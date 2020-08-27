В АПЛ вспышка коронавируса. Что теперь будет с чемпионатом Англии?

За один день в АПЛ резко возросло число заболевших футболистов. По крайней мере об этом стало известно именно сейчас.

• У полузащитника «МЮ» Погба выявлен положительный тест на коронавирус. В сборной Франции его уже заменили на хавбека «Ренна» Камавинга. Погба отправляется минимум на 10 дней карантина. А защитнику «МЮ» Ван-Биссаке надлежит пройти 14-дневный карантин после отпуска в Дубае.

• Коронавирус и у другого французского полузащитника – Ндомбиле. Об этом сообщает L’Equipe. Игрок «Тоттенхэма» находится на двухнедельном карантине.

• Тяжелее всего ситуация в «Челси». Клуб сообщил, что ряд футболистов отправлен на карантин, не указав их имена. По данным the Telegraph, на тренировках отсутствуют: Жоржиньо, Баркли, Эмерсон, Батшуайи, Маунт, Томори, Абрахам и Пулишич. Все они находятся на карантине. У шести футболистов тест дал положительный результат, а ещё двух изолировали из-за постоянного контакта с заболевшими. Это серьёзный удар по подготовке «Челси» к сезону.

• Были опасения за вингера «Сити» Стерлинга – он присутствовал на вечеринке у легкоатлета Усэйна Болта, который заболел коронавирусом. Однако тест футболиста оказался отрицательным.

• The Times утверждает, что зафиксировано 14 положительных тестов в 12 командах, которые недавно возобновили тренировки после отпуска. Издание указывает в том числе на «Шеффилд», «Брайтон» и «Вест Хэм».

При этом английские СМИ отмечают, что в стране впервые за шесть недель снизилось количество заболевавших коронавирусом – даже несмотря на увеличение количества тестов. За неделю (с 13 по 19 августа) было зарегистрировано 6115 случаев, в то время как на предыдущей неделе было выявлено 6616 положительных тестов.

Ожидается, что в АПЛ болельщики вернутся на стадионы с 3 октября – спустя три недели после старта чемпионата Англии. Сообщалось, что на стадионах установят стерилизационные туннели для зрителей.

Кроме того, болельщики должны будут находиться на расстоянии одного метра друг от друга. То есть стадион «МЮ» (самый вместительный в АПЛ) примет не более 20 590 зрителей. В свою очередь на стадион «Бёрнли», рассчитанный на 21 401 человек, сможет прийти 5820 фанатов. Клубы АПЛ намерены отдавать приоритет обладателям сезонных абонементов. Daily Mail отмечал, что болельщикам гостей может быть закрыт доступ на матчи чемпионата Англии на протяжении всего сезона.

В АПЛ разрабатывают план, который будет представлен 3 сентября. Это делается на случай второй волны коронавируса и необходимости приостановить чемпионат. The Guardian сообщает, что результаты турнира будут признаны окончательными, если к моменту остановки АПЛ будет проведено более 50% матчей. Сообщается, что при этом клубы заинтересованы в том, чтобы доиграть сезон.