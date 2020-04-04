Восьмерка в «Спартаке» — проклятый номер? Под ним играли Дринчич, Макгиди и Глушаков

«Тил в «Спартаке» не особо играет. Может, ему нужно поменять номер? Под восьмым не каждый может за «Спартак» играть», — пошутил Денис Глушаков в недавнем интервью «Чемпионату». В каждой шутке – лишь доля шутки. При детальном изучении вопроса оказалось — с «восьмерками» в «Спартаке» все действительно очень плохо.

Виктор Булатов (в центре) Фото: РИА Новости

Невероятно, но факт — последняя «восьмерка», у которой в «Спартаке» все сложилось здорово – чтобы от и до, без каких-либо оговорок – это Виктор Булатов. Игравший за красно-белых еще на рубеже веков. Проведя в «Спартаке» три сезона (1999-2001) на позиции центрального полузащитника, Булатов стал трехкратным чемпионом страны, дебютировал в Лиге чемпионов и в сборной (6 матчей). А в 2000 году скромный спартаковский опорник был признан лучшим в свое амплуа, войдя в список 33-х сильнейших игроков страны под первым номером.

Вот как Булатов описывал свое расставание со «Спартаком»:

— В декабре 2001-го контракт закончился. Президентом был уже Червиченко, вызвал в клуб: «Хочешь – оставайся. Но мы делаем ставку на молодых». Ясно, отвечаю, буду команду искать. Вдруг через месяц позвонил Шикунов: «Приезжай на базу. Тренируйся, доказывай. Романцев тебя ждет». Сорвалась покупка опорного хавбека, вот и решили перестраховаться. Но я был страшно изможден. Полгода провел на антибиотиках, и это не прошло бесследно. Подсадил сердечно-сосудистую систему. Понимал – в таком состоянии в «Спартаке» уже не потяну. Да и денег мне в Самаре больше предложили. В полтора раза!



После Булатова, который в 30 лет покинул чемпионов, у спартаковских «восьмерок» и начались проблемы.

Марсело Силва (2002)

25-летний бразилец пришел в «Спартак» летом 2002-го в качестве свободного агента, подписав контракт по необычной схеме «3+2». За сделку отвечал агент футболиста Джулиано Бертолуччи, который уже привозил в «Спартак» бразильцев — Маркао, Робсона и Мойзеса.

Спортивный директор красно-белых Александр Шикунов расхваливал новичка: «Капитаном «Сантоса» просто так не становятся. Нет, он, конечно, не Роналдиньо и не Ривалдо, но, скажем так, фундаментальный игрок. В прошлом году Силву даже признали в Бразилии «капитаном капитанов». Есть там такое звание. Дай Бог, чтобы всё было нормально, и он помог Титову, разгрузил его в центре поля».



Мечты, мечты… В отличие от соотечественников у Силвы в России не получилось от слова «совсем». За «Спартак» он провел лишь 5 матчей, после чего уехал домой. Но и в Бразилии вернуться на серьезный уровень полузащитник не смог – карьеру он завершил уже в 2006 году в «Атлетико Паранаэнсе».

Робсон был первым бразильцем в «Спартаке». Он забивал «Арсеналу» и стал своим после пьянки Один из самых запомнившихся легионеров в истории красно-белых.

Александр Данишевский Фото: РИА Новости

Лихой форвард — сорвиголова начинал в «Спартаке» под 20-м номером. Именно под ним осенью 2002-го он забил «Ливерпулю» единственный спартаковский гол в тот самой Лиге чемпионов, завершившийся жутким антирекордом из шести поражений и разницей мячей 1:18.

Но в следующем году 19-летний нападающий решил взять себе «восьмерку». Зачем?! После этого в 17 матчах Данишевский не забил ни разу и уже в 2004-м ушел в «Химки».

Дмитрий Аленичев Фото: РИА Новости

Легенда «Спартака» летом 2004-го вернулся в команду после исторических трофейных побед с «Порту» и в статусе единственного российского игрока, кому удалось отличиться в финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Спустя полтора года капитан команды Аленичев в программном интервью «Спорт-Экспрессу» заявит, что тренер Александр Старков — это тупик для «Спартака», после чего будет выведен их состава и примет решение в 33 года завершить карьеру.



В 2007 году в «Спартаке» никто под восьмым номером не играл.

Александр Павленко Фото: РИА Новости

Многообещающему дебютанту (первый матч за «Спартак» 16-летний Павленко провел еще в 2001-м) стать полноценной звездой помешали травмы. При этом свой лучший сезон в красно-белой футболке Павленко провел именно под 8-м номером – в 2008 году он стал одним из лучших бомбардиров команды в чемпионате (6 мячей в 20 играх) и едва не попал в заявку сборной на бронзовый Евро. Но уже летом 2009-го полузащитник был вынужден уйти в аренду в «Ростов» – и за «Спартак» больше не играл.

Никола Дринчич (справа) Фото: Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images

В январе 2010-го черногорец, в то время являвшийся свободным агентом, выбирал между «Дженоа» и «Спартаком». Дринчич выбрал «Спартак», о чем потом наверняка не раз пожалел.

Тяжелейшая травма, полученная еще на сборах (осколочный перелом большой берцовой кости голени со смещением), так и не позволила полузащитнику, здорово игравшему за «Амкар», покорить Москву. Восстановление затягивалось и сыграть свой первый матч за «Спартак» Никола смог только в середине октября. Всего за красно-белых он провел 4 матча. И уже 25 февраля 2011 года Дринчич, несколько раз обращавшийся к руководству клуба с просьбой о трансфере, перешел в «Краснодар». Версия расставания от главного тренера «Спартака» Валерия Карпина: «Дринчич оказался морально не готов к жесткой конкуренции за место в основном составе».

Эйден Макгиди и Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ирландский полузащитник, купленный «Спартаком» в 2010-м за рекордные 12 млн евро, сначала играл в России по 64-м номером. Но после ухода из «Спартака» Дринчича в марте 2011-го взял «восьмерку».

Которая и ему удачу не принесла. Впрочем, тут дело, как выразился Валерий Карпин, «в медицинских показателях». Макгиди запомнился болельщикам не только яркой техникой, но и ужасно вспыльчивым и сварливым характером. Пожалуй, самую точную характеристику легионеру дал Егор Титов: «Футболист он незаурядный — это знают все. И в Англии, и в Шотландии. Но еще многие говорят про Макгиди, что он, скажем прямо, засранец. Это говорит о том, что у человека действительно проблемы с нервами и с головой».

А вот несколько историй от очевидцев фортелей «Безумного Мака».

Джано Ананидзе: «На ровном месте мог психануть, уйти с тренировки. Помню, за день до матча с «Зенитом» идет подавать угловой. Эмери говорит: «Навешивай в эту точку». Эйден начинает спорить: «Нет, лучше туда». Тот пожимает плечами: «Тогда другой подаст». Макгиди поворачивается – и в раздевалку».

Валерий Карпин: «Понимали, что парень непростой. Но чтобы настолько… Миллион вспышек ярости! Однажды потерял на тренировке мяч, разозлился и так двинул по земле бутсой, что чуть ногу не сломал. При этом, когда Макгиди уходил из «Спартака», все кричали: «Какой футболист! Какая потеря!». Ну и где он сейчас?»

Проведя в России 3,5 года (93 матча, 13 мячей, 0 трофеев), один из самых неоднозначных легионеров в истории РПЛ ушел в «Эвертон», который купил его всего за 2 млн – контракт ирландца со «Спартаком» подходил к концу.

Сейчас права на Макгиди принадлежат «Сандерленду», выступающему в третьей лиге Англии. В январе «черные коты» отдал ветерана в аренду до конца сезона «Чарльтону», играющему в чемпионшипе. И до карантина Эйден (у которого, кстати, сегодня день рождения – 34 года) успел провести за новую команду 3 матча.

9 лет назад «Спартак» установил трансферный рекорд. Он продержался до Тиля Вместо Макгиди должен был прийти Фарфан, а потом «Зенит» предлагал за ирландца любые деньги.

Банеры болельщиков «Спартака», посвященные Денису Глашакову Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Глушаков свои первые полсезона в «Спартаке» отыграл под 88-м номером, а потом ушел Макгиди, и Денис одну восьмерку на футболке решил убрать.

Чем в итоге дело закончилось – все знают. В мае 2017-го «Спартак» капитана Глушакова впервые за 16 лет стал чемпионом России, но уже спустя год Денис после одного из самых громких скандалов в истории красно-белых был вынужден покинуть команду.

«Баня – это хорошо. Но мой президент – Путин, а не Лукашенко». Глушаков – за карантин Он изолирован вместе с «Ахматом» и уверен, что Россия победит коронавирус.

Гус Тиль Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В АЗ голландец выступал под «десяткой», которая в «Спартаке» была занята Зелимханом Бакаевым.

В России Тиль начал здорово – с трех результативных передач в Грозном и победного гола в Самаре, но постепенно его игровое время сокращалось, и в итоге самый дорогой игрок в истории клуба (трансфер полузащитника обошелся красно-белым в 18 млн евро) сел в запас.

Удастся ли голландцу (уже восьмой «восьмерке» «Спартака» после Булатова) снять проклятие заколдованного номера? Или мытарства №8 продолжатся?

Узнаем уже после карантина.

Вопрос на 18 млн. У «Спартака» не получается спасти рекордный трансфер Тедеско добросовестно встраивает в командный футбол Тиля, а эффект отрицательный. Какие есть варианты?

Мнение

Максим Калиниченко, полузащитник «Спартака» в 2000-2008 гг.:

— Последняя «восьмерка» «Спартака», у которой все было хорошо? Витя Булатов? Угадал?

У меня с восьмым номером есть своя история. Не помню точно, когда это было. Может, еще в «Днепре». В общем, у меня был вариант «восьмерку» взять. Но Вячеслав Грозный, когда узнал, отвел в сторону: «Не вздумай. Это петля». С тех пор у меня к восьмому номеру предвзятое отношение.

Почему Павленко не подсказал «восьмерку» не брать? Так у каждого свои заморочки. Кто-то может считать восьмерку — петлей, а кто-то — знаком бесконечной футбольной удачи.

Удивлен ли я всей этой историей со спартаковскими «восьмерками»? Да я давно уже в жизни ничему не удивляюсь. И надо ли Тилу менять номер – только ему решать.