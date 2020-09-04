Кое-кто до сих пор играет в футбол (не только Лео).

«Барселона», в которой начинал Месси. Где эти люди сейчас?

В это трансферное окно нет в мире фамилии популярнее Месси. Легендарный аргентинец порывался покинуть «Барселону», но, кажется, передумал. Уже сегодня Лионель должен заявить, что остаётся в каталонском клубе. В ожидании его выступления выяснили, где сейчас обитают партнёры Лео по “Барсе” его юности, середины нулевых (точка отсчёта — сезон-2004/2005).

Испанский вратарь завершил карьеру в 2017 году в составе «Мидлсбро». Летом он стал главным тренером каталонской «Орты», которая выступает в Терсере — четвёртом по силе национальном дивизионе.

Легендарного защитника и капитана «Барсы» не прельстила тренерская карьера. Вместе с экс-игроком “Барселоны” и «Эспаньола» Иваном де ла Пеньей он открыл фирму, которая представляет интересы молодых футболистов. Также Пуйоль часто выступает экспертом в испанских СМИ.

Рафаэль Маркес

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Маркес закончил играть в мексиканском «Атласе» и стал спортивным директором клуба. Эту должность он занимал до мая прошлого года. В интервью Fox Sports Рафаэль заявил, что мечтает однажды возглавить «Барселону». Несколько месяцев назад открыл на родине свою академию.

В прошлом году ван Бронкхорст входил в тренерский штаб «Манчестер Сити», а уже с начала 2020-го возглавляет китайский «Гуанчжоу Фули», который после восьми туров чемпионата страны занимает в группе А предпоследнее, седьмое место.

В конце мая прошлого года бразилец стал главным тренером «Лиона», но уже спустя четыре месяца был уволен, а на его место назначили Руди Гарсию. С тех пор экс-защитник «Барселоны» находится в поиске новой работы.

Жулиано Беллетти

Беллетти совсем недавно в Бразилии открыл свою академию под названием Arena Belletti. Также он является бразильским послом «Барселоны», а в июле прошлого года устроил тренировку поп-исполнительнице Ольге Бузовой в рамках совместного проекта с известным производителем бытовой техники.

Эдмилсон

После завершения карьеры бразилец стал филантропом: основал благотворительный фонд Fundação Edmílson и футбольный клуб Ska Brasil, который ориентирован на подготовку молодёжи.

Тьяго Мотта

В конце октября прошлого года Мотта возглавил «Дженоа», но долго там не продержался. Под его руководством итальянский клуб одержал всего две победы в десятке матчей. К концу декабря руководство генуэзцев отправило Мотту в отставку. С тех пор он без работы.

Деметрио Альбертини

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Последнее время Альбертини работал в агентстве Dema4, которое занимается спортивным маркетингом и мероприятиями. Однако несколько дней назад экс-футболист объявил о своём уходе. Теперь легендарный защитник «Милана» в творческом поиске.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Легендарный полузащитник завершил карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году и там же плавно перешёл на тренерскую работу. В новом качестве 40-летний специалист уже выиграл два трофея: Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

А вот Иньеста в свои 36 лет продолжает играть за японский клуб «Виссел Кобе», даже стал обладателем Кубка и Суперкубка Японии. Пока испанец не планирует завершать карьеру. В новом сезоне клуб Иньесты после 1 туров расположился в середине турнирной таблицы (10-е место).

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Легендарный бразилец вместе с братом вляпался в историю с поддельными паспортами Парагвая. В конце августа Роналдиньо освободили из-под домашнего ареста. Он провёл в статусе задержанного в Асунсьоне 171 день и теперь должен заплатить штраф в размере $ 90 тыс.

Португалец основал футбольное агентство D20 Sports, которое делает ставку на латиноамериканских игроков. Например, его клиентами являются такие известные футболисты, как Фабиньо, Тикиньо Соарес, Йордан Осорио и другие.

В сентябре прошлого года Жюли вернулся в «Монако» в качестве помощника главного тренера второй команды Давида Бешкура. Параллельно Людовик занимается бизнесом — его фирма сдаёт в аренду катамараны.

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Камерунский бомбардир завершил профессиональную карьеру в сентябре прошлого года в клубе «Катар СК». Теперь Это’O — амбассадор ЧМ-2022 и активно продвигает Катар в футбольном мире.

Ларссон вошёл в штаб Рональда Кумана, подписав контракт с «Барселоной» до лета 2022 года. Вместе с бывшим тренером «Хоффенхайма» и «Аякса» Альфредом Шрёдером швед будет помогать нидерландскому специалисту перестраивать каталонский клуб.

После ухода с поста главного тренера «Барсы» в 2008 году Райкард руководил турецким «Галатасараем» и сборной Саудовской Аравии. В марте 2014 года он объявил о завершении тренерской карьеры. Надоело.