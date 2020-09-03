Россия стартует в Лиге наций. Всё, что нужно знать о наших соперниках

Уже сегодня Россия стартует в новом розыгрыше Лиги наций. Пока команда проводит последние приготовления к матчу с сербами, познакомимся со всеми нашими соперниками на турнире.

Сербия

Главный тренер

Руководит сборной Сербии 67-летний Любиша Тумбакович. Он никогда не работал с большими национальными командами и топ-клубами, но зато вошёл в историю как самый успешный тренер «Партизана». Клуб из Белграда он возглавил в начале 90-х, а затем шесть раз выиграл чемпионат Югославии и трижды Кубок Югославии. После Тумбакович работал с «АЕКом», «Аль-Насром», «Стил Азин», «Ухань Чжоэр» и «Шаньдун Лунэн», с которым дважды стал чемпионом Китая и взял два Кубка Китая.

Прежде чем возглавить Сербию, Любиша дебютировал в качестве тренера сборной – в Черногории. Сначала он неплохо справлялся со своими обязанностями. Тумбакович едва не вывел черногорцев на ЧМ-2018, заняв третье место в своей группе в квалификации.



Тем не менее спустя три года сербский тренер был уволен из-за политического скандала – испугавшись угроз со стороны сербских клубных структур и радикальных группировок болельщиков, Тумбакович отказался принять участие в матче отбора ЧЕ-2020 против Косово.

Звёзды

Состав сербской сборной изобилует яркими футболистами. Причём громкие фамилии у Сербии едва ли не в каждой линии: в обороне – Коларов и Максимович, в полузащите – Матич, Тадич, Ляич и Милинкович-Савич, а в нападении Митрович и Йович. Для полной картины не хватает только именитых вратарей.



Главные звёзды в команде Тумбаковича – полузащитники Милинкович-Савич и Душан Тадич. Хавбек «Аякса» провёл прошедший сезон уже не так успешно, как предыдущий, но всё равно был одним из самых ярких футболистов в голландском клубе. За 25 матчей в Эредивизии он наколотил 11 голов и отдал 14 результативных передач.



А Милинкович-Савич уже который год тащит «Лацио» и напрашивается на переход в клуб получше. Недаром сейчас он входит в топ-5 самых дорогих футболистов Серии А (65 млн евро).

Как играет команда

При Тумбаковиче сборная Сербии предпочитает действовать по схеме «4-2-3-1». Сербы играют в развесёлый атакующий футбол, а потому не только часто забивают, но и непозволительно много пропускают (17 пропущенных и 17 забитых голов во время отбора к Евро-2020).



Свои атаки команда Тумбаковича любит развивать через фланги. Главное оружие сербов — навесы и прострелы. Благодаря техничными полузащитниками и мощному форварду Митровичу, сербы могут спокойно грузить мячи в штрафную, зная, что передачи дойдут до цели, а габаритный нападающий выиграет борьбу вверху или удачно откроется под передачу.



Атаки соперников сербы встречают довольно высоко – часто на чужой половине поля. Но в активный прессинг включаются редко.



Несмотря на обилие известных фамилий в обороне сербы играют неважно: допускают много позиционных ошибок и нередко становятся жертвами контратак соперников.

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Чего добилась Сербия в Лиге наций и на отборе к ЧЕ-2020



Предыдущий розыгрыш Лиги наций сложился отлично для сербов. Они победили в четырёх матчах из шести и заняли первое место в группе лиги C с Румынией, Черногорией и Литвой, благодаря чему получили повышение.



Отбор к Евро-2020 прошёл для Сербии уже не так гладко. Команда провалила старт квалификации и даже после смены тренера не успела исправить своё положение. В группе с Украиной, Португалией, Люксембургом и Литвой сербы набрали 14 очков, финишировали третьими и лишились прямой путёвки на чемпионат Европы.

Турция

Главный тренер

С лета 2019 года сборную Турции готовит к матчам 68-летний Шенол Гюнеш. Практически всю свою карьеру турецкий тренер провёл на родине. Гюнеш работал с «Трабзонспором», «Болуспором», «Истанбулспором», «Антальяспором», «Сакарьяспором», «Бураспором» и «Бешикташем», дважды выигрывал чемпионат Турции (с «Бешикташем») и столько же – Кубок Турции (с «Трабзонспором») и Суперкубок Турции (с «Трабзонспором»). Кроме того, в течение трёх лет он тренировал «Сеул». Однако с корейским клубом трофеев над головой не поднимал.



У руля сборной Турции Гюнеш оказался отнюдь не впервые. Ранее он руководил национальной командой своей страны в начале 2000-х. За четыре года под его руководством Турция взяла бронзу ЧМ-2002 и Кубка конфедераций-2003.



Вероятно, памятуя о былых заслугах Гюнеша, руководство Федерации футбола Турции и решило назначить его главным тренером национальной команды.

Звёзды

В отличие от Сербии, суперзвёзд в турецкой сборной нет. Но зато хороших исполнителей предостаточно: полузащитник Хакан Чалханоглу («Милан»), защитники Чаглар Сёюнджю («Лестер»), Озан Кабак («Шальке-04») и Мерих Демирал («Ювентус»), вингер Дженгиз Ундер («Рома»), а также знаменитый ветеран 35-летний форвард Бурак Йилмаз («Лилль»).



В прошедшем сезоне особенно ярко проявили себя Сёюнджю, Чалханоглу и Йилмаз. В минувшем розыгрыше АПЛ защитник «Лестера» застолбил за собой место в центре обороны и стал ничуть не менее важен для клуба, чем Джонни Эванс. Чалханоглу вошёл в топ-15 игроков Серии А по показателю «гол+пас» (9 голов, 9 передач), а Йилмаз до переезда во Францию – в десятку лучших бомбардиров чемпионата Турции (13 голов).

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Как играет команда

С приходом Гюнеша Турция стала очень организованной и дисциплинированной в обороне. Недаром за весь отборочный этап Евро-2020 наравне с Бельгийцами турки пропустили меньше всех – всего три гола.



Помимо отличной обороны Турция также может похвастать потрясающими контратаками. Команда Гюнеша молниеносно переходит из защиты в нападение.



Турецкая сборная предпочитает подстраиваться под соперника, поэтому одной излюбленной расстановки у неё нет. В зависимости от оппонента Гюнеш выбирает атакующую схему «4-3-3» или более оборонительную «4-1-4-1».



Главная беда Турции – слабое позиционное нападение. Команда Гюнеша очень зависима от контратак, поэтому довольно предсказуема.

Чего добилась Турция в Лиге наций и на отборе к ЧЕ-2020

Под руководством Мирчи Луческу Турция провалила предыдущий розыгрыш Лиги наций. В группе с Россией и Швецией турки набрали лишь три очка и заняли последнее место.



Зато в отборе к Евро-2020 с новым тренером турецкая сборная раскрылась по-настоящему. В своей группе Турция опередила Молдавию, Андорру, Албанию и Исландию, заняла второе место с 23 очками, пропустив вперёд только Францию, и получила прямую путёвку на чемпионат Европы.

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Венгрия

Главный тренер

Скорее всего, о главном тренере сборной Венгрии вы никогда не слышали. Марко Росси – итальянец. Ему 55 лет. В 2002 году он начал тренировать молодёжку «Удинезе», затем перешёл в «Лумеццане» и вплоть до начала 2010-х работал с командами из итальянского футбольного подземелья («Про Патрией», «Специей», «Скафатезе» и «Кавезе»). Затем перебрался в Венгрию и возглавил «Гонвед», с которым за четыре года один раз выиграл чемпионат.



Перед тем как возглавить национальную сборную, Росси ещё год провёл в Словакии, где с «ДАК 1904» занял третье место в высшей лиге.

Звёзды

Разумеется, в составе скромной Венгрии нет звёзд. Тем не менее некоторых игроков всё равно можно выделить. Самый дорогой футболист в команде – 19-летний полузащитник Доминик Собослаи из «Ред Булл Зальцбург». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. Доминик ярко провёл прошедший сезон (12 голов и 18 результативных передач во всех турнирах) и бесспорно заслужил такой ценник.



Также заслуживают упоминания игроки «РБ Лейпциг» вратарь Петер Гулачи и защитник Вилли Орбан. Конечно, в клубе роль голкипера намного важнее, но в сборной оба игрока одинаково ценны.



В этом списке мог оказаться и хорошо известный российским болельщикам по выступлению за «Анжи» и «Динамо» Балаж Джуджак, но капитана сборной Венгрии на матчи Лиги наций тренерский штаб решил не вызывать.

Как играет команда

Как и положено сборной со скромным составом, Венгрия предпочитает действовать вторым номером. Свои шансы венгры ищут в контратаках, которые часто начинают с забросов на центрального форварда.



В позиционном нападении Венгрия смотрится значительно хуже. Команда пытается играть в быстрый короткий пас, но регулярно испытывает трудности с созиданием. Во время отбора к Евро-2020 сборная была очень зависима от Джуджака и его обостряющих передач. Если Балаж не мог придумать ничего интересного, атаки команды, как правило, заканчивались либо потерей, либо дальними ударами.



В обороне венгры предпочитают встречать соперников довольно высоко, а при потере мяча на чужой половине поля иногда бросаются в активный прессинг.



При Росси венгерская команда играет по схеме 4-2-3-1.

Чего добилась Венгрия в Лиге наций и на отборе к ЧЕ-2020

В Лиге наций Венгрия дебютировала довольно неплохо. Команда Росси набрала 10 очков и заняла второе место группы 2 (с Финляндией, Грецией и Эстонией) в лиге C.



В отборе к Евро-2020 венгры выступили на значительно хуже. В группе с Хорватией, Уэльсом, Словакией и Азербайджаном команда России заработала 12 очков и была вынуждена довольствоваться только четвёртым местом.