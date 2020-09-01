«Супертрансфер. Топчик. Большая победа «Спартака». Это всё — о Тиле

Всего за год тональность высказываний наших читателей о самом дорогом футболисте в истории «Спартака» изменилась кардинальным образом. Гуса Тиля встречали восторженными овациями, провожают (предположительно в Германию) – сочувственными улыбками. В лучшем случае. Во избежание обвинений в предвзятости или манипуляциях общественным мнением отобрали только самые популярные (заплюсованные) комменты под новостями о Тиле. Самые ранние из них сегодня выглядят как неудачные шутки…
Тиль заявил о желании перейти в «Спартак»
ddrussian:
«Спартак», не тяни, подписывай. Это годный игрок, и ему всего 21 год!
kara228:
По стате и возрасту прям суперигрок, странно, что он может уехать в Россию, ну зная мега-переговорщика Цорна, «Спартаку» может попасться максимум Тиль из «Уфы»)
hiromachi:
В фифе он, конечно, топчик, по стопам Промеса, я так понимаю, решил пойти. Удачи «Спартаку» с этим трансфером, на бумаге даже перспективнее уругвайца, дешевле и моложе впридачу.
Агент Тиля: Гус очень близок к переходу в «Спартак»
pooooodiviboooooq:
Супертрансфер!
Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»
nyx1an
— Мои вкусы очень специфичны. Ты не поймешь.
— Посвяти же меня в них.
— Я видел игры «Спартака» в первых трёх турах и хочу перейти туда.
— Больной…
Спортивный директор «АЗ Алкмар» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Тилю
shon77:
Очень надеюсь на этот трансфер… Самый серьёзный игрок из тех, кем интересуемся.
Трансфер Тиля обойдётся «Спартаку» более чем в € 15 млн
zeren007:
Если не сорвётся, то будет самый дорогой трансфер на вход в истории клуба. И что-то мне подсказывает, этот того стоит!
Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»
gazpromnashevse:
Поздравляю «Спартак» от лица адекватных болельщиков «Зенита»!
Агент Тиля: «Спартак» был великолепен в переговорах, Гуса привлекли его амбиции
jimm-di-griz:
Какой довольный агент, видимо, нормально так % получил.
Быстров: «Спартак» потратил € 20 млн на Тиля, а Ерёменко оказался не нужен
bmw83:
Игрок сборной Голландии в 21 год или Ерёменко в 32? Выбор очевиден.
Тиль обратился к фанатам «Спартака» на русском языке
strateg:
Тиль, ты просто не представляешь, какая у нас на тебя надежда!
Тиль: приятно удивило, что «Спартак» — это русская «Барселона»
p-p:
Вот после такого как не говорить, что это секта?! Парня надо спасать, он под гипнозом.
Федун: покупка Тиля была моей инициативой, Шюррле пригласил Цорн
westlive1989:
Дядя Лёня начинает завидовать популярности Цорна, кусок трансферного пирога «на себя берет» :)
Тиль: невероятные эмоции от первого гола и победы «Спартака»
batyabest:
Гус умница. Большая победа для «Спартака» его покупка.
Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал
malcomlegend:
Жесть, просто не верится, что у нас адекватный тренер. Какая-то параллельная реальность)
Василий Березуцкий считает, что «Спартак» переплатил за Тиля в два раза
ca7a:
Так это всем понятно, мне даже кажется, не в 2 раза, а раз в 5.
«Спартак» помог Тилю вернуться в Нидерланды, арендовав для него самолёт
ukus-suaresa:
Надеюсь, обратным рейсом пришлют 18 миллионов? Согласен, в принципе, и на 15.
Аленичев: Тиль и Крал — самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы
salo13:
Педроша и Тиль провальные. Крал вполне качественный игрок, которого можно будет продать минимум за те же деньги.
Агент Тиля: Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду
mediaterror:
Понятное дело, кто ещё столько заплатит ему.
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