевшего «горчичник» Дэвиса. Но доминировала «Бавария», забравшая мяч и прижавшая «ПСЖ» к его штрафной. Самый яркий эпизод начала второго тайма – конфликт Сержа Гнабри с Паредесом. Неймар случайно попал вингеру немцев по ноге, тот вскоре «вернул должок». Неймар не был бы Неймаром, если бы не покатался по травме после «жуткого» фола. За бразильца вступился Паредес, и оба участника конфликта получили по жёлтой карточке.

«ПСЖ» было всё тяжелее выдерживать предложенную «Баварией» интенсивность. И на исходе часа игры чемпион Германии забил! Вся атака команды Ханса-Дитера Флика получилась отличной, а Паредеса уже в который раз подвело неумение обороняться. Напрасно аргентинец пытался перехватить мяч, катясь в штрафной. В результате Йозуа Киммих из его зоны свободно сделал передачу на Кингсли Комана, и воспитанник «ПСЖ» поразил ворота родного клуба. Паредеса тут же заменили.

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Тем не менее «ПСЖ» нашёл в себе силы пойти в атаку, не развалился после 0:1. Помогли замены – появление свежих «восьмёрок». Однако Мануэль Нойер продолжал тащить всё, что мог, а в другом моменте судья не стал назначать пенальти, когда Мбаппе получил по ноге в штрафной «Баварии». Система VAR поддержала решение итальянца Даниэле Орсато. В РПЛ после такого, наверное, снимались бы с чемпионата, а участники финала Лиги чемпионов не факт, что вообще вспомнят об этом эпизоде в послематчевых комментариях.

Концовку «Баварию» вроде бы контролировала (по ударам во втором тайме – 7:4 в её пользу, в створ – 1:1), однако рисковала со своим стилем игры. В компенсированное время едва не пропустила контратаку четыре в четыре! Но ни Неймар, ни Мбаппе в этот вечер не сделали разницу – команда-звезда всегда выше звёздных игроков.