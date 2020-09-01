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Год Гуса Тиля в «Спартаке»: от восторга до насмешек – комментарии болельщиков, экспертов

Что говорили о Тиле болельщики год назад
София Михайлова
«Супертрансфер. Топчик. Большая победа «Спартака». Это всё — о Тиле
Что говорили о Гусе болельщики «Спартака» год назад – и что говорят сейчас.
Футбол / РПЛ 0

Всего за год тональность высказываний наших читателей о самом дорогом футболисте в истории «Спартака» изменилась кардинальным образом. Гуса Тиля встречали восторженными овациями, провожают (предположительно в Германию) – сочувственными улыбками. В лучшем случае. Во избежание обвинений в предвзятости или манипуляциях общественным мнением отобрали только самые популярные (заплюсованные) комменты под новостями о Тиле. Самые ранние из них сегодня выглядят как неудачные шутки…

Тиль заявил о желании перейти в «Спартак»

ddrussian:

«Спартак», не тяни, подписывай. Это годный игрок, и ему всего 21 год!

kara228:

По стате и возрасту прям суперигрок, странно, что он может уехать в Россию, ну зная мега-переговорщика Цорна, «Спартаку» может попасться максимум Тиль из «Уфы»)

hiromachi:

В фифе он, конечно, топчик, по стопам Промеса, я так понимаю, решил пойти. Удачи «Спартаку» с этим трансфером, на бумаге даже перспективнее уругвайца, дешевле и моложе впридачу.

Агент Тиля: Гус очень близок к переходу в «Спартак»

pooooodiviboooooq:

Супертрансфер!

Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»

nyx1an

— Мои вкусы очень специфичны. Ты не поймешь.

— Посвяти же меня в них.

— Я видел игры «Спартака» в первых трёх турах и хочу перейти туда.

— Больной…

Спортивный директор «АЗ Алкмар» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Тилю

shon77:

Очень надеюсь на этот трансфер… Самый серьёзный игрок из тех, кем интересуемся.

Трансфер Тиля обойдётся «Спартаку» более чем в € 15 млн

zeren007:

Если не сорвётся, то будет самый дорогой трансфер на вход в истории клуба. И что-то мне подсказывает, этот того стоит!

Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»

gazpromnashevse:

Поздравляю «Спартак» от лица адекватных болельщиков «Зенита»!

Агент Тиля: «Спартак» был великолепен в переговорах, Гуса привлекли его амбиции

jimm-di-griz:

Какой довольный агент, видимо, нормально так % получил.

Быстров: «Спартак» потратил € 20 млн на Тиля, а Ерёменко оказался не нужен

bmw83:

Игрок сборной Голландии в 21 год или Ерёменко в 32? Выбор очевиден.

Тиль обратился к фанатам «Спартака» на русском языке

strateg:

Тиль, ты просто не представляешь, какая у нас на тебя надежда!

Тиль: приятно удивило, что «Спартак» — это русская «Барселона»

p-p:

Вот после такого как не говорить, что это секта?! Парня надо спасать, он под гипнозом.

Федун: покупка Тиля была моей инициативой, Шюррле пригласил Цорн

westlive1989:

Дядя Лёня начинает завидовать популярности Цорна, кусок трансферного пирога «на себя берет» :)

Тиль: невероятные эмоции от первого гола и победы «Спартака»

batyabest:

Гус умница. Большая победа для «Спартака» его покупка.

Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал

malcomlegend:

Жесть, просто не верится, что у нас адекватный тренер. Какая-то параллельная реальность)

Василий Березуцкий считает, что «Спартак» переплатил за Тиля в два раза

ca7a:

Так это всем понятно, мне даже кажется, не в 2 раза, а раз в 5.

«Спартак» помог Тилю вернуться в Нидерланды, арендовав для него самолёт

ukus-suaresa:

Надеюсь, обратным рейсом пришлют 18 миллионов? Согласен, в принципе, и на 15.

Аленичев: Тиль и Крал — самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы

salo13:

Педроша и Тиль провальные. Крал вполне качественный игрок, которого можно будет продать минимум за те же деньги.

Агент Тиля: Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду

mediaterror:

Понятное дело, кто ещё столько заплатит ему.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрй Голубович, «Чемпионат»

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