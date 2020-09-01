«Супертрансфер. Топчик. Большая победа «Спартака». Это всё — о Тиле

Что говорили о Гусе болельщики «Спартака» год назад – и что говорят сейчас.

Всего за год тональность высказываний наших читателей о самом дорогом футболисте в истории «Спартака» изменилась кардинальным образом. Гуса Тиля встречали восторженными овациями, провожают (предположительно в Германию) – сочувственными улыбками. В лучшем случае. Во избежание обвинений в предвзятости или манипуляциях общественным мнением отобрали только самые популярные (заплюсованные) комменты под новостями о Тиле. Самые ранние из них сегодня выглядят как неудачные шутки…

Тиль заявил о желании перейти в «Спартак»



ddrussian:



«Спартак», не тяни, подписывай. Это годный игрок, и ему всего 21 год!



kara228:



По стате и возрасту прям суперигрок, странно, что он может уехать в Россию, ну зная мега-переговорщика Цорна, «Спартаку» может попасться максимум Тиль из «Уфы»)



hiromachi:



В фифе он, конечно, топчик, по стопам Промеса, я так понимаю, решил пойти. Удачи «Спартаку» с этим трансфером, на бумаге даже перспективнее уругвайца, дешевле и моложе впридачу.

Агент Тиля: Гус очень близок к переходу в «Спартак»



pooooodiviboooooq:



Супертрансфер!



Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»



nyx1an



— Мои вкусы очень специфичны. Ты не поймешь.



— Посвяти же меня в них.



— Я видел игры «Спартака» в первых трёх турах и хочу перейти туда.



— Больной…



Спортивный директор «АЗ Алкмар» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Тилю



shon77:



Очень надеюсь на этот трансфер… Самый серьёзный игрок из тех, кем интересуемся.



Трансфер Тиля обойдётся «Спартаку» более чем в € 15 млн



zeren007:



Если не сорвётся, то будет самый дорогой трансфер на вход в истории клуба. И что-то мне подсказывает, этот того стоит!



Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»



gazpromnashevse:



Поздравляю «Спартак» от лица адекватных болельщиков «Зенита»!

Агент Тиля: «Спартак» был великолепен в переговорах, Гуса привлекли его амбиции



jimm-di-griz:



Какой довольный агент, видимо, нормально так % получил.

Быстров: «Спартак» потратил € 20 млн на Тиля, а Ерёменко оказался не нужен



bmw83:



Игрок сборной Голландии в 21 год или Ерёменко в 32? Выбор очевиден.

Тиль обратился к фанатам «Спартака» на русском языке



strateg:



Тиль, ты просто не представляешь, какая у нас на тебя надежда!

Тиль: приятно удивило, что «Спартак» — это русская «Барселона»



p-p:



Вот после такого как не говорить, что это секта?! Парня надо спасать, он под гипнозом.

Федун: покупка Тиля была моей инициативой, Шюррле пригласил Цорн



westlive1989:



Дядя Лёня начинает завидовать популярности Цорна, кусок трансферного пирога «на себя берет» :)

Тиль: невероятные эмоции от первого гола и победы «Спартака»



batyabest:



Гус умница. Большая победа для «Спартака» его покупка.

Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал



malcomlegend:



Жесть, просто не верится, что у нас адекватный тренер. Какая-то параллельная реальность)

Василий Березуцкий считает, что «Спартак» переплатил за Тиля в два раза



ca7a:



Так это всем понятно, мне даже кажется, не в 2 раза, а раз в 5.

«Спартак» помог Тилю вернуться в Нидерланды, арендовав для него самолёт



ukus-suaresa:



Надеюсь, обратным рейсом пришлют 18 миллионов? Согласен, в принципе, и на 15.

Аленичев: Тиль и Крал — самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы



salo13:



Педроша и Тиль провальные. Крал вполне качественный игрок, которого можно будет продать минимум за те же деньги.

Агент Тиля: Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду



mediaterror:



Понятное дело, кто ещё столько заплатит ему.