Антуан Гризманн не собирается уходить из «Барселоны», несмотря на интерес клубов АПЛ

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не собирается покидать каталонский клуб, утверждает Sport.es.

По данным источника, футболист даже не думает об уходе, несмотря на то что им интересуются несколько топ-клубов английской Премьер-лиги. На форварда рассчитывает новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, который собирается использовать француза на позиции центрального нападающего. Гризманн надеется улучшить взаимодействие с лидером команды Лионелем Месси.

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 120 млн. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (31 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также отдал две жёлтые карточки. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2024 гола.