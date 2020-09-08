Что не так с молодёжкой? 8 Олимпиад мимо, с поставкой кадров в первую сборную проблемы

Сафонов, Максименко, Чалов, Дивеев, Обляков, Кучаев, Глушенков, Умяров, Уткин, Шапи… По именам у нас сейчас очень многообещающая молодёжная сборная, которая сегодня на правах лидера своей отборочной группы проведёт решающий матч квалификации Евро-21 в Польше. Но когда говорят «едва ли не самая крутая за всю историю», люди или не помнят прошлого, или лукавят. Бывали и покруче.



Взять самую первую команду (1992-1994), которую тренировал Борис Игнатьев. Только в атаке – Бесчастных, Щербаков, Симутенков, Файзулин… Аленичев, уступая ровесникам в физике, в основу не попадал!

Следующий состав – Титов, Семак, Радимов, Хохлов, Кечинов, Нигматуллин, Филимонов… Тренер той молодёжки Михаил Гершкович до сих пор считает, что в 1998 году чемпионом Европы должна была становиться Россия, а не Испания.



У Леонида Пахомова — Булыкин, Гусев, Бузникин, Безродный, Семшов, Бут…



У Валерия Газзаева – Аршавин, Кержаков, Измайлов, Павлюченко, Игнашевич, братья Березуцкие, Пименов…



У Андрея Чернышова – Акинфеев, Жирков, Быстров, Денисов, Билялетдинов…



У Игоря Колыванова – Дзюба, Кокорин, Смолов, Дзагоев, Мамаев, Ионов…



Суперкоманды! В плане результата не добившиеся ни-че-го. Ни одна из них так и не сыграла на Олимпиаде. Наши последние Игры – это до сих пор Сеул-88. Золото команды Бышовца. 32 года назад. ТРИДЦАТЬ ДВА. В Токио-2021 нас тоже не будет. 8 Олимпиад – все мимо.

«Ну, Савичев, забивай! Я тебя умоляю!» История гола, который подарил СССР золото Олимпиады Продолжаем цикл статей про легендарные голы. На этот раз вспоминаем победный мяч Юрия Савичева в финале Олимпийских игр.

И в финальной части чемпионата Европы молодёжная сборная России сыграла только три раза (в 1994-м и 1998-м – 1/4 финала, в 2013-м – последнее место в группе). Зато почти все её составы попадали в нелепые истории или громкие скандалы.



В 1995-м, когда не сумели выиграть у финнов (ничья 1:1 стоила нам поездки на Олимпиаду в Атланту), полузащитник бельгийского «Стандарда» Александр Рычков толкнул судью. Несмотря на заверения игрока, что это был вовсе не он («Кто-то толкнул, а он повернулся и решил, что это я – наверное, потому что в игре я больше всех возмущался»), заявление рефери привело к тому, что Дисциплинарная комиссия УЕФА дисквалифицировала Рычкова на два года.



В 1999-м, когда играли стыковые матчи со словаками (на кону стояла путёвка на чемпионат Европы и Олимпиаду в Сиднее) пропала… кассета с записью двух матчей соперника. Пахомов вспоминал: «В итоге кассета дошла, когда мы со словаками уже сыграли. Пришлось готовиться к матчу, не имея должной информации».



У Чернышова – бромантан (спартаковцы в 2003-м не играли в Ирландии, где сборная в решающем матче уступила 0:2) и вечный рекорд в Дании в 2005-м – пять (!) удалений (это тогда Быстров назовет ирландского судью «скандинавом»).



Хомуха решил сделать ставку на игроков своей юношеской сборной — чемпионов Европы-2013 в ущерб более старшим игрокам — отставка тренера случилась уже через 3 месяца.



Бушманов почему-то игнорировал лучшего бомбардира РПЛ Чалова.



У Галактионова пока всё спокойно. И надо отметить — нет откровенно сомнительных персонажей, как это иногда бывало у его предшественников. В основе — сплошь игроки стартовых составов клубов Премьер-Лиги. О некоторых говорят, что уже в октябре их ждут в главной сборной.

Вопрос — готов ли кто-то из этих парней прямо сейчас заиграть в команде Черчесова и усилить её. Я вспоминаю нашу последнюю золотую советскую молодежку, выигравшую золото Евро-90. Там таких сомнений не было — люди (Шалимов и Добровольский) уже на взрослый ЧМ ездили!

В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим В решающих матчах была повержена не менее потрясающая сборная Югославии с Шукером, Просинечки и Бобаном.

В принципе считается, что молодёжка должна поставлять кадры в первую сборную. Хотя, как правило, лучшие кадры поступают туда сами — безо всякого должны. Настоящим звёздочкам — Измайлову, Сычёву, Дзагоеву, Головину – уровень таланта позволил миновать молодёжку и сразу начать играть за главную команду.



Конечно, связь должна быть. Как и общность результатов. Если с уровнем футбола в стране всё в порядке, то выступления молодёжной и первой сборных — синхронны. Если испанцы и немцы рвут всех на молодёжном уровне (5 из 6 побед на последних чемпионатах Европы на двоих), то и первые сборные этих стран задают тон. И наоборот.



Да, иногда бывает так, что первая сборная средняя или слабая, а молодёжка на подъеме. Это значит поколение подросло, которое вскоре и на топ-уровне выстрелит. Так случилось у бельгийцев — за молодёжку, занявшую 4-е место на Евро-2007 и Олимпиаде в Пекине, играли Компани, Вертонген, Вермален, Феллайни, Витсель.



Хочется верить, что и у нас сейчас происходит нечто подобное (речь не о том, что у Черчесова команда слабая, а о том, что в молодёжке появилось действительно стоящее поколение). И если сборная Галактионова добьётся результата — выйдет в финальную часть чемпионата Европы, и выступит там лучше, чем команда Писарева в 2013-м (три поражения с общим счётом 2:8, хотя в составе были Смолов, Черышев, Дзагоев, Шатов) — разговоры о её крутости и потенциале игроков получат первое фактическое подтверждение.