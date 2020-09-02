Трансфер Месси – настоящая головная боль для «Сити». Как Лионель оказался в ловушке

Одного желания Месси уйти из «Барселоны» недостаточно – всё намного серьёзнее, чем кажется.

Про возможный уход Месси написали все, кому не лень: футбольные паблики и онлайн-издания просто пестрят заголовками статей о возможном трансфере аргентинца.

Каждая новость (или статья) сопровождается ссылками на журналистов, которые распространяют разного рода слухи: то Танкреди Палмери в «Твиттере» сообщает, что «Манчестер Сити» предложит Месси 5-летний контракт на 500 млн евро (конечно, не указывая источников), то Марсело Бехлер пишет, что «Сити» обратился к продюсерской компании для создания презентационного ролика в связи с переходом аргентинца; правда, что это за компания, неизвестно.

Таким заявлениям можно доверять или не доверять, но правильнее всего было бы поразмышлять над тем, что именно в кейсе «Барселоны» и Месси действительно неоспоримо.

Первое – Месси не сможет уйти из «Барселоны» бесплатно в статусе свободного агента. Ла Лига сделала официальное заявление, в котором, как сказал бы Борис Николаевич, «твёрдо и чётко» указала на то, что контракт действителен, то есть пункт о расторжении договора в одностороннем порядке со стороны игрока и уход в статусе свободного агента больше не действует; условие для ухода из клуба без его согласия – выплата суммы отступных в размере 700 млн евро. Оно и понятно: не только «Барселоне», но и самой Ла Лиге, мягко скажем, невыгоден уход Месси.

При таком раскладе, если верить Танкреди Палмери, «горожанам» придётся «вбухать» (другого слова тут не подобрать) 1,2 млрд евро в трансфер 33-летнего аргентинца, который даже прессинговать и обороняться не имеет желания. Летом СМИ сообщали, что руководство «Сити» собиралось выделить на трансферы 330 млн евро, что сильно меньше вышеупомянутой суммы. Конечно, изменить стратегию можно всегда, но покупка Месси – штука не из лёгких.

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Это подтвердил и экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар: «Месси не может уйти [сейчас]. Он уйдёт в 2021 году. Я видел контракт, и он предельно ясен. Срок опции истёк в июне, и пути назад нет».

Второе – покинуть «Барселону» в принципе сложно, даже если она и решится отпустить игрока.

Разумеется, коронакризис никто не отменил: клубы испытывают финансовые трудности, поэтому немногие решатся на такую сделку. Если же говорить о состоянии финансов «Барселоны», то следует отметить, что сине-гранатовые завершили финансовый год с убытком в 200 млн евро. По этой причине «Барса» вряд ли станет отпускать аргентинца за сильно меньшую сумму, чем та, что прописана в договоре.

К тому же нельзя забывать про финансовый фэйр-плей. Будет неудивительно, если клубу, который решится на трансфер, придётся продать полкоманды. И делать это ради 33-летнего игрока – сомнительная перспектива.

Третье – если Месси всё-таки уйдёт в ближайшее время, то в «Манчестер Сити». Почему именно в стан «горожан»? По понятным причинам в период коронакризиса приобрести Месси смогут только очень богатые клубы вроде «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Однако «ПСЖ» не уровень аргентинца, да и вряд ли у него прибавится шансов взять Лигу чемпионов в составе парижан: «Барса», конечно стала слабее, но уж точно не слабее «ПСЖ».

Об остальных претендентах вроде «Ювентуса», «Интера» и «Баварии» вряд ли приходится говорить, и дело не только в финансовых трудностях: «Интер» не смог взять даже Лигу Европы, что уж говорить о Лиге чемпионов; «Бавария» и не думала покупать Месси, о чём заявил президент Ули Хёнесс.

«Сити» же – другое дело, ибо, во-первых, АПЛ намного более конкурентный чемпионат, во-вторых, Пеп – любимый тренер Лионеля, в-третьих, нынешний состав «горожан» будет посильнее состава каталонцев. Но чтобы осуществить такой трансфер, наверняка «Сити» должен будет продать некоторых ключевых игроков. Опять же, стоит ли делать это ради ветерана, пусть и одного из лучших игроков в истории? Этот и многие другие вопросы станут настоящей головной болью для руководства «Сити», если оно действительно решится купить Месси.

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Что мы имеем в итоге?

Месси действительно хочет покинуть клуб: неявка на тренировку и отказ от прохождения ПЦР-теста – это серьёзно. К тому же аргентинцу ничего не мешало сделать официально заявление с опровержением последних слухов, которые буквально разрывают футбольное сообщество. Однако он этого не делает.

Но одного желания мало. Сможет ли «Барселона» позволить себе отпустить аргентинца? Возможно ли вообще приобрести Месси в такое трудное время? Скоро узнаем.