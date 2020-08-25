Почему Луценко, а не Соболев? Спорный выбор Черчесова, который нужно объяснить

Между двумя матчами сборной – от ноябрьского разгрома Сан-Марино до поединка с Сербией 3 сентября — пройдёт 289 дней. Или ровно 9,5 месяца. Такого большого перерыва без игровой практики наша национальная команда не знала никогда.

И что теперь? И как теперь?

Надеемся, что будет, как минимум, не хуже. А было в принципе хорошо. Выход на Евро, уверенные победы над Шотландией и Кипром…

Хочется продолжения. И если с первой попытки отобраться в элитную группу Лиги Наций у нас не получилось (шведы опередили) – то вот он, второй шанс.

Жаль, конечно, что не будет болельщиков. В прошлом году сборная собирала полные стадионы в Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде — и платила за такую поддержку победами. Это были действительно наши общие победы. Сборная России сейчас — команда духовитая, зажигающаяся от трибун (черчесовские взмахи рук с требованием огня — памятная картинка еще с ЧМ). А сейчас этой энергии не будет. И в нужные моменты, для второго дыхания ее может не хватить. Но тут уж ничего не поделаешь — требование времени.

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По составу – почти без вопросов.

Нет Кержакова среди вратарей, но первый номер сборной железно Гильерме, а приглашать 33-летнего голкипера, который не сильнее Джанаева и Шунина, на роль сменщика – стоит ли? Черчесов ответил отрицательно.

Нойштедтер и Кузяев вызваны – хотя без клуба. Мостовой – впервые. Считаю, что это допустимые нюансы – тренерский выбор.

Скорее, споры могут возникнуть по поводу Луценко. Почему он, а не Соболев, который в новом чемпионате забил больше конкурента (2 гола против 1)? Да, этим летом форвард «Арсенала» — король «второго этажа» в РПЛ. Но 33 года… На случай подстраховки, если обострятся проблемы Дзюбы со спиной? Опять же эту роль мог исполнить и 23-летний Соболев…

В соцсетях обсуждают недавний конфликт, случившийся в матче «Зенита» и «Спартака», между Дзюбой и Соболевым. Дескать, он мог повлиять на то, что спартаковца нет в сборной. При живом Черчесове и его ежовых рукавицах оперировать такими аргументами, право, смешно.

В любом случае главные надежды в атаке снова будут связаны с парой Головин – Дзюба. Первый уже отдаёт голевые передачи в новом сезоне за «Монако», а второй, напомню, всего 6 мячей уступает лучшему снайперу в истории сборной Александру Кержакову.

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Из-за травм не сыграют Алексей Миранчук и Баринов. Посмотреть на Алексея в сборной было бы очень интересно. Безусловное лидерство в «Локомотиве», разговоры об отъезде в Италию уже этой осенью… Сказалось бы всё это на его игре за сборную, где к Миранчуку, как правило, хватало претензий? Может, и в национальной команде он стал бы таким же заводилой атак, как и в клубе? Теперь остаётся только гадать.

Стоит отметить, что на этот раз абсолютно нет споров о том, кто из состава молодёжки мог бы усилить первую команду страны. Чалов, Обляков, Кучаев, Дивеев находятся именно в той сборной, на которую наиграли. Разве что кого-то из вратарей – Максименко или Сафонова – Черчесов мог бы попробовать на тренировках. Но это, конечно, не тот уровень задач по сравнению с молодёжкой, которой предстоят отборочные матчи Евро-2021.

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Несколько слов о сербах. Соперник для рестарта самый что ни на есть подходящий. Команда не из первого эшелона европейских топов, но крепкая. Стоящая выше нас в рейтинге ФИФА – 29-е место против 38-го. Участник ЧМ-2018 (3-е место в группе после Бразилии и Швейцарии). Но вот на чемпионат Европы, перенесённый на следующий год, сербы, в отличие от нас, попасть пока не смогли. Осенью будут играть решающий плей-офф.

В составе всем известные ветераны — Александар Коларов, Неманя Матич, Душан Тадич. Уже заявившие о себе зрелые мастера и молодёжь — Сергей Милинкович-Савич, Лука Йович, Александар Митрович, Адем Ляйич, Никола Миленкович. Есть и представитель РПЛ – форвард-новичок «Рубина» Джордже Деспотович.

Команда яркая, но нестабильная. И чего от неё ожидать, кажется, не всегда знает даже главный тренер «белых орлов» Люмбиша Тумбакович. Сербы могут проиграть в одну калитку Украине (0:5) и еле справиться с Люксембургом (3:2), а могут в гостях потрепать нервы немцам и португальцам (в обоих прошлогодних матчах балканцы вели в счёте, но позволяли соперникам восстанавливать паритет — 1:1).

Впрочем, это только их проблемы. Нам главное узнать, какой 3 сентября на «ВТБ-Арене» вернётся сборная России. Как любит говорить её главный тренер – будем посмотреть.

P.S. Писал статью по горячим следам — до официальных комментариев Черчесова. После озвученного считаю: в этой ситуации тренер не прав. Если игрок сильнее (что признаётся: «Соболев прибавил»), то не вызывать его из-за конфликта с другим игроком (пусть и капитаном) — как-то мелко для сборной. И потом — разве работа тренера не состоит, в том, чтобы в числе прочего решать конфликты?