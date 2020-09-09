Рамос – очень правильный злодей. Качает голову, купил оригинал Бэнкси, продвигает фламенко

В детстве в борьбе за мяч на локальном турнире Серхио Рамос сломал нос старшему брату Рене. «В футболе нет братьев», – так после матча Серхио объяснил поступок маме.



Через много лет злодей скомкал Салаха и, как утверждают египтяне, сделал это с улыбкой.

Симулировал в уже выигранном финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» и спровоцировал вторую жёлтую для Куадрадо, а ТВ-эксперта Рио Фердинанда на казнь: «Если бы мой сын увидел такое в моём исполнении, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза».

Пару лет назад, когда «Реал» не побеждал в пяти матчах, психанул на тренировке: дважды пнул мячом по молодому защитнику Регилону, зная, что малыш не ответит капитану. Правда, извинился и написал в «Инстаграме», как в «Реале» все дружат.

Перепись поступков Рамоса продолжим в комментариях (там и плевки, и политически злые высказывания про Каталонию), а пока давайте признаем: злодейство, колдовство, вроде гола «Атлетико» на 93-й минуте и давление Рамоса = победы «Реала» и сборной Испании.



Болельщики называют его craque – универсальное испанское слово, чтобы похвалить талантливого паренька или неуловимого мстителя. Рамосу пишут не просто craque – CRAQUE. Свой статус он подтвердил на неделе Лиги наций.



• Два гола Украине, и теперь Серхио восьмой в списке лучших бомбардиров сборной Испании (у него и Ди Стефано – 23 гола).



• Из защитников сборной выше только Фернандо Йерро (29 голов), личный фанат Рамоса: «В моё время защитники играли выше и чаще забивали, Серхио же играет низко, а его передвижения по полю невозможно описать – они невероятны».



• Рамос также второй бомбардир «Реала» в чемпионско-карантинном сезоне после Бензема (четыре гола защитника из десяти – победные) и просто самый забивной защитник в истории Ла Лиги (70!).



В общем – craque.



Как он таким стал? Евгений Марков узнал, что Рамосу помогли продуманные тренировки от бывшего аргентинского футболиста, мощь домашнего спортзала, а также испанская культура. Коррида, фламенко и гитара – всегда с ним.

На карантине Рамос превратился в танк: необычно закачивал ноги и тренировался под заунывную испанскую мелодию (рекомендуем!)

Во время сезона только и думаешь, как бы уберечься от травмы, свободное время тратишь на восстановление, а тут – только тренируйся и качайся. Подумал Рамос, закупился тонной пятилитровых бутылок, призвал всех сидеть дома, а сам вместе с беременной женой и тремя сыновьями засел в спортзале, где тренировался утром и вечером под сентиментальный испанский хит La Saeta.



В крепости-спортзале Рамоса есть всё: штанги, гантели, скамьи, тренажёры, тросы TRX, велосипеды, эллипсы, даже изогнутая беговая дорожка для ходьбы и бега, которая работает за счёт инерции тела и не потребляет электричество (на них спортсмены сжигают на 30% больше калорий, чем на обычных дорожках). Для тех, кто живёт в квартирах без гирь и гантелей, Рамос показывал упражнения попроще: приседал, отжимался и качал пресс при помощи пола и приставленного к стене стула.

Бывший аргентинский футболист и фитнес-консультант защитника Фернандо Троянски поставил Рамосу оценку «танк»: игрок увеличил мышечную массу, не набрал при этом вес и провёл успешный «мини-сезон» из упражнений на силу и кардио. «Рамос прорабатывал ноги (на тренажёрах и со свободным весом) только после того, как загрузил их на беговой дорожке, игрой в мяч во дворе и упражнениями на выносливость, – говорил Троянски. – Сочетание кардио + сила предотвращает травмы, чем Рамос и занимался».

Параллельно отращивая бороду, превращаясь в викинга и отдельно тренируя прыжки в высоту и… победные голы.

По возвращении на базу «Реала» после карантина Рамоса застали у тренажёрной стенки с головой, обвязанной резинкой.

– Что ты делаешь?



– Тренирую голы.

Рамос обожает Nestea и ходит в мексиканский ресторан со звездой Мишлен, но вообще за диету и может вырезать из фруктов собаку

За питанием игроков «Реала» следят клубные врачи. Главное правило – без полуфабрикатов – Рамос соблюдает и добавляет к нему собственные рецепты. Его завтрак состоит из кофе, кусочка фрукта и зернового хлеба с чем-то белковым: либо грудкой индейки, либо яйцом-пашот.



С диетой – всё как у профи. Из полезного отдельно любит салат с орехами, яйцом вкрутую, кукурузой и гренками; приучает детей к фруктам, вырезая из них ножом собаку. В конце июля у Серхио и его жены Пилар родился четвёртый сын – его братья уже привыкли, что в супермаркете надо выбирать брокколи, а не чипсы. Пилар смеялась, что переход на правильное питание дети восприняли так: сначала противились и ели меньше обычного, от чего у них появились синяки под глазами, но постепенно привыкли и теперь с удовольствием помогают маме при выборе продуктов.



Любимая кухня Рамоса – итальянская (обожает пасты).



Любимый напиток – холодный чай Nestea.



Любимый ресторан в Мадриде – мексиканский Punto MX с мишленовской звездой.

Отдых от футбола – в собственной конюшне, где повсюду инициалы SR4

Когда маленький Серхио видел лошадь, просил родителей познакомить с наездником: чтобы пообщаться и назадавать вопросы.

Клубы запрещают футболистам ездить верхом (как и заниматься экстремальными видами спорта), поэтому Рамос не катается, а выращивает лошадей на собственной конюшне – в местечке Bollullos de la Mitación в 40 минутах езды от Севильи. В 2012 году там появилась конюшня La Alegría («Счастье»): на 44 гектарах земли разводят элитных лошадей, там же живёт любимый конь Рамоса.

175-сантиметровый Юкатан де Рамос (Yucatán de Ramos) – и чемпион мира на международной выставке SICAB, и обладатель "инстаграма" на 123 тысячи подписчиков



За конюшню отвечает муж сестры Серхио – Карлос Муэла. Он же проводит экскурсии, показывает конюшни. При въезде на территорию, внутри, на куртках сотрудников конюшни – везде инициалы защитника SR4.



Общение с лошадьми – идеальный отдых для Рамоса.

Коррида тоже. Рамос дружит с матадором, ушёл ради него с матча «Реала», изображает его после главных побед

В детстве Серхио восхищённо наблюдал не только за лошадьми, но и за быками, обещал маме, что станет или футболистом, или матадором. «Глупыш, – смеялась в ответ Паки Рамос. – От футбольного мяча получать не так больно, как от рогов». Став футболистом, Серхио отмечал главные победы сборной (на Евро) и «Реала» (в ЛЧ) жёлто-розовым плащом капоте – размахивал им, бегал по полю, изображая знакомого матадора Алехандро Талаванте.

В красную деревянную ложу мадридской арены Las Ventas Рамос ходит до сих пор: сидел там рядом с Касильясом, а в 2009 году пропускал игру из-за травмы и ушёл после первого тайма с «Вальядолидом» – спешил на выступление Алехандро.



«Коррида – часть нашей культуры, – уточняет Рамос. – Кому не нравится – не ходите, только не запрещайте остальным».

Амбассадор испанской песни: поёт во славу сборной Испании

В семье Рамоса и Пилар редко ругаются. Только когда жена переключит фламенко на реггетон. Так они шутят, а вместе (Серхио на гитаре, Пилар на скрипке) играют заглавную тему «Волшебника из страны Оз» и уважают музыку за то, что она располагает детей к творчеству.



Любовь к фламенко (это когда заунывно и местами динамично на испанском и желательно про чувства) передалась Рамосу от прадедушки и прабабушки.

«Фламенко возвращает меня к корням, к родной Андалусии – говорит игрок. – Когда слушаю музыку, чувствую счастье и свободу, мне кажется, нет ничего невозможного».



Невозможного нет, поэтому услышать Рамоса можно прямо сейчас:



Серхио – единственный из сборной, кто спел в клипе сборной Испании перед Евро-2016.

Играл в прямом эфире на гитаре.

Снова пел – неофициальный гимн сборной перед чемпионатом мира 2018 года.

Вкладывается в искусство: окружает себя оригиналами и гигантскими муравьями, купил картину за $ 40 тыс.

К новому увлечение Рамоса «за руку привела жена»: «Искусство – инвестиция в себя. Путешествовать, посещать музеи, встречаться с художниками – замечательно».



Серхио не утверждает, что понимает картины и сюжеты, его слова про искусство напоминают интервью с детьми, которые впервые посетили Третьяковку: «Мне интересно, почему художник писал картину так, а потом вот так. И…. когда ты сам это видишь. Это невероятно».



Теперь его дом в Мадриде немного музей.



– Там живут четыре бронзовых муравья в исполнении японского художника Исиваты (умер в 2019 году). Описание работы вряд ли поможет её понять: «Наличие муравьёв дома позволит их владельцам прикоснуться к тому, что вышло за рамки».

– Эту картина стритарт-художника Фила Фроста обошлась Рамосу 40 тыс. евро.

– Картина испанца Мануэля Леона Морено «Слепые ведут слепых».



«Работа отсылает к лидерам нашего мира», – объясняет Рамос.

– «Клубничный пончик» от легенды уличного искусства Бэнкси за 50 тыс. долларов.

Другая работа Бэнкси – граффити, где протестующий вместо «коктейля Молотова» бросает букет цветов – стоила дешевле, её Рамос набил на левом бедре.



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Если вам понравились увлечения Рамоса, обязательно зайдите к нему в «инстаграм» и напишите в комментариях CRAQUE.



А если вам мало Серхио, эти факты для вас.



• Любимый игрок старшего сына Серхио по имени Серхио – Модрич.



• В Нигерии восхищены Рамосом: думают, что все свои победы он посвящает им. Просто флаги Андалусии и Нигерии похожи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• Рамос называет Тони Крооса так: Антонио.

• Обожает здороваться. Не только с трибунами «Сантьяго Бернабеу», но и со всеми игроками «Реала». Посмотрите, как Рамос приветствовал каждого на сборах в Лос-Анджелесе. Поговаривают, Серхио был под впечатлением от кавказской свадьбы.

Видео можно посмотреть на официальном канале мадридского «Реала» в YouTube.

• А ещё в его семье есть гармония (Серхио младше жены на восемь лет):



«Чтобы любить, нужно не восхищаться, а уважать своего партнёра и находить в нём то, что дополняет вас».



Ну не злодей?