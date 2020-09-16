Сегодня они хозяева на «Открытие Арене». «Родина» хочет играть со «Спартаком» чаще — в РПЛ

Сегодня в матче группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет с «Родиной». Но сейчас поговорим не о спартаковцах — они и так всегда в центре внимания. Познакомимся с их соперником — юным, но честолюбивым клубом из Москвы.

«Родина» — очень молодая команда. Профессиональный статус приобрела лишь летом 2019 года, заявившись в первенство ПФЛ. Владелец — российский бизнесмен Сергей Ломакин. Это не первый футбольный клуб предпринимателя: Ломакин является владельцем латвийской «Риги», кипрского «Пафоса» и набирающей обороты московской академии «Родина». Летом бизнесмен был в шаге от приобретения подмосковных «Химок».

Нам удалось побеседовать с бывшим спортивный директором «Локомотива» и «Краснодара», главой Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, а ныне по совместительству с бурной международной консалтинговой деятельностью ещё и спортивным директором «Родины» Алексеем Зининым. Именно он в экстренном порядке собирал команду на первую игру в новейшей истории команды.

Из разговора с Зининым мы узнали:

— какая реакция была на «Спартак» после жеребьёвки;

— как команда готовилась к игре с красно-белыми;

— почему за 16 дней до дебюта в ПФЛ в составе не было ни одного игрока;

— кто выступает за «Родину»;

— как удалось заманить в клуб братьев Лактионовых, Филимонова, Калиниченко, Павленко;

— как сделать клуб самоокупаемым;

— когда их ждать в РПЛ (спойлер: скоро).

Слово Алексею Николаевичу.

Реакция на «Спартак» в группе. Сюрприз для команды

«Мечтали сыграть именно с топовым клубом, поэтому когда перед жеребьевкой смотрели соперников, то все до одного хотели: чтобы достался «Спартак». В день жеребьёвки у нас было командное собрание, поздравляли главного тренера Дениса Лактионова с днём рождения. Как раз в этот момент узнали, что нам выпал «Спартак». У ребят сразу же эйфория: крики, объятия. Ну а когда спустя время сообщил команде, что будем играть на «Открытии» — радости и вовсе не было предела. Я согласовал с руководством эту идею и позвонил Шамилю Газизову с предложением., а потом уже они с владельцем нашего клуба Сергеем Ломакиным договаривались по поводу финансовой составляющей. Затем наш генеральный директор Константин Архипов обсуждал технические нюансы. В принципе, всё прошло очень чётко и быстро.

На «Родину» выделили 1000 билетов — они разлетелись моментально. Распространялись на болельщиков, команду… У многих ребят родители вообще не выбираются в Москву, а тут чуть ли не целыми сёлами приедут.

Сегодня, 15 сентября, видел папу Тёмы Филиппова, он прилетел из Перми, его тесть с тёщей приедут из Белгорода. К Роберту Ламанову большой десант из Питера приехал, к Хабе прилетает делегация из Дагестана. Ижевск, Новокузнецк, Краснодар, Тверь, Томск, Новосибирск — во многих городах за наших пацанов в среду будут болеть очень громко.

Фото: vk.com/fcrodinamoscow

У нас ведь совсем юные мальчишки. Сыграть на большом стадионе, на натуральном газоне, против титулованного клуба — мечта каждого из них. Как всё сложится? Волнительно, конечно, но страха нет. Есть вера и надежда, что пацаны смогут показать то, на что способны. Это самое главное».

Подготовка к матчу. Слабые места красно-белых

«Времени было мало. Все посмотрели дерби с ЦСКА, сделали традиционный разбор, всё как всегда. Разница лишь в том, что «Спартак» играет в три центральных защитника, а мы не так часто встречаемся с командами с подобной схемой игры и поэтому чуть больше акцентов сделали на перестроениях. А вот на предыгровой тренировке старались «Спартаку» особого внимания не уделять. Наоборот, сосредоточились на себе. Сказали игрокам: «Да, вы поняли общие требования, как действовать в этом матче, но не увлекайтесь подстройкой под соперника. Главное — быть лучшей версией самих себя» — в таком случае у нас есть шансы сыграть в свой футбол и выглядеть достойно.

Слабые места спартаковцев понятны, но хватит ли у нас ресурсов ими воспользоваться… У нас не было достаточно времени, чтобы натренировать это. Есть понимание, есть вектор, но это не доведено до автоматизма. В такой игре адреналин будет бурлить и интенсивность будет такой, с которой наши игроки раньше не встречались. А когда улетаешь на пульс 200 ударов в минуту, то уже трудно помнить, что рассказывали тренеры на установке. На пульсе 200 играешь на инстинктах и на том, что заложено на уровне навыка — вот и посмотрим, как наши ребята с этим справятся».

За 16 дней до дебюта в команде не было ни одного игрока. Комплектование происходило в экстренном порядке

«Я достаточно давно занимаюсь консалтинговой деятельностью футбольных клубов, специализируюсь на спортивной стратегии, скаутинге, аналите, трансферах. И лет пять назад в рамках этой деятельности мы познакомились с Сергеем Ломакиным, который к тому моменту уже стал владельцем ФК «Рига» и нацеливался на приобретение клубов в других странах. Впоследствии, когда я работал спортивным директором «Краснодара», мы с Сергеем много общались о юношеском футболе, о том, как искать и развивать таланты. В результате этого общения захотелось построить чистую историю, без агентских комиссий, баснословных трансферов, гипертрофированных зарплат. Однажды Сергей предложил: давай начнём в России, с самых низов!

Я хорошо знал рынок игроков: решили взять интересных ребят 17-19 лет, которые оказались невостребованные в футболе. Есть система, которую мы обсуждали с Сергеем. Под эту систему важно было набрать квалифицированный тренерский штаб единомышленников, создать определённую атмосферу.

Думал, что мы начнём со следующего года, но клуб так быстро прошёл лицензирование, что 29 июня 2019 года мне позвонили и сказали, что можем заявиться на чемпионат, старт — 17 июля. 30 июня нам нужно было принять окончательное решение, и в два часа дня Сергей дал отмашку: стартуем! Я согласовал с ним кандидатуры Дениса и Александра Лактионова. И уже с новоиспечённым тренерским штабом мы стали собирать игроков. 1 июля состоялась первая тренировка. Здесь помогло то, что у Сергея Александровича уже была академия “Родина”, у них был инвентарь, были выстроены отношения со стадионом «Октябрь» — и на первых порах эта материально-техническая база нам пригодилась.

Первый игрок, которого позвал, был Тёма Филиппов — он имел опыт игры в ПФЛ, ему уже был 21 год, он очень профессионально относился к футболу — и подспудно было ощущение, что он станет для ребят “дядькой”, примером. Тёма после моего звонка тут же сел в поезд Белгород-Москва и успел выйти на самую первую нашу тренировку. Он старожил команды, не пропустил вообще ни одного дня, ни одного занятия, ни одной игры. Сейчас он — наш капитан! На него этим летом уже стали поступать предложения из РПЛ, но мы договорились, что до зимы Филиппов будет с нами, а потом, скорее всего, придётся продавать, отпускать его на повышение.

Летом 2019 года, за 16 дней до дебюта команды в ПФЛ, мы с тренерским штабом просмотрели порядка 130 человек. Была определённая методика, по которой мы отсматривали игроков: было важно видеть, как они принимают и переваривают информацию. Это основной критерий: выявить у человека хотя бы одно качество, может, высокая скорость, необычайная энергетика, техническое оснащение, чувство пространства, умение находить или вести единоборство. Ты видишь одно сильное качество, понимаешь, что в остальном всё не так критично: есть какое-то футбольное образование, у человека горят глаза – это наша история: голодные парни, которые хотят реализоваться в футболе и что-то доказать. Люди готовы пахать каждый день. У нас на поле постоянно работают четыре тренера, поле разбито на квадраты для изучения. Все тренировки снимаются, анализируются. Очень много не только командной, но и индивидуальной работы. Каждый футболист – это отдельный проект, который интегрирован в общекомандный пазл.

Из игроков с набором качеств мы и попытались сложить пазл баланса. Ну например, Влад Волков — наш “Заводной волчок” – это дикая энергетика и мощь, которой он заполняет всё пространство вокруг себя — его нужно сдерживать, Никита Катаев из академии «Краснодара» — наоборот, излишне спокойный, с хорошей левой ногой — может отдавать передачи между линиями. Получилась сбалансированная пара центральных защитников.

Есть Никита Ерёменко. Футбольные люди, которые впервые приходят на нас посмотреть, всегда спрашивают: «Что это за мальчик у вас такой?» У него выдающаяся скорость. Мы его шутя называем “мытищинская ракета”. И есть Саша Коротков из Питера — настоящий атлет, который даже “мытищинской ракете” не позволяет от себя убегать. А на противоположном фланге есть Жора Юдинцев, наш правый защитник, с неимоверными скоростно-силовыми качествами. Они дают мобильность и скорость на флангах.

В декабре, например, мы проводили очередной просмотровый сбор, от которого трудно было что-либо ждать — приехали ребята, которые играли в тех местах, где и команд футбольных никогда не было. Думали, что вряд ли может что-то быть, но надо дать шанс.

И с того сбора — чудо! — мы взяли трёх игроков, которые у нас сейчас играют в стартовом составе. Приехал Мотя Шавель, у него вообще нет футбольного образования, но, когда он вышел на поле, мы просто с тренерами стали переглядываться, может, нам показалось… Не может быть такого! Зацепил своими футбольными решениями: его могут два человека в углу закрыть, а он вылезет спокойно. Парень делает необъяснимые вещи. Есть игроки, которые играют, словно по футбольным учебникам. А Мотя играет так, как ни в одном учебнике не написано. У него есть божья искра. Его гол «Динамо-2» — примерно то же самое, как Влашич забил «Спартаку».

Влашич и Акинфеев – короли дерби! «Спартак» проиграл ЦСКА, несмотря на дебют Кокорина Карасёв принял три спорных решения в пользу «армейцев», а красно-белые больше не первые в таблице.

На дебютную игру «Родина» отправилась в составе из 13 человек

«На первую игру с «Ленинградцем» поехали 13 человек. Страха не было, только интерес. У нас в составе было восемь человек, которые никогда не играли в футбол на взрослом профессиональном уровне, но Денис Лактионов выглядел очень уверенно. Помню, наш тренер вратарей Александр Филимонов на предматчевой установке попросил слово: «Посмотрите, у них вратарь очень часто показывает, что выносит от ворот, а на самом деле перекладывает мяч на другую ногу. Имейте это в виду. Если будет эпизод: один нападающий бежит в него, а второй – готовит зону». У нас тогда дебютировал Хаба Абдусаламов, ему было 16 лет, игрок побежал на вратаря, очень здорово сориентировался, выткнул мяч и отдал голевую передачу. Это был сильный эпизод.

Когда Хабиб попал в наш тренировочный процесс, он начал расти как на дрожжах. После матча с «Ленинградцем» парня заметили тренеры сборной России 2003 года. А в играх за сборную он так себя проявил, что на него обратили внимание европейские гранды. Он буквально за несколько месяцев от академии взлетел в число главных талантов в своём возрасте в стране.

А после того первого матча, когда сыграли 2:2 в Питере, в раздевалке все сидели и молча улыбались. Каждый прокручивал в голове игру, всем хотелось, чтобы игра продолжалась — а это показатель того, что ты двигаешься в правильном направлении

Мы удивительны в том плане, что у нас примерно из 10 побед восемь – волевые. Очень много матчей, в которых выигрываем 4:3 или 3:2. Если взять матч с «Динамо-2», там у соперника было 16 «сборников» по своим возрастам. Ребята в основном ровесники, с очень громкими именами в футбольном мире, каждый из них уже сейчас стоит больших денег. Играли с ними, проигрывали неоднократно в ходе матча, но в концовке с 1:3 вернулись в игру, дожимали и выиграли – 4:3».

В тренерском штабе бывшие спартаковцы: братья Лактионовы, Прудников, Калиниченко, Павленко. Недавно команду покинул Филимонов.

«Александра Филимонова близко знаю с 1999 года, Максима Калиниченко – с 2000-го, Александра Павленко – с 2001-го. Про Дениса и Александра Лактионовых узнал чуть позже, но узнал очень хорошо. Вообще не надо было уговаривать ни одного из них. Каждому сказал, что есть такой проект и что очень рассчитываем на них. Мы даже зарплату не обсуждали. Потом мы, конечно, вернулись к финансовому вопросу, но при первом общении была готовность людей к работе.

Я ни в одном из них не сомневался, они золотые ребята, с каждым из них можно пойти в разведку. Очень достойные, очень профессиональные. Ну и в тренерском плане все единомышленники. У нас практически семейная команда с семейной обстановкой. Вот, например, Палыч Прудников пришёл. Александр Филимонов покинул команду в августе, сразу позвонили Палычу, он тут же приехал. На следующий день мы с Филимоновым уже знакомили нового тренера с вратарями. Прудников до сих пор у нас не оформился. Я ему говорю: «Палыч, уже надо оформиться, чтобы вы зарплату получали». «Да это не к спеху», — отвечает.

Мы тут прежде всего за идею. Есть жажда работы, есть коллектив, атмосфера, интересная команда, с которой хочется работать. Мы такие – очень фанатично преданные. У нас в среду в Перово играет вторая команда в КФК, и с утра уже день расписан у всех. Поедем сначала поддерживать её – тоже наши мальчишки, потом через всю Москву на “Открытие”.

У каждого своя история. Начнём с Саши Лактионова. Я же постоянно ищу не только игроков, менеджеров, скаутов, но и тренеров. На него обратил внимание давно, он работал в академии «Строгино» с 2004 годом: и я видел их тренировки, концепцию, общался, и мне очень импонировало, как Александр Юрьевич работает – энергетика, видение футбола. Я держал в уме, что этот человек заслуживает более серьёзного шанса. И я всегда спрашивал людей какие-то рекомендации. И его спросил: «Есть ли кто-то из тренеров, на кого ты ориентируешься?» Он сказал, что ориентируется на своего старшего брата Дениса, который, конечно, очень известен. Но так получилось, что это чуть ли не единственный большой футболист в своём поколении, кого я не знал лично. У него значительная часть жизни прошла в Корее.

Позвал его, Денис Владимирович приехал, сели, начали разговаривать о футболе, методах работы, тренировочном процессе, о видении футбола. И стало понятно, что это классный специалист и суперчеловек. Было ясно, что мы сработаемся. Когда настал момент, позвонил Саше Лактионову, они подъехали с Денисом на встречу, мы сели, и я сказал, что есть такой вариант, такой проект, задачи такие-то. И они тут же начали составлять план тренировок. Стали обговаривать какие-то вещи: как играть, какую схему использовать, какой стратегии придерживаться.

Саше Филимонову тоже позвонил достаточно быстро. Тогда уже нужно было комплектовать команду. Во-первых, Александра Владимировича я очень хорошо знал, видел его в разных историях, понимал, что это человек со своим миром, очень непростой, но у него интересные взгляды на жизнь, на футбол и вратарскую профессию. Также смотрел его методики. Хотел рекомендовать его в клуб РПЛ, но получилась, что позвал в ПФЛ. Позвонил ему, а он на Кипре был, отдыхал. Он говорит: «Единственное – я тренирую сборную России 2001 года рождения, являюсь там тренером вратарей. Могут быть накладки». Я сказал: «Потом мы с этим как-то разберёмся, подумаем, как быть, но пока хотелось бы, чтобы ты пришёл и был с нами». Поскольку время поджимало, а ему нужно было дней семь, чтобы прилететь, можно сказать, что мы вратарей брали без него. Он приехал, увидел и сказал, что с такими вратарями ему будет очень интересно работать.

Фото: vk.com/fcrodinamoscow

Кстати, каким-то чудом тогда оперативно взяли двух вратарей – Ивана Сальникова и Сергея Айдарова. Сальников в своё время заканчивал академию «Краснодара», был дублёром Моти Сафонова по своему 1999 году, а Серёжа Айдаров заканчивал академию «Спартака» 1998 года рождения. И так получилось, что когда мы проходили медобследование в Лужниках (электронная система), у них обоих оказался рост 195,5. До миллиметра. А потом взяли третьего вратаря Колю Новикова, и он оказался 197. Мне кажется, у нас самая высокая вратарская линия. Причём они разложены по годам – 1998-й, 1999-й и 2000-й.

«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю» Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.

Максим Калиниченко вообще золотой. У нас столько совместных воспоминаний… Я знаю, что он очень надёжный. Мы с ним можем не совпадать во взглядах на политику, мы её никогда не трогаем в разговорах между собой. Но он сверхпорядочный, и он, конечно, трудяга во всех проявлениях. Может где-то чуть побухтеть, не любит ранние подъёмы на сборах, но он дисциплинированный и ответственный. Он может ребятам не только рассказать, но и показать. У нас есть футболист-технарь Арсен Айрапетян, который очень любит возиться с мячом. И они могут после тренировки делать друг другу шутливые “передачи с подвывертом”. И здесь просто останавливаешься и смотришь, как Максим Сергеевич это делает. А так, в июле 2019-го он был в Харькове, они туда домой приехали с семьёй. Я ему тоже позвонил, он говорит: «Понял, Николаич, буду думать, как добраться. Жди в ближайшие дни». И всё – примчался.

Тренером-аналитиком позвали Михаила Гончарова — журналиста “Чемпионата”. Обратил внимание на его аналитические заметки давно. Я ещё преподаю в RMA, и Миша пришёл туда учиться. По первому же занятию стало ясно, что обязательно приглашу его в один из своих проектов. И вот момент настал. Миша очень легко влился в тренерский штаб, хотя раньше в командах не работал.

Доктора Павла Черненького выписали из академии “Краснодара” — он тоже примчался моментально.

А последний, кто пополнил наш тренерский штаб, – это Саша Павленко. Так получилось, что в какой-то момент мне стали звонить тренеры, которые работали в Премьер-Лиге. У меня очень тесные отношения со многими. И стали спрашивать и про Сашу Филимонова, и про Максима Калиниченко — хотели позвать в свой тренерский штаб. А поскольку отношения хорошие, всё было корректно и шло через меня. У Максима Калиниченко было очень сильное предложение, и я уже подумал, что он уйдёт (хорошо, что в итоге остался). И стал думать, кто бы мог Максима Сергеевича заменить. В то же время у нас была идея заявить команду КФК в зону А и туда ещё добавить тренера. В общем, перебирал варианты, и пришло озарение, что это Александр Павленко. Сергей Ломакин, когда услышал, сразу воодушевился — оказалось, он тоже про него думал.

Кстати, помню, когда Саше ещё было 16 лет и он только первый день появился в “Спартаке”. Я шёл в Тарасовке от основного корпуса, а он, маленький, худенький, с огромной сумкой на плече, очень скромный и интеллигентный шёл от КПП в сторону базы. Помню, что мне стало интересно, кого же привезли. Это ещё был романцевский «Спартак», настоящий. Потом этот мальчик вышел на поле и смотрелся очень сильно.

Когда мы стали обсуждать Сашину кандидатуру, ему параллельно поступило предложение в ФНЛ, но нужно было уезжать из Москвы. Вот он думал, выбирал между предложениями. Я его позвал, напротив стадиона «Янтарь» есть японский ресторан, мы сели всем тренерским штабом. Сашу Павленко нужно было познакомить с Денисом Лактионовым. И вот сидели своим узким кругом, разговаривали о футболе, о работе, о методиках. Мне кажется, этот разговор получился настолько интересным… И, хоть Саша сказал после этого, что подумает, я в принципе уже понимал, что он с нами. Потому что видел, что его наш проект зацепил.

Фото: vk.com/fcrodinamoscow

В итоге так и произошло. У Александра Евгеньевича теперь большая роль. Понятно, что он так же задействован в тренировочном процессе на равных, как и остальные тренеры, он у нас ещё отвечает за считывание важной электронной информации и плюс курирует команду КФК и выступает там в качестве старшего тренера. У него уже есть яркие и сильные тактические победы.

Восьмёрка в «Спартаке» — проклятый номер? Под ним играли Дринчич, Макгиди и Глушаков Гусу Тилю есть, о чем задуматься в самоизоляции.

В тренировочном процессе все тренеры заходят в квадрат и очень здорово выглядят. А Саша себя ещё и физически поддерживает, бегает. Ему вешаешь датчики, и он вообще не залезает в красную зону. Даёшь одинаковые нагрузки – молодые футболисты уже в красной зоне, а он даже к ней не приближается. То есть там такой запас ресурсов организма и такое мышление, что в какой-то момент кто-то шутя сказал: «А давайте Евгеньича заявим». Потом подумали: «Действительно, почему нет?».

Он у нас сейчас чуть травмировался, поэтому со «Спартаком» не сыграет. А так уже успел заново дебютировать в футболе».

Прогресс игроков. Первые трансферы на выход. Самоокупаемость клуба

«Наша философия — растить молодых, развивать их, трудоустраивать на повышение и зарабатывать деньги за счёт продаж. У нас очень оптимизированный бюджет. Со временем хотим прийти к тому, что клуб стал самоокупаемым.

У нас произошло два трансфера на выход: Джамилов ушёл в «Балтику», Головня — в «Тамбов». Кстати, Султан — единственный игрок, ради которого мы сделали исключение. По возрасту он был старше заявленной нами отметки. У него уникальный дриблинг, уникальная скоростная работа… Джамилову было 24 года, он не играл на профессиональном уровне, лишь в КФК. Но было ощущение, что он выстрелит.

Уже после зимнего кубка ФНЛ пошли разговоры о том, что он вызвал активный интерес у других команд. В мае 2020-го у нас не до конца были сформированы задачи на предстоящий сезон, а «Балтика» ставила задачу выхода в РПЛ. Очень просили — мы и пошли навстречу. Было непросто защитить свои интересы, но мы нашли общий язык и договорились. У нас летом чуть ли не на 50% могла измениться команда. Помимо Султана были предложения по многим ребятам.

Мы очень-очень много забиваем, при этом очень много пропускаем. В каждом матче есть результативные ошибки защитников, но, что парадоксально, вся четвёрка основных защитников плюс основной опорный имели хорошие предложения этим летом: могли уйти в ведущие клубы ФНЛ, либо в клубы второй восьмёрки РПЛ. Мы со всеми поговорили, чуть пересмотрели условия и договорились, что до зимы ребята останутся с нами. По Саше Головне было слишком хорошее предложение, вот мы и отпустили его в «Тамбов», к тому же у нас уже была готова замена в виде Никиты Катаева.

Я не утрирую, у нас в команде нет человека без трансферного потенциала. Мы попросту не берём таких. Могли взять ребят более готовых, с серьёзным текущим уровнем, но с гораздо меньшим потенциалом. Смотришь на некоторых игроков, ну совсем сырой, совсем зелёненький, но понимаешь — ёксель-моксель, вот это у него качество классное, вот это… Но над остальным мы будем долго-долго работать.

Ну вот пример. Когда брали Сашу Головню, рассуждали примерно так: бегущий центральный защитник, рост — 193 см, классная левая нога. Если он не будет привозить в каждом матче по два мяча, то точно пойдет на повышение. Но что именно он первым из наших ребят дебютирует в Премьер-Лиге, трудно было угадать.

Когда Головня вышел за “Тамбов” в матче против “Зенита”, у нас был праздник, все ребята за Сашку очень радовались, засыпали поздравлениями. Он потом в свой выходной приезжал к команде — очень тепло его все встречали.

Если говорить о прогрессе, 95% ребят сильно прибавили. Из последних скачков? Хаба вырос прилично. Миша Мальцев играл на КФК за «Локомотив-М», “Локо” не предлагал ему контракт… Мы его взяли бесплатно, с прицелом на далёкую перспективу, а он выстрелил уже через полгода. Сейчас он лучший бомбардир команды, играет центрального атакующего полузащитника, центрального хава, флангового — очень классный рост.

Мотя Шавель — тоже классный рост, уже недели три пребывает в зоне каждодневного прогресса.

Роберт Ламанов, опорник, очень цельный — тоже здорово прибавил. Всё время играет на пределе. В последние недели Дима Шадринцев вышел на уровень наших ожиданий, Ваня Иванченко и Никита Лактионов вновь хорошую форму набрали.

Вообще, не бывает такого, что они все каждый день в течение года по чуть-чуть прибавляли. Обычно прибавляют поэтапно, ступенчато. Срабатывает некий накопительный эффект: вроде недавно обсуждали с тренерами, что, например, у Кирилла Дубникова наступила стагнация, а через неделю смотрим, а он уже на новый уровень перебрался — то, что у него накопилось за долгий промежуток времени, в один прекрасный миг трансформировалось в результат. Поэтому сегодня я вам одних футболистов называю, а через пару недель выделю других.

Есть игроки, которые прогрессируют медленнее остальных, но тогда они играют на КФК. Кто-то оттуда вылазит и снова возвращается в состав. У нас есть только четыре игрока, которые играют почти 100% игрового времени, а у остальных большая ротация.

Если нас изучать, невозможно предсказать, кто выйдет левым защитником со «Спартаком». Дима Шадринцев или Сашка Коротков? А кто выйдет центральным нападающим? Даня Лопатин, Макс Пичугин, Кирилл Дубников или Магомедхабиб Абдусаламов? Все хотят и заслуживают право играть, мы даже считали, у нас в этом сезоне около 15 мячей забили люди, выходившие на замену во втором тайме.

Реально ли сделать клуб самоокупаемым? В России своя специфика, но у нас есть видение, как оптимизировать траты. Мы не платим агентскую комиссию и подъёмные. У нас очень скромные зарплаты: от 20 тысяч рублей в месяц. Есть лесенка, в зависимости от которой может набежать больше. Нет заоблачных премий — всё очень аккуратно. Если бы у нас была своя база, стадион — я бы не сомневался в самоокупаемости. А так платим за аренду тренировочных полей, стадиона, оплачиваем отели для проживания, аренды квартир, питание, восстановление, тренажёрные залы и так далее — всё это затраты, которые несёт клуб. Если бы у нас было своё пристанище, то они составляли бы меньшую цифру. Сергей Александрович Ломакин, владелец клуба, над этим работает, и вполне возможно, что у команды появится своя база. Вот тогда будет сказка!

В РПЛ за пять лет. Первая серьёзная проверка против «Спартака» уже сегодня на «Открытие Арене»

«Будущее вижу в радужных тонах. Будет катастрофически сложно, но за пять лет должны выйти в Премьер-Лигу, хотя, думаю, управимся быстрее. Клуб будет расти параллельно с ростом игроков. С одной стороны, это “наполеоновские планы”, с другой — реалистичные. Каждому из нас нужно делать всё по максимуму каждый день. Ну и чуть удачи не помешает. Больше всего хотелось бы, чтобы через эти самые пять лет наши футболисты играли в больших клубах, ну и про сборную забывать не стоит.

Фото: vk.com/fcrodinamoscow

Чего бы хотелось от матча со «Спартаком»? Важно, чтобы каждый из ребят сумел показать, что он умеет на этом уровне. Если у тебя сильная ментальность и ты веришь в команду, то через не могу побежишь в нужную зону давать адресат партнёру для развития атаки. Или же можешь остановиться, не идти туда, отдышаться и сказать: «Ну, чего мне бежать? Всё равно сейчас отберут мяч и мне назад нестись корячиться». Важно, чтобы такую дилемму перед собой наши парни не ставили, чтобы они в любом эпизоде ИГРАЛИ В ФУТБОЛ и оставались верными себе! Важно, чтобы играли “от ножа” и не боялись ошибиться. Счёт? В нашем случае, в этой кубковой стадии против «Спартака», нет смысла говорить о счёте.

Первые 20 минут будут показательными. Мы играли несколько раз с командами выше уровнем, первые 20-25 минут идёт привыкание. Очень сложно после ПФЛ, когда попадаешь под другие скорости, плотность, единоборства — не просесть, не стушеваться. Важно сразу же, с первых минут закуситься с соперником. Вот этого очень хочется!"