Суареса выдавливают из «Барселоны»! Куману плевать на авторитет и заслуги звезды

Унизительное поражение от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов стало поводом к большой чистке в «Барселоне». Новый тренер безотлагательно её начал. Один из главных претендентов на выход — уругвайский нападающий Луис Суарес. 33-летний футболист может покинуть каталонский клуб после шести лет выступлений на «Камп Ноу». Сам уругваец не горит таким желанием, но, кажется, его дни в клубе сочтены. На этом настаивает Рональд Куман.

Слухи об уходе из клуба и телефонный звонок от Кумана

Первые слухи об возможном уходе Суареса появились сразу же после поражения от немцев. Несмотря на забитый мяч, уругваец, как и вся команда, провёл ужасный матч. Например, за всю игру он отдал всего 24 паса, треть из которых — из центрального круга во время розыгрыша мяча после пропущенных голов.

Соглашение Суареса с клубом истекает летом следующего года. «Барселона» не планирует продлевать с ним контракт и готова расстаться с Луисом уже в это трансферное окно. По информации журналиста Жоты Жорди, каталонский клуб через несколько дней после унизительного поражения уведомил форварда, что он должен покинуть команду.

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В свою очередь футболист опроверг эту информацию и заявил, что хочет остаться в каталонском клубе до тех пор, пока на него будут рассчитывать.

«Говорят о каких-то именах, упомянутых президентом, о возможных изменениях. Но мне никто не говорил, что хотят обойтись без меня. Если таково желание клуба, было бы здорово, чтобы кто-то сказал мне об этом напрямую. Я в «Барселоне» шесть лет, этого времени достаточно, чтобы сказать мне, что они думают. Я желаю клубу только лучшего и сейчас планирую продолжить играть за «Барсу». Но если клуб считает, что я расходный материал, я без проблем пообщаюсь с тем, кто принимает это решение. Я хочу остаться до тех пор, пока на меня рассчитывают и хочу приносить столько пользы, сколько смогу», — сказал Суарес в интервью испанской газете El Pais.

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С приходом Кумана на пост главного тренера «Барселоны» ситуация с будущим игрока только усугубилась. По информации каталонской радиостанции RAC 1, тренер позвонил уругвайцу вчера утром и сообщил, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. К тому же Луис не получил уведомления от клуба о дате начала тренировочного сбора.

Теперь юристы «Барселоны» хотят встретиться с представителями уругвайца, чтобы обсудить досрочное расторжение контракта. Таким образом каталонский клуб сэкономит 25 млн евро, которые Суарес получает за сезон в «Барсе». Однако, как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, уругваец не намерен расторгать контракт с сине-гранатовыми из-за высокой зарплаты и хочет полностью отработать его, уйдя из клуба свободным агентом.

Суарес может вернуться в бывший клуб

У 33-летнего футболиста есть прекрасные варианты продолжения карьеры. По информации европейских СМИ, к Луису проявляет интерес «Ювентус», «Аякс» и «ПСЖ». Ближе остальных к подписанию уругвайского игрока нидерландский клуб. Всё тот же Ди Марцио сообщает, что бывший клуб предложил Суаресу зарплату в 3 млн евро в год. Возможен также вариант, при котором Эль Пистолеро станет частью сделки по переходу полузащитника «Аякса» Дони ван де Бека в «Барселону».

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А вот возвращения Луиса Суареса в Нидерланды действительно ждут. В этом лично заинтересован спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, который обсуждал возможный трансфер с главным тренером Эриком тен Хагом.

«Всегда ищешь усиление для своей команды. Мы с Марком Овермарсом, естественно, говорили об этом, но сейчас эта тема не обсуждается. Если он сам хочет вернуться, то пожалуйста. Бывают игроки, которых ты берёшь на замену кому-то, а бывают те, которые становятся невероятным усилением для команды. И Суарес попадает под эту категорию», – сказал тен Хаг в интервью нидерландским СМИ.

В начале июля 33-летний уругваец забил 195-й гол в составе сине-гранатовых, заняв третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба после Лионеля Месси (630 голов) и Сесара Родригеса (232 гола). Но кажется, что «Барселона» готова окончательно расстаться со своей легендой и сделает для этого всё возможное.

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Теперь Суарес оказался не нужен ни руководству клуба, ни новому главному тренеру Рональду Куману. Наставнику плевать на авторитет и заслуги звёздного игрока. Каталонцы уже испортили отношения с уругвайским нападающим, который так желал перехода в «Барсу» в бытность игроком «Ливерпуля». Самым правильным выходом из сложившейся ситуации будет трансфер в другой клуб или досрочное расторжение контракта. В противном случае Суарес рискует на год сесть в глухой запас.