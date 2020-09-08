«Лжепатриот и просто лжец!» Комментатора «Матч ТВ» требуют убрать из эфира

В минувшую субботу, 5 сентября, сборная Азербайджана дома уступила Люксембургу со счётом 1:2 в Лиге Нации. Матч транслировался телеканалом «Матч! Футбол 3», а комментировал его Эльвин Керимов. По ходу трансляции он раскритиковал Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана в целом и её президента Ровнага Абдуллаева в частности, занимающего этот пост с 2008 года. Поведение комментатора вызвало возмущение у члена Исполкома АФФА Казбека Туаева, который дал по этому поводу гневный комментарий азербайджанскому СМИ.

Требование Туаева

Экс-нападающий и тренер Казбек Туаев не раз отличался необычными и даже скандальными высказываниями. Теперь он потребовал от «Матч ТВ» отстранения Эльвина Керимова от комментирования матчей с участием азербайджанских команд.



«Я от имени Союза футбольных ветеранов Азербайджана обращаюсь к российскому футбольному телеканалу «Матч ТВ» в связи с непрофессиональным и предвзятым комментарием лжепатриота и просто лжеца Эльвина Керимова, который позволил себе некорректную и неграмотную критику в адрес президента АФФА Ровнага Абдуллаева и руководства ассоциации. Мы требуем впредь не допускать этого человека комментировать матчи с участием азербайджанских команд.



Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов – прекрасные организаторы и специалисты своего дела. Футбол находится на дотациях SOCAR и АФФА. У нас великолепно организован чемпионат Азербайджана, а также детский футбол. Наши клубы достойно представляют нашу страну в еврокубках, в частности, «Карабах». Последние годы они регулярно участвуют в групповых стадиях еврокубков и являются одной из лучших команд постсоветского пространства. Прекрасно работают футбольные академии, неизменно пополняющие игроками команды нашей страны. АФФА единственная национальная ассоциация, которая выдает пенсии ветеранам, да и в целом всячески поддерживает их. В условиях тяжелой пандемии ветеранам оказывают непосредственную помощь, за что им огромное спасибо от ветеранов», — заявил Туаев в интервью сайту azerisport.com.



В сентябре 2017 года функционер уже жаловался на российского комментатора, который, комментируя игру «Карабаха» и «Челси» (0:6), заявил, что азербайджанская команда не соответствует уровню Лиги чемпионов. В ответ Туаев заявил, что разочаровался в нём и посоветовал ему обратить внимание на игру российских команд в еврокубках.

Ответ Керимова и его коллеги Нагучева

Своего коллегу поддержал Роман Нагучев, который обратил внимание на то, что платный телеканал «Матч! Футбол 3» не показывают в Азербайджане.



«А мы требуем выяснить, как член исполкома АФФА смотрел платный канал “Матч Футбол 3”? Он попадает под закон о пиратстве, ведь трансляций платных тематических каналов “Матча” нет и быть не может в Азербайджане», — написал Нагучев у себя в “твиттере”.



Через некоторое время развёрнутый ответ по данной ситуации появился в фейсбуке у Эльвина Керимова. Комментатор подробно написал о неудачах сборной Азербайджана.

«Поясню, что я имел в виду. В январе этого года Ровнаг Абдуллаев был переизбран на четвёртый срок. С 2008 года он управляет футболом в Азербайджане. При нем сборная по три раза участвовала в отборе на ЧМ и ЧЕ. Провела 58 официальных матчей, одержала 8 побед (над Лихтенштейном, Казахстаном, Турцией, Северной Ирландией, Мальтой, Сан-Марино (дважды) и Норвегией), 14 раз играла вничью и 36 раз своим соперникам уступала. Общая разница мячей за 12 лет — 44-106. В последнем отборе к Евро-2020 сборная Азербайджана и вовсе обошлась без побед. Итог: 6 отборочных циклов — пять пятых мест и одно четвертое. А, забыл про Лигу Наций. В прошлом розыгрыше была отличная возможность попасть на отчасти домашний Евро. Но в дивизионе D сборная не смогла дважды обыграть Мальту и отстала на 5 очков от Косово. Во втором розыгрыше Лиги Наций сборная стартовала еще бодрее — с домашнего поражения от Люксембурга.

В своем эмоциональном заявлении Казбек Туаев говорил об успехах клубов в еврокубках. Кстати, критикуя работу Абдуллаева в эфире, отталкиваясь от результатов главной команды, о прогрессе клубов я тоже сказал. Но все-таки — это успехи отдельно взятых клубов. И, на мой скромный взгляд, это успехи вопреки, а не благодаря системе. Как в России, как в Турции.



Но вернемся к эпохальному матчу с Люксембургом. До удаления Махира Эмрели 25 минут сборная только и делала, что оборонялась. Играй команды в равных составах, у меня нет уверенности, что Азербайджан смог бы сыграть хотя бы вничью. У Люксембурга более сильный состав. Да, они натурализуют игроков, но мы тоже раздавали паспорта бразильцам, однако результаты команды не улучшились», — написал Керимов.



Эльвин ответил и на оскорбления в свой адрес со стороны Туаева, который назвал его лжепатриотом: «По поводу оскорблений в мой адрес. В моём понимании, лжепатриотизм — это когда ты замалчиваешь проблемы, которые есть в твоей стране. В данном случае в качестве лжепатриота выступает легендарный в прошлом футболист и тренер. Жаль».



Сегодня вечером сборная Азербайджана в гостях сыграет против Кипра. Комментировать матч будет Эльвин Керимов.