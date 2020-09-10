В «Барселоне» началась перестройка. Кто от неё пострадает, а кто выиграет?

Нашумевшее поражение каталонцев от «Баварии» (2:8) обернулось кардинальными изменениями в составе «Барсы». Если Месси клуб оставил против его воли, то за других игроков вряд ли будет цепляться. Особенно за тех, кому давно за 30. Есть и такие, кто мог покинуть клуб, но после прихода Кумана решил остаться. Возможно, у нового тренера они лучше впишутся в игру команды.

Кандидаты на уход

Луис Суарес



С момента перехода уругвайца в стан сине-гранатовых его возможный уход никогда не обсуждался в СМИ так серьёзно, как в это трансферное окно. Главный претендент на Суареса – туринский «Ювентус».



Платить за 33-летнего форварда «старая синьора» не горит желанием: если тот покинет команду в статусе свободного агента, руководство «Ювентуса готово предложить каталонцам различные бонусы за успешное выступление Суареса, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.



Информацию итальянского коллеги подтвердил и Гильем Балаге в своём «твиттере», заявив, что уругваец уже согласовал условия контракта с «бьянконери»; осталось лишь дождаться расторжения договора Суареса с каталонским клубом.



Также сообщалось, что «Барселона» должна заплатить уругвайцу €14 млн, если захочет разорвать контракт в одностороннем порядке.



Было бы странно, если бы «Ювентус» был единственным претендентом на уругвайца: сообщается, что интерес к Эль Пистолеро проявил и мадридский «Атлетико». Это особенно актуально на фоне слухов о возможном уходе Альваро Мораты из столичной команды.



Однако совсем недавно Суарес выложил пост в «Инстаграме»: якобы уругваец смеётся, «пока выходят фейковые новости». Похоже на опровержение слухов. Но интерпретировать его слова можно по-разному.

Также недавно ESPN сообщил, что Суарес и Видаль тренируются отдельно от всех, так как готовятся к переходу в другой клуб. Однако это оказалось вымыслом: оба игрока работают в общей группе. Выходит, не всем слухам в этой истории можно доверять.



Вероятность того, что Суарес останется, всё-таки есть. На замену ему «Барселона» хотела купить Лаутаро Мартинеса, но на данный момент она не ведёт переговоров о его трансфере, что недавно подтвердил вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти. Если же на позиции Суареса (форварда-наконечника) Куман станет использовать Гризманна или Депая, который может переехать в Каталонию, это будет как минимум странно: ни тот, ни другой не являются чистыми «девятками».



Но всё же ситуация с Суаресом довольно запутанная. Нельзя забывать, что Куман взял курс на омоложение состава; также сообщалось, что голландец заявил уругвайцу, что не рассчитывает на него. Так что вероятность ухода Луиса по-прежнему существует, и весьма высокая.

Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше? Перевод его нашумевшего интервью и выводы о будущем «Барселоны».

Артуро Видаль



Точно известно, что Видаль не прочь покинуть «Барсу». Неделю назад он заявил, что был бы рад звонку Андреа Пирло: «Если он или «Ювентус» позвонят мне, я буду счастлив». Однако СМИ связывают будущее чилийца с «Интером».



По данным Sky Sport Italia, Антонио Конте хочет видеть Видаля в Милане. Тренер уже работал с игроком в «Ювентусе». Журналист Николо Скира сообщает, что Видаль переедет в Италию свободным агентом; контракт будет заключён по схеме 2+1, а зарплата чилийца составит € 6 млн в год. Видаль запросил у «Интера» подписной бонус в 2-3 млн евро.



Видаль также потребовал у «Барселоны» годовую зарплату за расторжение контракта, но клуб отказал, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Учитывая, что за два сезона в стане каталонцев Артуро так и не стал «железным» игроком старта и не раз жаловался на отсутствие практики, вероятно, Видаль всё же покинет клуб. Слабо верится, что в новом сезоне он был бы игроком старта в «Барсе», где собираются строить команду преимущественно из молодых игроков. В Серии А с её силовой борьбой Артуро должен почувствовать себя в своей тарелке.

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Самуэль Юмтити



Юмтити тоже может покинуть «Барселону» бесплатно. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Видимо, сине-гранатовым необходимо разгрузить зарплатную ведомость, поэтому клуб готов отпустить игроков, которые уже отыграли своё, но всё равно продолжают получать большую зарплату.



Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Юмтити может быть включён в сделку по приобретению Мемфиса Депая. Но недавно спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что «Лион» не может позволить себе зарплату французского защитника. Значит, скорее всего, какие-то контакты с «Лионом» насчёт Самуэля действительно были.



Юмтити за последние два сезона в Ла Лиге провёл всего 27 матчей, и причины тому две – частые травмы и Клеман Лангле. Последний прочно застолбил за собой место левого центрального защитника.

Кто останется

Филиппе Коутиньо



Уже не приходится сомневаться в том, что бразилец останется в составе каталонцев. Агент игрока Киа Джурабчиан рассказал об этом радиостанции TalkSport. Он утверждает, что Куман позвонил Коутиньо сразу после финала Лиги чемпионов и сообщил, что «рассчитывает на него и ждёт его возвращения». Причём Коутиньо вернулся почти на неделю раньше положенного срока, чтобы не потерять кондиций и настроя.



Выходит, игрок сам горит желанием бороться за место в составе сине-гранатовых. Поэтому его уход из клуба можно исключить.

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Антуан Гризманн



Француз провёл один из самых неудачных сезонов в карьере: 15 голов и 4 передачи в 48 матчах. Большую его часть он отыграл на левом фланге атаки, где последний раз действовал ещё в «Реале Сосьедад».

В таких условиях сложно не задуматься об уходе. «Гризманн хотел уйти из «Барселоны», но Куман убедил его остаться», — сообщил Эрик Олатс, экс-агент игрока. Как убедил? Всё просто: он намерен использовать игрока не как вингера, а там, где «его качества раскроются в полном объёме», то есть Гризманну, левоногому игроку, больше не придётся играть на левом фланге и бегать от штрафной до штрафной, стараясь успеть и в защите, и в атаке одновременно. Уходить французу уже просто незачем, даже несмотря на интерес «Арсенала» и «Ливерпуля».

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«В «Барселоне» у меня всё хорошо, я знаю, что у меня есть доверие клуба и тренера, поэтому я в порядке. Это был очень сложный сезон для всех, и теперь мы начинаем всё сначала», — цитирует Гризманна Mundo Deportivo.



Поэтому, как говорил Жерар Пике, «se queda» («он остаётся»).