Какая же симпатичная у нас молодёжка! Победа над Болгарией приблизила Россию к Евро-2021

Молодёжная сборная России близка к тому, чтобы во второй раз в XXI веке сыграть в финальной стадии чемпионата Европы. Семь лет назад наша команда под руководством Николая Писарева выступила на Евро-2013, но проиграла все матчи в группе с Испанией (0:1), Нидерландами (1:5) и Германией (1:2). Заняла последнее место, несмотря на приличный подбор игроков атаки – в составе были Фёдор Смолов, Денис Черышев, Алан Дзагоев и Олег Шатов.

Сегодняшняя «молодёжка» должна занять первое место в отборочной группе или попасть в пятёрку лучших сборных, финишировавших вторыми, чтобы принять участие в Евро-2021. Встречи с Болгарией в Химках и Польшей – ключевые для команды Михаила Галактионова. С первым соперником наши справились, показав хороший футбол, а с поляками играем 8 сентября на выезде.

Главные события матча Россия – Болгария

— Перед матчем с Болгарией из состава молодёжной сборной России выбыл Фёдор Чалов. Нападающий ЦСКА не смог помочь команде по причине повреждения колена. В распоряжении Галактионова остался один центрфорвард Иван Игнатьев из «Рубина», который и вышел в основе.

— Сборная России забила уже на 30-й секунде! Эта атака началась с длинного паса от центра поля, а продолжилась блестящими действиями Константина Кучаева и Максима Глушенкова. «Армеец» укротил сложный мяч двумя касаниями и сделал передачу спартаковцу, который первым касанием остановил мяч, а вторым пробил из-под защитника точно в угол. Исполнение на высочайшем уровне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» канала «Матч Премьер».

— В первом тайме сборная России уверенно контролировала игру, поломав все планы сопернику своим быстрым голом. Оборона начиналась с того, что Игнатьев и помогавший ему впереди Кучаев прессинговали центральных защитников сборной Болгарии, а в наступлении дополнительной фигурой становился даже Роман Евгеньев – центральный защитник несколько раз неожиданно подключался вперёд. Однажды он едва не заработал пенальти. Статистика ударов (4:4, в створ 3:2) искажённо отражала картину игру: хозяева были ближе ко второму голу, чем не имевшие моментов гости.

— После перерыва сборная Болгарии тоже не была похожа на команду, стремящуюся всеми силами спастись от поражения. Наши спокойно владели мячом, соперник не прессинговал. Чтобы забить второй гол, сборной России недоставало только последнего паса или удара. Галактионов наверняка не будет доволен игрой Игнатьева, который, как и в «Рубине», выглядит каким-то потерянным. Нападающий опять не забил с игры, а его падению на пенальти судья отказался верить. Ивана заменили на исходе часа матча – на острие выдвинулся Глушенков.

— На 64-й минуте россияне забили второй гол. Его соорудили два центральных защитника, пришедшие на подачу штрафного. Евгеньев подобрал мяч, потерял его, потом вернул и отдал пас под удар свободному Игорю Дивееву. «Армеец» стал автором уже третьего гола в отборочном цикле.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» канала «Матч Премьер».

— При 2:0 у игроков сборной Болгарии, казалось, совсем опустились руки – наши так и не позволили гостям ничего создать у ворот Матвея Сафонова (голкипер «Краснодара» выигрывает конкуренцию в «молодёжке» у спартаковца Александра Максименко), который спокойно снимал все подачи. Во втором тайме команда Галактионова превзошла гостей по ударам – 7:2 (в створ – 4:1). Заслуженная победа сборной России.